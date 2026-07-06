Французская эволюция: какие части Assassin’s Creed достойны ремейков

Если начинать масштабно перерабатывать итальянский сиквел, то в него нужно добавить все возможности, локации и геймплейные особенности Brotherhood (развитие ордена, мультиплеер) и Revelations (связывающей историю Альтаира и Эцио). А там уже недалеко и до триквела с Американской революцией, где можно значительно расширить элементы охоты, усилить эффект от смены сезонов на геймплей и сделать паркур на природе глубже (добавив деревья и другие новые препятствия). И все это не говоря об улучшении графической составляющей. При желании за компанию к триквелу можно сразу обновить Assassin’s Creed Rogue, раз уж она связывает между собой сразу несколько игр серии.