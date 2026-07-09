Вышел первый трейлер «Диггера» с Томом Крузом

Warner Bros. представила первый полноценный трейлер черной комедии «Диггер» — нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту, главную роль в котором исполнил Том Круз.

В центре сюжета картины — предприниматель Диггер Рокуэлл (Том Круз), гендиректор нефтедобывающей компании. Когда его решения приводят к катастрофическим последствиям, он вынужден сам принимать участие в спасении мира.

Роли в фильме режиссера «Бёрдмэна» и «Суки-любви» также исполнили Сандра Хюллер, Джон Гудман, Риз Ахмед, Джесси Племонс и Эмма Д'Арси.

В зарубежный прокат «Диггер» выйдет 2 октября.