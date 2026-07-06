Doom: The Dark Ages — Revelations: первое DLC к одной из лучших игр серии

Отдельно про сложность. Сравнения с Eternal на протяжении всего обзора не случайны: Revelations временами подбирается к тому уровню хардкора, который был в дополнении The Ancient Gods. Тем, кому The Dark Ages казался относительно гуманным, придется несладко. Финального убербосса эндгейм-режима автор этих строк и вовсе не смог пройти, уж больно тот оказался непростым, а понижать сложность не хотелось. При этом модификаторы сложности, как и раньше, очень гибкие: можно расширить окно парирования для копья до таких размеров, что ловить удары получится чуть ли не с закрытыми глазами. Плюс проходится основная кампания от силы часов за шесть-восемь, в отличие от оригинала, который был по многим параметрам затянутым и местами однообразным. Тем, кто захочет еще больше хардкора, доступен режим Ripatorium 3.0, а также уровни, закрытые в основной локации мастер-ключом, собираемым на протяжении всей игры. Там ваши навыки проверят на совесть.