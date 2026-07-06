«Следствие ведут овечки»: звериная детективная комедия в духе «Достать ножи»

В цифре вышел увлекательный детектив «Следствие ведут овечки» по сценарию создателя сериалов «Чернобыль» и «Один из нас» Крэйга Мэйзина. Рассказываем, о чем повествует фильм, кто его снял и чем он интересен.

О чем это Одинокий пастух Джордж Харди (Хью Джекман) больше всего на свете любит своих овечек. Он разводит их только ради шерсти, тщательно следит за питанием, пичкает необходимыми лекарствами и каждый вечер читает отаре вслух детективные романы и триллеры. Джордж и не догадывается, что овцы понимают каждое его слово и с нетерпением ждут вечернего чтения. В своем загоне овцы делятся впечатлениями от услышанного и строят предположения о том, кто же настоящий убийца. Особенно хороша в этом овечка Лили (Джулия Луи-Дрейфус), которая всегда безошибочно определяет преступника. Однажды рядом с отарой происходит настоящее убийство, и овцы решают самостоятельно изобличить злодея, ведь на недалекого местного констебля (Николас Браун) надежды никакой.

Кто это снял

Эмма Томпсон

Фильм снят по мотивам романа немецкой писательницы Леони Свонн (издан в России под названием «Гленкилл: следствие ведут овцы»). Вышедшая в 2005 году книга давно превратилась в международный бестселлер, ее перевели на 30 языков. Свонн за это время написала об овечьих детективах еще два романа (второй вышел этой весной), но на русский они не переводились.

Вскоре после выхода «Гленкилл» попался на глаза известному сценаристу Крэйгу Мэйзину («Чернобыль», «Одни из нас»), который оказался поражен тем, «насколько это умный, трогательный и философский роман». Он решил во что бы то ни стало экранизировать книгу и потратил 10 лет на получение прав и еще столько же — на поиск подходящей студии. В конечном итоге проекту дала зеленый свет продюсер Кортни Валенти, которая буквально спасла «Овечек», достав их из стопки отвергнутых сценариев.

Кайл Балда и Николас Браун на съемках фильма

Режиссером выступил дебютант в игровом кино Кайл Балда, который начинал карьеру аниматором в ILM и Pixar, а затем перебрался в Illumination, где поставил «Лоракса», «Миньонов» и третью часть «Гадкого я». Поскольку фильм активно совмещает реальные съемки с анимацией, а половина действующих лиц нарисована на компьютере, бэкграунд Балды оказался как нельзя кстати. Среди продюсеров числятся Фил Лорд и Кристофер Миллер, авторы «Лего. Фильм», «Мачо и ботана» и одного из главных хитов этого года — «Проекта „Конец света“».

Звездным получился и актерский состав. Хью Джекман, Эмма Томпсон, Николас Галицин («Властелины Вселенной») и Конлет Хилл («Игра престолов») появились в кадре во плоти, а Патрик Стюарт, Брайан Крэнстон, Белла Рэмзи, Бретт Голдштейн и Джулия Луи-Дрейфус подарили овцам свои голоса.

Как это выглядит

Хотя оригинальный «Гленкилл» — немецкий роман, его действие разворачивается в Ирландии. Авторы экранизации с вниманием и любовью воссоздали атмосферу классического детектива с пасторальными пейзажами и сонными городками, которые населяют некомпетентные констебли, неожиданные сыщики и сомнительные жители со скелетами в шкафу.

При всем своем восхищении первоисточником Мэйзин местами довольно сильно отошел от текста романа: он убрал самые жесткие темы, сделал пастуха Джорджа куда более симпатичным персонажем, чем в книге, изменил мотивы некоторых персонажей и полностью переписал концовку — виновником преступления становится совершенно другой человек.

Все эти корректировки пошли истории только на пользу. «Следствие ведут овечки» — умный, смешной и очень уютный детектив, который умело поддерживает интригу и смотрится на одном дыхании. При этом «Овечки» умудряются еще и говорить со зрителем на такие серьезные темы, как память, прощение и принятие горя. В кадре случаются сразу две смерти: первая продиктована законами жанра, а вторая происходит совершенно внезапно и способна растрогать даже самого черствого барана.

Несмотря на наличие в кадре Хью Джекмана и Эммы Томпсон, подлинные звезды этого фильма — овечки. Аниматоры и актеры озвучания проделали потрясающую работу, создав целую отару ярких, харизматичных и непохожих друг на друга персонажей, которые влюбляют в себя зрителей с первого своего блеяния в кадре.

Что пишут критики

На сегодняшний день «Овечки» сохраняют 95%-ный рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes, на Metacritic оценка фильма несколько ниже — 72 из 100. Простые зрители оценили картину еще выше — 96% на RT, 7.6 на Metacritic и 7.6 на Кинопоиске.

В первую очередь фильм хвалят за искренность, неожиданную глубину и деликатный баланс между юмором и серьезностью. «„Овечки“ — это смелая притча о том, что радость и печаль идут копыто к копыту, а страх, горе и утрата необходимы для полноценной жизни», — пишет The Atlantic. «„Овечки“ — увлекательный фильм для детей, но он способен растрогать до слез и взрослых, — соглашается Vulture. — Секрет картины в том, что это на самом деле история взросления Лили, которая, отказавшись забывать, проходит трогательный путь к зрелости, которая требует умения жить с горем и мириться с несовершенством тех, кого ты любишь». «„Овечки“ относятся к той редкой породе фильмов, после просмотра которых ты выходишь из кинотеатра со словами: „Жаль, что так больше не снимают!“ — подытоживает New York Times. — Самое особенное в фильме не какой-то один элемент, а то, как все эти элементы — юмор, тайна, нелепость и даже сентиментальность — сбалансированы и прекрасно работают вместе. Это фильм, который с уважением относится к каждому зрителю независимо от его возраста».

Однако парнокопытные сыщики очаровали далеко не всех. Некоторые критики ругают фильм за слишком легкую детективную интригу. «Учитывая ограниченное количество удовлетворительных способов разрешения загадки, отвлекающие маневры не сложно распутать, а развязку слишком легко предсказать», — считает IndieWire. А Hollywood Reporter и вовсе уверен, что «Овечкам» не удается соблюсти баланс между тоном и содержанием. «„Овечки“ слишком мрачные для детей и слишком глупые для заинтересованных взрослых», — пишет рецензент издания.

Вердикт

Это идеальное семейное кино на вечер. Пародийные и как будто бы несерьезные «Овечки» на самом деле поднимают взрослые темы и учат зрителей переживать горе. И все это в увлекательной обертке: шутки тут действительно смешные, а парнокопытные звезды влюбляют в себя с первого кадра.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)