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Тоторо — это бог смерти? Кот из «Ведьминой службы доставки» — всего лишь воображаемый друг главной героини? А «Мальчик и птица» — автобиография Хаяо Миядзаки?

В новом видео мы решили рассказать, какие теории фанаты придумывают о вселенной фильмов великого режиссера, о том, какие смыслы он прячет в своих работах и как связывает воедино свои удивительные анимационные миры.