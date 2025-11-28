ВИЧ в большом городе: читаем новый роман Светланы Павловой «Сценаристка»

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

В «Редакции Елены Шубиной» и в Яндекс Книгах выходит новый роман Светланы Павловой «Сценаристка», выпустившей в 2023 году яркий дебют «Голод. Нетолстый роман». Еще до публикации новинка получила свою долю успеха: рукопись взяла премию «Лицей», одну из немногих в нашей стране, на которую может рассчитывать автор до 35 лет. Сюжет книги строится вокруг воспоминаний героини о бывших возлюбленных, пока она напряженно ждет результатов анализа на ВИЧ. Каждый из них не только по-своему разочаровал ее, но и стал поводом для ипохондрического беспокойства. Татьяна Худякова рассказывает, каким получился второй роман многообещающей писательницы и почему он на самом деле вовсе не о ВИЧ или неудачных отношениях.

Татьяна Худякова Литературный обозреватель

Главная интрига заявляется в романе, так сказать, с ноги. Зоя играет с друзьями в «Я никогда не...» и неожиданно признается, что никогда не сдавала анализ на ВИЧ. Посмеялись-разошлись, и Зоя осталась наедине с новой тревогой и открытыми поисковиками. Готова поспорить, многие читатели этой книги тут же подхватят с первых страниц «Сценаристки» ту же паранойю и ударятся в панический гуглеж и неприятные воспоминания.

Зоя считала овец в попытке заснуть, но все-таки срывалась на погуглить картинки людей в терминальных стадиях СПИДа. Потом в порыве мнительности подумала заглянуть в отзывы к стоматологу, у которого ставила пломбу пару недель назад, ожидая увидеть там обвинения в халатности, подтвердившие ее страх использования нестерильной иглы. А сразу после — отзывы на мастерицу маникюра, к которой ходила уже не первый год.

Зоя — успешная молодая москвичка (из «понаехавших»), которая живет свою лучшую жизнь. Она всего добилась сама: сама переехала в Москву, сама поселилась в квартире с высокими потолками (съемной), сама сделала хорошую карьеру в маркетинге банка и сама же от нее отказалась ради мечты — стать сценаристкой. Ее квартиру украшают книги Ad Marginem и «Издательства Ивана Лимбаха», ставшие уже обязательным декоративным элементом в шкафу каждого уважающего себя воннаби-интеллектуала. Она суеверна и делегирует ответственность за счастливые и несчастливые события своей жизни заряженным на любовь свечам с маркетплейса или расставленной по росту посуде. На самом деле она типичный московский трудоголик, который пытается украсить свою без шуток непростую жизнь свечами, канделябрами, быстрыми доставками и хорошими ресторанами. Знакомо? Знакомо. Во всяком случае, если вы аудитория Павловой.

Итак, вроде бы поставленная с большим трудом на рельсы жизнь начинает съезжать куда-то в сторону: Зоя может оказаться носительницей смертельного вируса. Кто виноват? В ожидании результатов анализа Зоя пускается по волнам своей памяти, вспоминая всех бывших возлюбленных. Ни одной случайной связи, а значит, у каждого своя история.

Первый возлюбленный — Ян. Апгрейд-версия 2025 года Рудика из «Москва слезам не верит». Он потомственный московский аристократ, династийный классический музыкант, который учился в Париже (а может, и не только в нем одном) и на момент отношений с нашей героиней оканчивает консерваторию по классу фортепиано. К нему прилагается профессорская (на самом деле, номенклатурная) пятикомнатная квартира в высотке на Котельнической и советская герцогиня-бабушка в перстнях и камеях, с железной рукой в бархатной перчатке.

Конечно, вовсе не малохольный Ян, а именно инфернальная Роза Брониславовна — истинная главная героиня этого блока да и вообще самый интересный персонаж романа. Для Зои она персональный майор Пейн и Миранда Пристли в одном флаконе. Нет, она не изгоняет провинциальную парвеню из приличного дома поганой метлой, она действует по-иезуитски — делает всё для того, чтобы сама девушка-«чернозем», как называют ее за глаза, поняла: жизнь профессиональной жены будущего гения не для нее. И все это не спуская со строгого поводка внука, на которого она, к слову, смотрит куда более трезвым взглядом, чем сама Зоя. Нравы родовой московской интеллигенции могут показаться несколько гротескными и преувеличенными, но только тем из читателей, которые не сталкивались с подобной публикой в жизни. Эта часть романа не только одна из самых удачных и смешных, но и почти документально точная.

Заносчивая гнида. Ты вообще хоть на секундочку понимаешь, что, пока тебя в детстве водили в Большой зал Консерватории, пока Ботвинник играл с твоим отцом в шахматы, пока репетитор по французскому сменял репетитора по какому-нибудь мертвому языку, пока твоя бабка приносила тебе хорошие книги, я с родителями смотрела на скелеты рыб в краеведческом музее и собирала крышки от бутылок кока-колы, чтобы выиграть поездку в Москву.

Второй возлюбленный — Андрей, жизнерадостный и простой Савва Игнатьич с ипотечной квартирой в Люберцах. Он трудится прорабом на стройке, носит бороду и майку с Куртом Кобейном, и все в его руках не горит, а работает. Он быстро отвечает на сообщения, всегда готов увидеться, выпить, поесть, заняться сексом, он лишен политической и экзистенциальной рефлексии, этот мир ему уже абсолютно понятен, весь, кроме загадочной Зоиной души. После потрясения от отремонтированных полок и шкафчиков ей становится с Андреем тоскливо. Читать о нем тоже не очень интересно: типаж понятен и хорошо известен, но описан несколько схематично и стилизованно, если не сказать экзотизированно. Он по-житейски мудрый, по-человечески добрый, теплый и заботливый, но в то же время грубый и неотесанный, эдакий bon sauvage. Андрей скорее не «гопник», как называет его Зоя, а простой рабочий человек.

«Зашла как дети в школу» после опрокинутой стопки, видела в этом фактуру для будущих персонажей. Когда, проходя мимо пивного магазина в их дворе, Андрей предлагал «затарить влаги» и, доставая из карта деньги (он пользовался наличкой), называл пятитысячную купюру словом «рыженькая», Зоя думала: да, простой, но на ногах-то вон как крепко стоит, на таких ведь земля держится.

Третий в списке потенциально виновных в, возможно, несуществующем заражении Зои вирусом — интеллектуальный сноб Виталик. Он не менее примечателен, чем образ аристократки Розы Брониславовны. Напускной цинизм, всезнайство, отстраненность, бегство от привязанности — просто инструменты, с помощью которых персонаж пытается скрыть свой главный и, видимо, оправданный страх быть посредственностью. Ожидаемо вместо отношений с ним получаются только эмоциональные качели, на которые с разбегу и запрыгивает Зоя. Виталик — современная версия Александра Абдулова как смутного объекта желания Ирины Муравьёвой в перестроечной мелодраме «Самая обаятельная и привлекательная». Их тоже объединяет труд, но не за кульманами в конструкторском бюро, а над скриптами сценария в авторской комнате. Он, как и Зоя, сценарист, но постарше и калибром повыше, а вместо знания случайных иностранных слов имеет претенциозный Telegram-канал, в котором изъясняется следующим образом:

общество спектакля *02:45* Выбери жизнь. Выбери хейтить зажравшуюся белую знать, а в инстаграме подрачивать на их декаданс. Выбери эмансипаторную риторику и борьбу с ригидными гендерными нормами, но возмущайся, какого *** он не заплатил. Выбери понятное левацкое кино с нескрытой целенаправленной демагогией. Выбери принудительное единомыслие, научась уму-разуму у фейсбучных интеллектуалов. Выбери конъюнктуру. Выбери слушать Хаски утайкой. Выбери быть «творческим» и вести свой канал — не слишком часто, а то «полетели отписки». Выбери стиль жизни champagne socialist. Ты такой необычный, так скорее же выбери это всё.

Казалось бы, на моменте получения результата анализа можно было бы поставить точку и обозначить будущее небольшим эпилогом. Но Павлова, не боясь, что читатель может заскучать, пишет еще сотню страниц. Есть ощущение, что именно эти страницы для писательницы и есть самые важные. Именно в них с героини слой за слоем спадает шелуха: одержимость так называемой личной жизнью, магическое мышление, попытки стать идеальной парой для очередного Яна или Виталика, устаревшие, ставшие тесными связи.

Еще один важный момент этой книги состоит в том, что с тремя в разном степени неудачными возлюбленными рифмуются подруги Зои. Их тоже три: уехавшая из России Ира, бывшая жена айтишника писательница Сеня и блогерша Настя с положительным ВИЧ-статусом. Ира воплощает прошлое, с которым придется расстаться, Сеня — настоящее, а Настя — будущее. Символично, что именно Сеня, «синоним слова „свобода“», в конце концов остается ближе всего к Зое.

В «Сценаристке» Светлана Павлова стилистически и атмосферно если не повторяет, то продолжает первый роман. Два больших текста поддерживает и маленький — недавно вышедший в сборнике Яндекс Книг, посвященном чтению, рассказ «Расклад на мальчика». Глядя на эти три текста, можно заметить, что Павлова изящно расположилась в таком безлюдном на российской почве жанре, как интеллектуальный чиклит. Правда, есть ощущение, что ей самой в нем может быть (стать) несколько тесновато. Ее легкое перо и авторский темперамент могут сбить с толку читателей и особенно критиков, однако не стоит путать эту легкость с легковесностью.

На самом деле, Павлова пишет вовсе не книги для маникюрных салонов и смол-токов в московских гостиных. Она пишет московский текст нового типа: в нем столица показана влюбленными глазами вчерашнего чужака — приезжего, который обжился, но не совсем привык, обзавелся своими маршрутами и адресами, но своим пока не стал; уже не теряется в метро, но и свежести чувств пока не утратил.

Это трагикомедия узнавания, единственный вопрос здесь только в том, каждый ли сможет себя в ней узнать.

Впрочем, как сказал поэт, все мы поем о себе, о чем же нам петь еще. Но важно то, что эти тексты (как и их авторка) растут, как ни странно, скорее из Сергея Довлатова и Тэффи, чем из приключений Кэрри Брэдшоу в большом городе.

Поэтому в конце нас ждет простое женское счастье, которое, как известно, состоит не в «был бы милый рядом», а в свободе быть собой, никого ни для кого не изображать, ни во что не играть, состояться в профессии, иметь верных друзей и крепкую финансовую подушку.

