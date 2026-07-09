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Вышел первый тизер триллера «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой

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«Капелла Фильм» представила дебютный тизер триллера «Лес» — экранизации одноименного романа Светланы Тюльбашевой, опубликованного в 2024 году.

Как и в оригинальной книге, в фильме две сюжетные линии. Первая посвящена двум девушкам из Москвы — Вике (Карина Разумовская) и Лике (Лянка Грыу), которые приезжают в Карелию и пропадают в лесу. Вторая рассказывает о странной семье из леса, которая заселяется в заброшенный дом в карельской деревне.

В фильме также сыграли Никита Кологривый, Никита Родионов и Екатерина Васильева, а режиссером выступил Гамлет Дульян («Последователи», «МЫ»).

«Лес» выйдет в российский прокат 12 ноября.

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