Для молодых взрослых: 10 новых янг-эдалт- и нью-эдалт-книг

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Литература и книги о «молодых взрослых» становятся все популярнее во всем мире. Максимально эмоционально насыщенные истории, где особенно ярко видны бесправие (подросток может попасть в колонию, но не имеет права голосовать) и несправедливость, но есть место дружбе, любви и новым горизонтам, стали лекарством от апатии и составляют конкуренцию взрослой жанровой и элитарной литературе. Филолог и книжная просветительница Александра Баженова-Сорокина собрала 10 книг для любителей янг-эдалта и нью-эдалта на любой вкус — от фантастики и фэнтези-цикла до романов об отношениях.

Молодая журналистка Варя приезжает в рабочую поездку на остров на Русском Севере и против воли обнаруживает там русалок, но не в виде диснеевских красоток. Теперь ей нужно выполнять требования мифологического существа и играть с ним в игры, а одновременно разбираться с собой. Столкновение с русалкой Агнией вскрывает все раны Вари, одновременно помогая найти опоры, которых она лишилась после смерти отца.

Ольга Власенко в романе создает атмосферу, которую сравнивают с «Твин Пикс» и российским сериалом «Топи». При этом здесь сочетается не столько мистический, сколько именно сказочный мир — с противными говорящими щуками и волшебными испытаниями — и реальные экзистенциальные проблемы, северорусское искусство, отношения «молодых взрослых». В книге есть бодрые героини и герои, мягкий юмор, а еще роскошные графические иллюстрации, сдержанные и невероятно подходящие к атмосфере взрослой сказки.

Это не было похоже на ночное купание в море. Речная масса была совсем другой — она не сливалась с небесным горизонтом, не шумела призывно волнами. Онега была тонкой девицей, одетой в массивные кроны деревьев, которые близко-близко склонялись к ее берегам. Она журчала звонко и мелодично, звала окунуться с головой. Варя проплыла пару метров, растворяясь в холодной воде, привыкая к ней.

Сеня и Фрост (Федя) живут в маленьком городке Трудовом в конце 2000-х. Сеня, дочь инспектора заводов, меняет школы так часто, как это нужно семье, и только сейчас, в 11-м классе, она ждет, что это наконец закончится и она уедет от не самых любящих и точно непринимающих родителей к сестре в Москву. Фрост живет с любящим, но пьющим отцом, с огромным стыдом за семью, а еще зарабатывает на лучшую жизнь с помощью видеоигр. Маленький профильный класс, в котором уже давно выстроилась иерархия, где все по отдельности не ужасные люди, но вместе получается атмосфера буллинга и нетерпимости. И все же не все взрослые безразличны или опасны, и есть свет — и в конце тоннеля, и даже по дороге, в музыке, в запахе леса, во влюбленности.

Что в фэнтези, что в реалистических произведениях у Ольги Птицевой получаются очень живые и узнаваемые герои, за которых бывает и стыдно, и радостно, и больно, и очень хочется, чтобы их жизнь стала лучше, даже если с помощью deus ex machina. А в конце книги собраны контакты центров помощи и телефонов доверия для подростков, и это настоящее сокровище, гражданский активизм, который сейчас необходим как никогда.

Никакой дорогой, даже самой правильной, нельзя проходить мимо того, кому нужен друг.

Сеттинг Российской империи XIX века в последние годы стойко ассоциируется с детективно-фэнтезийным циклом о графе Аверине, но очевидно, что в нем отлично работают и другие сюжеты. «Корпус тайных наук» отсылает в первую очередь к книгам и фильмам о гардемаринах и фильму «1814». Нам показана жизнь воспитанников высшей ступени учебного заведения, где учатся магии, а точнее, набору дисциплин, овладение которыми даст стране новых воинов, дипломатов, юристов и поэтов, обеспечит защиту и новые высоты на международном поприще. Здесь собрались юноши, у каждого из них свой характер и свой набор проблем, с одной стороны, мешающих им идеально учиться и овладевать магией, а с другой — помогающих образовать маленькое сообщество, противостоящее несправедливости, творящейся в магической школе, так же как и в любой другой.

Гарри-поттеровские мотивы (как и прочих книг в жанре дарк-академии) прослеживаются, но самое главное в романе — неспешный ритм, хорошо прописанные характеры и стилизация, делающая городское фэнтези действительно реальным на российской почве. И, конечно, по-настоящему приятные, обаятельные герои, обладающие рассудительностью и чувством собственного достоинства.

Установилась такая тишина, что заглянувший было в конференц-зал паук смутился и, вместо того чтобы побежать наискосок к окну, предпочел юркнуть под плинтус и не мешать господам студентам топотом своих многочисленных ног.

Духоподъемная хилинг-литература из Японии, Кореи и Китая стала популярной в России, что неудивительно: в ней глубокие переживания, философские вопросы и магия сочетаются с комфортной и уютной повседневностью. «Лунная почтовая служба» — это вторая книга уже полюбившегося читателям цикла о Торговой улице, тем не менее роман может читаться самостоятельно. В нем атмосфера и волшебство в духе мультфильмов Хаяо Миядзаки сочетаются с грустными, но жизнеутверждающими историями людей разного возраста — от «молодых взрослых» до доживающих свой век. Каждая история разворачивается в письме, которое было отправлено с помощью работающей после заката особой почты. Послания могут быть обращены как человеку из прошлого, так и к тому, кого герой еще не встретил. Они связаны с сожалениями, злостью, обидой, болезнью и не могут, вопреки всей магии, изменить прошлое. Смысл их не в том, чтобы что-то исправить, а чтобы принять жизнь такой, какая она есть, и своими руками сделать лучше то, что можно сделать лучше, найти утешение там, где это возможно в реальности.

— А это место отличается от обычной почты?

— Я не очень понимаю, что значит «обычная», но это место придумал я.

Повесть Анастасии Морозовской читается за один вечер, но больно вспоминается еще долго. Это действительно подростковая литература, такая, которую нужно читать и обсуждать в школе и дома, но и для взрослого человека очень важная. Тоня, Стас и Даша — школьники, которые совсем недавно нашли друг в друге друзей в маленьком поселке городского типа. Встретить близких по духу людей и проводить с ними время — огромная радость, которой в книге уделено внимание. Но счастье омрачает секрет Даши, который узнаёт Тоня, теперь не понимая, как ей поступить. Она обещала никому о нем не рассказывать, но сама осознаёт, чем может обернуться ее молчание. Грустный и тонкий текст Морозовской и тихие графические наброски Анастасии Зюльмановой соединяются очень органично, так что уже давно окончивший школу человек может вдруг вспомнить, какой на ощупь край парты, каково это — слушать лекции о совести и добре и быть постоянным свидетелем безнаказанного насилия.

Девочка просила, чтобы папа ее отпустил, тянулась свободной рукой к своей маме, а та как оглохшая стояла — в солнечных очках, с этим дебильным подносом за дебильной картошкой, даже не оборачивалась. Все взрослые просто переглядывались и молчали, мерзкие. Как будто все нормально, как будто ребенок — вещь: хочешь — мни, хочешь — руки выкручивай.

Мем «Моя жизнь — сказка, но это сказка братьев Гримм», как никогда, подходит мистической истории из средневековой Германии. В маленьком селе, разоренном войной и изначально нищем, живут мальчик-сирота Мартин и его черный петух, которого жители считают чуть ли не исчадием ада. У самого мальчика дела плохи, особенно потому, что его не любят не только из-за петуха. Однако все меняется, когда в деревне появляется художник, который должен расписать церковный алтарь. Приключения, сказка и притча здесь переплетаются, и получается мрачная история, напоминающая «Хозяйку Шварцвальда» Уны Харт, но с более низким возрастным цензом. Отдельно хочется отметить язык книги — динамичный, современный и при этом передающий цвета, вкусы и запахи страшного и далекого времени.

Итак, Бертрам пошел наверх, на пригорок, чтобы напомнить семье об их общественном долге.

— Все зарублены топором, — рассказывал он потом. И радовался, что отныне и навсегда все станут смотреть ему в рот, а у него всегда будет о чем поведать.

В одной далекой-далекой галактике случились серьезные проблемы с книгами. Они могут переносить радиацию, поэтому перевозить их, продавать, покупать и, конечно, читать никак нельзя. Хотя, возможно, проблема не только и не столько в радиации. Парень Дик живет на планете, откуда очень хочется сбежать, а еще у него есть запрещенная вещь — Книга. О ней он однажды рассказывает далекому другу по запрещенной сети. Жизнь Дика круто меняется, когда он оказывается, по сути, на пиратском корабле Bookship. Корабль держится на честном слове, от гибели героев зачастую спасает счастливый случай, жизнь их — череда катастроф разного уровня критичности. И все же она очень бодрая и веселая, гораздо веселее, чем в похожих обстоятельствах на земле. Мария Закрученко рассказывает историю в духе научно-фантастических сериалов «Вавилон 5» и «Лексс» и фильмов об Индиане Джонсе и соединяет это с классической приключенческой литературой. Роскошно оформленный том читается легко и быстро и для разнообразия внушает надежду.

Капитан права — всего десять лет после Великого сожжения, а люди уже прекрасно обходятся без книг, забыли, зачем они нужны! Так кому, кроме него, нужна эта Библиотека? Для кого он станет хранителем? Без читателя книги бесполезны... Без читателей у истории нет ключа.

Ольга Аристова

«Раз, два, три — замри»

Издательство NoAge



Книга о подростках, рассказанная глазами подростков, но при этом очень взрослая. Находка 2000-х. Три подруги (Катя, Юля и Даша), невероятной красоты природа, болезненно завораживающая, а еще мир сложных семей и скрытого за каждым углом насилия. Насилие над девочками-подростками по-прежнему остается темой нераскрытой, часто табуированной и активно заметающейся под ковер. Что делать, если ты оказалась в ситуации, о которой некому рассказать и которая не дает тебе жить дальше? Что делать, когда вокруг тебя нет защищающих ответственных взрослых? Варианты есть: забывать и забывать, уходить в мир фантазий, запустить процесс самоуничтожения. Но еще остается дружба, какой бы сложной и токсичной она ни была. У девочек остаются девочки. А у писательницы остается язык, которым можно рассказать самую страшную историю, подарив красоту.

Иногда Дашины исправления дают сбой. Лагают, короче. Как когда плеер зажевывает пленку или типа того. И тупой припев крутится на повторе, выводя Дашу из себя. Прошлым вечером Юлю вот так заклинило. И она давай повторять: Катя — шалава, Катя — шалава... И так пять раз подряд. Будто один раз пошалавить Катю недостаточно.

Финальная книга культового цикла Тамары Михеевой «Семь прях» раскрывает секреты предыдущих (которые можно было читать в разном порядке). В центре каждой книги фэнтези-семитомника — одна героиня и ее судьба. В седьмой же книге появляется известная по другим томам Саша (Си), которая поступает в Школу дорог и мостов. Там, помимо понятных нам по другим фэнтези-франшизам магических дисциплин, изучают науку о сохранении миров. В каждой книге были свои волшебные локации: моря, леса, города. Были боги и волшебные существа, но, главное, в каждом томе были девочки и нити, которые они прядут. Наконец, все истории можно собрать воедино и получить долгожданное ощущение законченности, большое завершение. К тому же жизнеутверждающее. За семь книг Тамара Михеева показала читателям не только разные миры, но и разные жанры фэнтези, и теперь финал ощущается чем-то большим, чем еще один текст о магической академии.

Джалар сразу стало легче, нить потекла легко и ровно, и она представила, как за мамой стоит ее мама, и Тхока тоже, а за ними — их матери и бабушки, и так без конца, до самой глубины времен. И все они стерегут ее, помогают, чтобы ей хватило сил спрясть свою нить. Джалар прикрыла глаза. Никто не исчезает бесследно, никто не уходит. И добро, и зло — все остается с нами и в нас. Об этом ее нить.

За последние годы появилось несколько заметных писательниц, рассказывающих о жизни юга России, формирующих российскую южную готику. Помимо «Соли» и «Где дом и дым глубин и алый» Анастасии Зайцевой теперь есть «День, когда Бога не стало» Марии Чуфистовой. Жизнь маленького шахтерского городка в Ростовской области в 2000-е выглядит бесперспективной и буднично невыносимой. Для 17-летней Марины и ее ровесников возможностей умереть больше, чем выжить, а выжить и просто жить очень хочется. Островком надежды для героини оказывается мормонская община. Секта — нечто запретное и одновременно притягательное, предлагающее английский язык и окошко в другой мир. Однако, как всегда, у простых и заманчивых выходов, как правило, есть серьезные побочные эффекты. Книга Чуфистовой мрачнее, чем ее дебютный нежный роман «Йалка», а русреал здесь по-настоящему безысходный, но и в нем есть место надежде и поиску собственного голоса и силы.

— Ты правда не обижаешься? — спросила Катя, все еще шмыгая носом.

— Правда. — (Это было неправдой.)

— Я бы умерла за тебя.

— Я знаю. — (Нет, это не так.)