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ВидеоФанатские теории о фильмах Миядзаки

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Видео можно посмотреть также на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» по этой ссылке.

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Тоторо — это бог смерти? Кот из «Ведьминой службы доставки» — всего лишь воображаемый друг главной героини? А «Мальчик и птица» — автобиография Хаяо Миядзаки?

В новом видео мы решили рассказать, какие теории фанаты придумывают о вселенной фильмов великого режиссера, о том, какие смыслы он прячет в своих работах и как связывает воедино свои удивительные анимационные миры.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

Аниме «Мальчик и птица» можно посмотреть на Кинопоиске, ищите его на главной витрине онлайн-кинотеатра и в специальном разделе «Аниме»

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