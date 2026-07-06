Французская эволюция: какие части Assassin’s Creed достойны ремейков

В начале июля состоялся релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейка пиратской главы из серии про профессиональных убийц разных эпох. В честь этого собрали список других проектов франшизы, которые тоже заслуживают собственного ремейка (спойлер: почти все).
Assassin’s Creed (2007)
Сложно поверить, но с релиза первой части прошло уже почти 20 лет. Поэтому неудивительно, что для многих геймеров знакомство с серией начинается с ремастеров последующих проектов или с Assassin’s Creed Origins (2017), где Ubisoft пересмотрела взгляд на ряд ключевых элементов франшизы. Тогда авторы ушли от карт с большими и плотно застроенными городами, переделали боевую систему и активнее развили RPG-направление.
Солидное число фанатов оценило эти ходы, особенно в случае Assassin’s Creed Valhalla в 2020-м. Игра поставила рекорды продаж (на это повлияла и пандемия коронавируса) и собрала много положительных отзывов. Впрочем, эйфория по этому поводу продолжалась недолго. Ведь увидевшую свет в 2025-м Assassin’s Creed Shadows встретили уже без былого восторга. Для такой реакции было несколько причин. К примеру, скандалы в сети вокруг протагониста игры — темнокожего самурая Ясукэ (второй героиней выступила одержимая местью синоби Наоэ). У игроков и критиков появились вопросы к общему сценарию и техническим проблемам. А кто-то попросту устал ждать японского ассасина, получив необходимые впечатления от Ghost of Tsushima и других игр.
В итоге среди игроков хайп по этой эпохе серии сейчас тоже несколько остыл. Поэтому, возможно, «нам нужно вернуться назад». Сегодня первую часть пришлось бы переделывать чуть ли не с нуля, хотя этот гамбит выглядит заманчиво. Ведь за счет ремейка с оригиналом можно было бы познакомить не только целое поколение геймеров. Многочисленные фанаты тоже нашли бы отличный повод тряхнуть стариной и вспомнить сюжет про ассасина Альтаира, который впадает в немилость своего учителя и ордена. Ради искупления вины от героя требуют убить девять человек (незначительное число для современных фанатов серии), которые связаны с врагами ассасинов — тамплиерами.
Первым делом в ремейке пришлось бы перерабатывать механики геймплея, чтобы они больше походили на современные игры франшизы. Или можно было бы найти альтернативный вариант, где сочетались бы элементы старого и нового, прямо как в Resynced. Скажем, паркур в прошлом был менее разнообразным и плавным, да и протагонист не обладал рядом способностей, которые позже появились у остальных героев. С другой стороны, социальный стелс и необходимость продумывать пути охоты на жертв играли тогда гораздо большую роль, чем в последних играх. Их стоило бы вернуть.
Кроме того, во времена первой части игроки не могли прокачивать свое братство в стиле поздних проектов (Brotherhood, Unity), а технические ограничения не позволяли в полную силу демонстрировать красоты Иерусалима, Дамаска и Акры времен Третьего крестового похода. Кстати, занятно, что уже в первой игре была возможность путешествовать на лошади по окрестным поселениям и землям, которая знакома и новым любителям Assassin's Creed.
Еще ремейк позволил бы плотнее увязать события оригинала с поздними частями — как в линиях прошлого, так и в современности. Мифология серии сегодня представляет запутанный клубок противоречий, но ремейк мог бы оказаться хорошим плацдармом для его распутывания.
Отчасти представить подобное переосмысление позволяет Assassin's Creed Mirage (2023), ведь ее авторы вдохновлялись первой игрой. К тому же действие проекта разворачивается в Багдаде, чья архитектура тоже напоминает о городах первой части.
Сага Дезмонда Майлса (AC II, Brotherhood, Revelations, AC III)
Читерство, безусловно. И все же если говорить о ремейке первой части, то он логически потянет за собой необходимость обновления остальных глав саги молодого ассасина Дезмонда Майлса. Ведь именно воспоминания его предков, от Альтаира с Эцио (Assassin’s Creed II) до Коннора (Assassin’s Creed III), легли в основу всех первых игр.
Важная ветка франшизы разворачивается в современном мире, где того самого Дезмонда похищает зловещая корпорация «Абстерго» (наследники тамплиеров). С помощью уникальной машины «Анимус» она считывает генетическую память героя, чтобы найти ключ к древнему артефакту и другой важной информации о Первой цивилизации.
Если начинать масштабно перерабатывать итальянский сиквел, то в него нужно добавить все возможности, локации и геймплейные особенности Brotherhood (развитие ордена, мультиплеер) и Revelations (связывающей историю Альтаира и Эцио). А там уже недалеко и до триквела с Американской революцией, где можно значительно расширить элементы охоты, усилить эффект от смены сезонов на геймплей и сделать паркур на природе глубже (добавив деревья и другие новые препятствия). И все это не говоря об улучшении графической составляющей. При желании за компанию к триквелу можно сразу обновить Assassin’s Creed Rogue, раз уж она связывает между собой сразу несколько игр серии.
Затея с обновлением целой пачки игр может показаться чересчур амбициозной, но, с другой стороны, успешный пример подобных ремейков уже показала франшиза Resident Evil. В ее случае новые версии получают не только номерные части, что хорошо подчеркивает релиз грядущего переосмысления Code Veronica.
С Assassin’s Creed подобная серия ремейков еще больше позволила бы увязать между собой детали запутанной мифологии, которая становилась все более противоречивой после завершения истории Дезмонда. Это бы помогло сделать ветку из современности менее навязчивой (на что в свое время немало жаловались игроки).
Смотреть на такую инициативу стоит в стиле последней трилогии Hitman, которую в итоге собрали в одну большую игру-компиляцию Hitman: World of Assassination.
Assassin’s Creed Unity (2014)
Сейчас в сети вы легко обнаружите многочисленные видео в духе «Assassin’s Creed Unity в 2026 году» или «Несколько причин, почему необходимо поиграть в Unity прямо сейчас». Их авторы часто рассказывают, почему Unity, на релизе собравшая тонну критики со стороны геймеров, сегодня ощущается иначе.
Дополнительным всплеском интереса к истории молодого ассасина Арно в период Французской революции стал патч для консолей, который добавил поддержку 4К и 60 FPS. Игроки, в прошлом пропустившие Unity на консолях из-за ее технических проблем, впервые запустили игру в этом году, оценив потенциал, а он так до сих пор и не был реализован в полную силу (о чем давно знали геймеры на ПК).
Unity в 2026 году и правда ощущается как игра, которую от величия отделяет всего несколько шагов. Во-первых, Париж и его окрестности до сих пор захватывают дух, настолько скрупулезно и атмосферно воссозданы все локации. Можно даже поспорить, что с точки зрения игровой архитектуры Unity так и осталась самой красивой частью серии. После нее сильнее начинаешь скучать по огромным городам с кучей высотных зданий, которые превращали паркур в воздушный балет.
Во-вторых, на местную атмосферу отлично работают выбранный период и технология толп на улицах. Народу в переулках настолько много, что часто люди специально становятся препятствием во время выполнения миссий с погонями за подозреваемым или с какими-нибудь историческими событиями. Судьба Арно и его возлюбленной-тамплиерши Элизы здесь выступает отличной нитью, которая проводит игрока сквозь череду казней, переворотов и новых закулисных игр между орденами.
В-третьих, в Unity было представлено рекордное количество второстепенных активностей, которые позволяли не только развивать свою базу ассасинов и кастомизировать героя, но и участвовать в кооперативных миссиях с другими игроками. В прошлом игру частенько ругали за перебор с дополнительными задачами, а полная версия карты со всеми вышками и сундуками даже стала мемом. Потенциал мультиплеерных миссий все еще слишком могуч, чтобы не попытаться подарить ему вторую жизнь.
С помощью современных технологий авторы ремейка могли бы добавить дополнительные возможности и условия для прохождения старых кооперативных задач. В теории можно было бы вообще переработать механику подобных миссий, превратив их в местный аналог той же Hitman на четверых. До релиза самой Unity некоторые как раз предполагали, что кооператив и будет представлять собой нечто подобное, в итоге результат напоминал эту идею лишь на зачаточном уровне. Заодно в ремейке можно было бы устранить сетевые ошибки и баги, которые преследуют игру даже после патчей.
Assassin’s Creed Syndicate (2015)
«Синдикат» — менее перспективный кандидат для ремейка, так как отдельные элементы (вроде анимаций и основ геймплея) повторяют плюсы и минусы Unity (не зря серию прозвали конвейером), но все же пространство для развития есть.
В новой версии можно сильнее раскрутить концепцию двух протагонистов-ассасинов, добавив дополнительных геймплейных особенностей. История «Синдиката» рассказывает про брата и сестру Иви и Джейкоба в индустриальной Англии, которые пытаются свергнуть местного магистра ордена тамплиеров. Джейкоб выбирает грубую силу и создает собственную банду, тогда как Иви чаще предпочитает действовать из тени.
В ремейке каждому можно было бы подарить новый набор уникальных миссий, чтобы подчеркнуть разный подход к решению смертельных вопросов и стелсу. Удивительно, что в случае Иви изначально не прокачали идею со сменой образов в духе Hitman, которая была еще в Assassin’s Creed Liberation. Казалось бы, миссии под прикрытием с посещением каких-нибудь тайных собраний Лондона могли бы послужить хорошим контрастом задачам Джейкоба, который участвовал в войне банд на улицах.
Кстати, если говорить о перемещении по улицам, то в ремейке можно было бы добавить активные механики крюку-кошке, с помощью которых персонажи быстро пересекали бы большие расстояния. Кроме того, в ремейке Syndicate точно стоило бы улучшить систему вождения на экипажах, в оригинале напоминавших кирпичи на колесах. Особенно это было ощутимо в сценах с погонями, где требовалось врезаться в противников на других каретах.
Заодно улучшения «Синдиката», как и в ряде других частей, могли бы коснуться истории, что связано с местным безликим антагонистом, который сильно проигрывал негодяям из прошлых игр. Да и сеттинг в игре тоже работал не так эффектно, как в Unity. Возможно, что те же современные технологии сделали бы погружение в местную атмосферу задымленного и мрачного Лондона более увлекательной.
Сервис Игромир поддерживает запуск игр Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Shadows.
У вас наверняка найдутся свои кандидаты для ремейков, которые могли бы привлечь к тем или иным частям новую аудиторию. Но даже если единого мнения не будет, не страшно. Ведь, как известно, «ничто не истинно, все дозволено».
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Автор: Александр Аммосов