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Вышел первый трейлер «Диггера» с Томом Крузом

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Warner Bros. представила первый полноценный трейлер черной комедии «Диггер» — нового фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту, главную роль в котором исполнил Том Круз.

В центре сюжета картины — предприниматель Диггер Рокуэлл (Том Круз), гендиректор нефтедобывающей компании. Когда его решения приводят к катастрофическим последствиям, он вынужден сам принимать участие в спасении мира.

Роли в фильме режиссера «Бёрдмэна» и «Суки-любви» также исполнили Сандра Хюллер, Джон Гудман, Риз Ахмед, Джесси Племонс и Эмма Д'Арси.

В зарубежный прокат «Диггер» выйдет 2 октября.

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