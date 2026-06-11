Метод-дрессинг: как наряды звезд стали элементом маркетинга фильмов

Чтобы добиться химии, стилисты звездной четверки работали сообща, продумывая не только конкретный наряд своих клиентов, но и то, как их образы будут перекликаться на групповых фото. «Мы не просто обращались к первому фильму — мы переосмысляли его собственные визуальные отсылки. Это я называю „метадрессингом“», — говорила Микаэла Эрлангер, стилистка Мэрил Стрип. Из таких подмигиваний оригиналу — появление Стрип в синем свитере J.Crew на вечернем шоу Стивена Колбера, явный намек на скромный образ Андреа Сакс из первого фильма. Похожей отсылкой к оригиналу закончила пресс-тур фильма Энн Хэтэуэй, которая вышла после шоу Джимми Фэллона в культовом зеленом пальто с леопардовым кантом — точно таком же, в каком ее героиня бегала по шумным улицам Нью-Йорка. Сегодня любое появление на публике, даже если это дорога от дверей студии до такси, может стать возможностью для промо. «Нельзя просто привезти с собой одно-два платья, собрать образ и на этом закончить. Микаэла и Эрин ради примерок возят с собой по девять чемоданов, а я уже дважды летала в Ирландию на осмотр вещей», — рассказывает Джессика Пастер, вот уже два десятилетия одевающая Эмили Блант.