«Сценаристка» и ее отношения: каких мужчин не хватает в российском кино

Главная героиня романа Светланы Павловой «Сценаристка» — начинающая сценаристка Зоя, которая, сдав тест на ВИЧ, вспоминает всех своих бойфрендов за последний год. Их трое: интеллектуал-дирижер, живущий в тени своей светской бабушки из высотки на Котельнической; простой парень на все руки из Люберец; коллега-сценарист — обладатель язвительного Telegram-канала и избегающего типа привязанности. Мы решили спросить у сценаристок, актрис, кинокритикесс и у самой писательницы, какие мужские персонажи чаще всего встречаются в российском кино, каких персонажей хотелось бы видеть чаще, насколько распространены типажи из романа и просят ли сценаристок специально придумывать воображаемых мужчин, не имеющих отношения к реальности.

Светлана Павлова писательница, автор романа «Сценаристка»

Я вижу в фильмах и сериалах немало креативщиков-интеллектуалов, бытовых абьюзеров, мажоров, рубаха-парней, оскуфевших мужичков, не вписывающихся в очередные повороты, простите, «повестки». А вот чего я вижу мало, так это примеров осмысленного, вдумчивого нежного отцовства, а еще настоящих романтиков, которые могут совершать большие поступки ради женщин, позволять себе сентиментальность, быть героем «как в старину». Вот таких, как Ваня из «Фрау» (осознаю некоторый гротеск характера) или как Егор из сериала «Она такая классная». Серия, где он влюбляется в девчонку и на полном серьезе, хоть и с некой инфантильностью, предлагает ей побег из дома от деспотичного отца, дала сил поверить во что-нибудь светлое в непростой момент жизни.

Дарья Грацевич сценаристка

Мне кажется, самый популярный персонаж — безответственный неудачник весь в долгах, часто имеющий проблемы с бандитами, часто с умирающим браком и иногда еще с больным ребенком или родственником. В фильме он обычно проходит через некоторую школу жизни и справляется с частью своих проблем, но все равно остается инфантилом.

На мой взгляд, критически мало позитивных примеров из бизнеса. Даже не обязательно богатых, а просто крепко стоящих на ногах предпринимателей, ответственных, надежных, дающих рабочие места. У нас по-прежнему образ бизнесмена — это циничный хапуга, который чаще мешает главному герою, чем помогает.

Все эти [упомянутые в романе «Сценаристка»] типажи присутствуют [в современном российском кино]. Хотя представление об интеллигенции сейчас размыто и осталось связано с более старшим поколением. Самый популярный типаж для молодежи сейчас — начинающий (реже успешный) блогер, хотя это больше присуще женским персонажам.

При написании сценариев я не встречалась с какими-то требованиями именно к мужским персонажам. Надо, чтобы он нравился женской аудитории. Да и потом, нет требований, связанных именно с полом. Все-таки индустрия рассматривает героя как полноценную личность.

Я слышала в свой адрес претензию: «Почему у тебя все мужские персонажи такие слабовольные?»

Но они же не существуют в вакууме. Они связаны со всей системой персонажей в сериале. Если у тебя в центре сильная женщина, высокая вероятность, что она будет притягивать в свое окружение слабых мужчин, чтобы доминировать над ними.

Оля Краснова кинокритикесса, авторка Кинопоиска

Если обращаться к мейнстриму и арт-мейнстриму (где авторы как раз в большей степени стремятся к типизации персонажей), то там на зрителя из каждой щели так и норовят в последние годы выпрыгнуть пацаны и производные от них мужики, часто замешанные в каком-то криминале (спасибо тренду на 90-е) молодые и не очень люди, живущие по понятиям (иногда весьма своеобразным) и нуждающиеся в постоянном подтверждении своей маскулинности. За счет женщин, бизнеса, криминала. Они обычно недовольны своей жизнью (социальным статусом, работой, доходом, браком), имеют проблемы с коммуникацией и не умеют выстраивать отношения (партнерские, дружеские), но остро нуждаются в любви. А еще становятся инициаторами или причиной разного рода катастроф — от бандитских разборок до семейных драм.

Реже встречаются этакие печальные романтики, тоже несчастные и зачастую отвергнутые (женщинами — возлюбленными, женами, матерями — или обществом в целом), замкнутые, неприкаянные. Они могут быть как образованными, интеллигентными, романтическими натурами, так и вполне обычными парнями по соседству. Но неизменно страдают.

Каких мужчин не хватает на экране? Нормальных. Сложно устроенных, неоднозначных, но не относящихся при этом к крайностям (ходячий тестостерон против безвольного маминого сынка) и не вызывающих отторжения с первых же сцен. Способных на эмпатию и диалог.

Софья Гершевич актриса

Мне кажется, самый популярный типаж мужских персонажей в России — это высокопоставленный мужчина: чиновник, полицейский, топ-менеджер (дух «Духless» жив) и так далее. Часто это история про слом, про падение какого-то крутого сильного мужчины, где мы узнаём: «Вау, у него есть чувства, и вообще он не такой уж злодей». На вопросе о том, каких мужских персонажей мало на экране, у меня, честно говоря, чуть глаз не дернулся. Сразу хочется зачеркнуть слово «мужских» и спросить: а каких женских персонажей вообще нет, хотя давно пора?

Но если все-таки отвечать про мужских, то мне была бы интересна тема поколения молодых, но уже немного уставших от жизни. Убрать маски крутости и показать, какие они ранимые и нежные. Например, в фильме «Здесь был Юра» мальчики очень трепетные, и поэтому это очень крутое кино!

Гротеск и типизация полезны: они помогают либо слиться с персонажем, либо поставить его на пьедестал. Типажи в целом работают как в школе: всегда есть задрот, загадочный поэт, местный дурачок, мачо... Короче, идеальное разделение, как в «Смешариках». Набор конкретных архетипов, через которые легче считывать и понимать персонажей.

Ольга Мотина сценаристка, актриса

Так как я не большой потребитель российского кино, мне сложно сказать о преобладании каких-то конкретных мужских типажей. Из того, что я успеваю заметить, это часто провинциальные простаки или неубиваемые мачо с легким намеком на небрежность. Ни один из этих героев мне не близок. Мне кажется, большой проблемой нашего кино является навешивание ярлыков на героя: вот этот такой брутал-одиночка, этот — простачок-весельчак, а этот — нудный интеллигент в очках и т. д. Все это в результате выливается в однобоких картонных персонажей, надевших маску, как в театре кабуки.

На мой взгляд, российское кино слишком ориентировано на событийный ряд.

Мы как будто боимся заставить зрителя погрузиться во внутренний мир героя. Кажется, что, если за минуту экранного времени не случится нескольких сюжетных поворотов, зритель убежит из зала или переключит канал.

Поэтому обычно все мои персонажи — это люди, взятые из жизни. Мне кажется очень важным знать того, про кого пишешь. Знать во всех деталях и обстоятельствах. Тогда герой будет не стандартным образом, а живым человеком, по-разному проявляющим себя в разных обстоятельствах. Тогда зритель не сможет предугадать его дальнейшие ходы и реакции. К такому герою я смогу подключиться и сопереживать ему, размышлять о нем. Это и есть главное для меня в разработке образов. Ну, и одно из важных качеств, которое я всегда стараюсь находить в своих героях, — это юмор и самоирония. Но не юмор на уровне глупой клоунады, а тонкий остроумный подтекст. Герой, обладающий чувством юмора, всегда будет любимчиком зрителя. Даже если это отрицательный персонаж, хотя я против ярлыков типа «отрицательный» и «положительный». Часто у нас в кино за юмор принимается то, что для меня ничего общего с этим определением не имеет. Желание продюсеров рассмешить любым путем упрощает кино, лишает его подтекстов, тонкости и обаяния.

Что касается требований продюсеров, то они бывают самыми разными. Все зависит от конкретного продюсера, от его образования, возраста, среды, в которой он вырос. Мне сложно писать сценарии под заказ. Продюсеры в первую очередь ориентированы на коммерческий аспект. И это их профессия, я понимаю. Но в связи с этим я часто не могу подключиться к их идеям. Для меня крайне важно писать о том, что меня лично задевает, волнует. Поэтому я чаще предлагаю свое. И если мы находим с продюсером общий язык в моей идее, начинается работа. Необходимо, чтобы это было именно сотрудничество, а не написание под диктовку или хотелки продюсера. Поэтому, видимо, я чаще нахожу общий язык с продюсерами более опытными и взрослыми. С теми, кому ближе и понятнее мои ценности и волнения.

Для меня не имеет значения, как выглядит герой-мужчина, сколько ему лет, чем он занимается. Мне важно, чтобы он был думающим человеком, обладающим самоиронией, находящимся в сложных обстоятельствах внутреннего морального выбора.

