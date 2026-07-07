Огр, Осел и Зендея: что известно о «Шрэке 5»

Через год в прокат ворвется «Шрэк 5» — первый за 17 лет полнометражный мультфильм про приключения всеми любимого огра, его жены Фионы и их верного друга Осла. Собрали в материале все, что нам известно о возвращении одной из самых популярных анимационных франшиз.

Что известно о сюжете

Вышедший в середине июня трейлер пятого «Шрэка» скуп на подробности, но в описании DreamWorks Animation обещает «захватывающее, волшебное и комедийное» приключение. Отвратительный огр Шрэк (Майк Майерс), его жена Фиона (Кэмерон Диас), их дети-подростки, дурень Осел (Эдди Мерфи) и, похоже, Пряничный человечек (Конрад Вернон) вновь покидают любимое болото. На этот раз компания отправляется в еще более далекое Тридесятое (или Четыредевятое) королевство. Причем Осел, как всегда, с нетерпением ждет новое путешествие, тогда как Шрэк опять не хочет никуда ехать. На этот раз его опасения не беспочвенны: Тридесятое королевство, судя по всему, переживает не лучшие времена, ну или Шрэк решил проехать через максимально неблагополучное гетто со снеговиками. Добравшись до цели, герои по неизвестной пока причине оказываются в тюрьме. Но на этом их неприятности не заканчиваются, поскольку Осел решает взбодрить сокамерников исполнением стинговской «Roxanne» (Эдди Мерфи уже пел эту песню за решеткой в «48 часах»).

Возможно, таким образом персонаж разогревается перед самостоятельным приключением: следом за пятым «Шрэком» DreamWorks Animation собирается выпустить в прокат сольник про Осла. О нем пока известно только то, что Эдди Мерфи уже записывает реплики на студии, режиссерами стали ​​Чарли Бин («ЛЕГО Ниндзяго Фильм») и Мэтт Флинн (короткий метр «Кот в сапогах: Последнее желание. Трезубец»), а премьера состоится через год после «Шрэка 5» — 30 июня 2028 года.

Кто работает над фильмом

Джеффри Катценберг анонсировал пятого «Шрэка» еще в 2004 году. Раздавая интервью на волне успеха второй части франшизы, тогда еще действующий глава DreamWorks Animation сообщил, что история Шрэка и Осла растянется именно на пять мультфильмов. Однако когда в производство запустили «Шрэка навсегда», Катценберг решил, что более подходящего финала для саги о всеми любимом огре и придумать нельзя.

Пять лет спустя Катценберг передумал. «Можете не сомневаться, что история о Шрэке получит еще одну главу. Мы не сказали свое последнее слово и, что важнее, он тоже», — заявил Катценберг в интервью Fox Business Network. Два года спустя DreamWorks Animation сменила владельца, и новое руководство официально запустило пятую часть в производство, наметив дату премьеры на 2019 год. Но после этого проект провалился в производственный ад, из которого выбрался только пару лет назад.

В 2016 году сценарий пятого «Шрэка» поручили Майклу МакКаллерсу. Он начинал карьеру как один из сценаристов скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире», затем в соавторстве с Майком Майерсом написал сценарии к двум «Остинам Пауэрсам». В середине 2010-х МакКаллерс переключился на анимацию, в его портфолио появились два «Босса-молокососа» и третьи «Монстры на каникулах». Изначально сценарист пообещал «переосмысление всей франшизы», но с тех пор CEO студии Illumination Крис Меледандри, запустивший франшизы «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных» и получивший в «Шрэке 5» должность продюсера, добавил в сюжет новые идеи.

Постановкой сиквела занимаются сразу три режиссера. И если Брэд Эблесон («Миньоны: Грювитация») работает над франшизой впервые, то Уолта Дорна (трилогия «Тролли») и Конрада Вернона («Мадагаскар 3», «Полный расколбас») можно назвать ее ветеранами. Первый работал над сценариями предыдущих сиквелов и озвучил Румпельштильцхена в «Навсегда», а второй был одним из режиссеров «Шрэка 2» и подарил свой голос Пряничному человечку.

Кто озвучивает персонажей

Все звезды первого «Шрэка» вернулись к озвучке своих ролей. Шрэк снова говорит голосом Майка Майерса, Фиона — Кэмерон Диас, а Осел — Эдди Мерфи. Причем возвращение Диас особенно радует, поскольку актриса на 10 лет уходила из кино. Тем временем Антонио Бандерас свое участие в мультфильме не подтверждал, а Кот в сапогах отсутствует в трейлере — похоже, любимый публикой пушистый фехтовальщик пропустит пятую часть.

Зато в мультфильме заметно расширят роль детей Шрэка и Фионы — Фелиции, Фаркла и Фергюса. Самую важную роль в сюжете, судя по всему, сыграет Фелиция. На ее озвучку пригласили звезду «Эйфории» и «Человека-паука» Зендею. Фаркла и Фергюса озвучат куда менее популярные актеры — Скайлер Гизондо («Супермен») и Марселло Эрнандес («Счастливчик Гилмор 2») соответственно.

Скандал с визуалом

Изначально премьера пятого «Шрэка» была намечена на 1 июля 2026 года, но затем релиз картины перенесли сначала на декабрь 2026 года, а позднее — на 30 июня 2027 года.

DreamWorks никак не прокомментировала переносы, но нельзя исключать, что они связаны с критикой, обрушившейся на авторов мультфильма после появления первого тизера в феврале 2025 года. Тогда студию обвинили в том, что она изменила облик персонажей, «диснеефицировав» их и подогнав под «современные стандарты красоты». Так, Фиона, по мнению пользователей сети, «сделала пластику», Шрэк, наоборот, постарел… и постирал одежду. А Осел и вовсе стал походить на зебру Марти из «Мадагаскара».

Судя по новому трейлеру, часть претензий DreamWorks учла: глаза Шрэка и Осла стали ближе к дизайну предыдущих фильмов. Однако поклонники франшизы по-прежнему остались недовольны.

Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)