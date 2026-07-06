Doom: The Dark Ages — Revelations: первое DLC к одной из лучших игр серии

Revelations — первое крупное дополнение к Doom: The Dark Ages. С первых минут оно дает понять: перед вами не просто пара свежих уровней и горстка врагов, а едва ли не новая игра, ощущения от которой меняет буквально одна механика. При этом ни на секунду не перестаешь чувствовать, что это настоящая Doom, чуть больше похожая на Doom Eternal (что станет плюсом не для всех). Рассказываем, кому понравится DLC и стоит ли Revelations своих денег.
Иван Афанасьев
Кинокритик, игровой журналист, писатель, автор Telegram-канала «Кинокритика экс-курильщика»
Doom: The Dark Ages вышла в мае 2025 года и стала самой необычной игрой в современной трилогии. Doom 2016-го была перезапуском, который вернул серию к истокам, а Doom Eternal — скоростным акробатическим безумием с постоянным микроменеджментом ресурсов. The Dark Ages намеренно замедлила темп и превратила игру в своеобразный слэшер. В центре боевой системы, помимо классического оружия, оказался щит-пила, позволявший парировать и уходить в оборону, чтобы спланировать действия под градом вражеских пуль. Мрачное средневековое фэнтези, тяжелая поступь Палача, сотрясающего землю своим присутствием, огромные открытые уровни и при этом неизменно агрессивный темп, свойственный серии, — Revelations, первое официальное дополнение к Dark Ages, многое из оригинала сохраняет, хотя и кое-что меняет. Впрочем, это «кое-что» переворачивает ощущение достаточно радикально, чтобы поначалу показалось, будто это вообще другая игра.
Начнем с сюжета, важного для The Dark Ages. После победы над князем Ада Азраком Палач решает уничтожить Совет Ада — новую силу, грозящую человечеству. Попытка оборачивается провалом: преданный и израненный Палач оказывается в Чистилище — своего рода ментальной тюрьме, выбраться из которой можно, лишь столкнувшись с неудобными истинами о себе и устройстве вселенной. Рядом появляется загадочный союзник — Архитектор, а где-то на горизонте маячит некая «мерзость богов».
Те, кто внимательно следит за выстраиваемым id Software лором, уже замерли в ожидании, когда игра подведет сюжет к Doom 2016 года и все закольцует. Этого, правда, не случается: концовка открытая, так что ждем как минимум второе дополнение. Зато есть флешбэки — короткие игровые эпизоды, где управляешь Думгаем, пока еще человеком-морпехом с дробовиком в руках, и отсылки к первым частям Doom, от которых у старых фанатов точно сведет скулы от улыбки. В целом же у сюжета, по заветам Джона Кармака, крайне малая роль, и можно пройти всю игру, толком и не понимая, что происходит.
Так что же изменилось в геймплее? В первой половине Revelations щит у Палача выходит из строя, и вместо него игрок получает цепное копье. Поначалу замена воспринимается как катастрофа: рука предательски тянется к кнопке блока, но вместо этого Палач бьет по площади либо швыряет орудие во врагов. Если проще, теперь нельзя переждать волну вражеских проджектайлов и ударов, планируя свои действия. В оригинальной The Dark Ages можно и нужно было играть агрессивно, стремительно, жестко врываясь в толпу. Теперь «можно» из этой формулы исключили. Вам придется больше двигаться и идти в атаку.
Копье можно метнуть во врага, тогда Палач не телепортируется к нему почти мгновенно, как это было со щитом, а прямо-таки полетит над ареной (в это время враг будет оглушен, как при включенной пиле на щите). По дороге можно стрелять из чего угодно со второй руки (кроме арбалета-BFG), крошить мелкую нечисть, приземляясь ей на головы, и даже корректировать направление движения! Оружие же цепное, ты буквально притягиваешься им к врагу. Кроме того, копьем можно бить по площади, накрывая сразу нескольких врагов в приличном радиусе. Также копье можно метать, нанося серьезный урон, но для этого придется накопить специальные заряды за счет уворачиваний от зеленых ударов и снарядов. Хочешь мощный бросок — придется побегать.
Принцип «остановиться нельзя атаковать» из оригинала теперь не удастся трактовать без запятой после второго слова. Типичная схема боя: притянулись копьем к врагу вдалеке, по пути разрядили дробовик в тех, кто оказался в прицеле, приземлились, раздавив ногами мелкую нечисть, ударили копьем по площади, собрали заряды (в дальнейшем можно пополнять их шкалу, добивая врагов, что очень удобно), выстрелили в бронированного манкубуса, сбили ему броню копьем, добили цепом и вцепились в следующую группу врагов. Контроль толпы, когда освоитесь и привыкнете, превращается в настоящее искусство. Или в хаос, если расслабиться. Во второй половине DLC щит, кстати, возвращают, и если вы научитесь вовремя менять его в пылу боя, превратитесь в еще более искусную машину для убийств.
По сути, копье — аналог мясницкого крюка супердробовика Doom Eternal, которого сильно не хватало. Это лишь одно из нововведений, делающее Revelations ближе к предыдущей части серии. Мобильность резко возросла, глухая оборона исчезла как опция, враги не стали добрее, их, наоборот, больше, а дистанция между ними и Палачом сокращается эффективнее. Патроны кончаются быстро, и копье из вспомогательного инструмента превращается в основной. При этом вертикальность уровней осталась той же, что и в оригинале: многоэтажных сражений здесь нет, все бои происходят в одной плоскости. Что, впрочем, не делает игру легче.
Что касается врагов, то и тут несколько новых лиц. Например, Пила — демон с мечом и щитом на шипастом моноколесе — не особо сложный, но умеет застать врасплох. Чумные рыцари Ада взрываются с колоссальным уроном, если вовремя их не остановить, и заставляют всегда держать их в поле зрения. Есть и несколько секретных пасхалок, которые обязательно повеселят поклонников. Отдельного упоминания заслуживают ретроуровни — короткие секции-флешбэки, где управляешь Думгаем-морпехом: стандартный дробовик, линейные коридоры и враги — просто ходи и стреляй. Минимум механик, максимум удовольствия.
Кстати, о врагах. Один из них стал важным недостатком DLC. Речь, конечно же, про Архвиля, знакомого фанатам серии еще с классических частей. В Revelations бой с ним превращается в настоящую головную боль. У демона огромный запас здоровья, он постоянно телепортируется, заваливает пространство снарядами и призывает подкрепление (а не возрождает врагов, как в оригинальной Doom 2). Динамика боя разваливается в мгновение ока, и вместо выверенного контроля толпы получается паническая беготня в поисках зловредного демона.
Найдутся и те, кому просто не зайдет новое оружие. The Dark Ages была медленнее и методичнее: кочуешь между группами врагов, понемногу их кромсаешь и расстреливаешь, но это по-прежнему больше шутер, чем слэшер. Revelations делает акцент на ближний бой сильнее, превращая игру в своего рода Dark Messiah of Might and Magic с огнестрелом и на стероидах. Кого-то это расстроит, кому-то покажется покушением на то, что стало фирменной фишкой. Впрочем, если вы чувствовали себя в оригинальной игре как рыба в воде, то, скорее всего, и дополнение понравится. Визуально Revelations выглядит так же великолепно, как оригинал, просто теперь это иная палитра. Огненные адские пейзажи сменились ледяными, в которых замурованы огромные жуткие демоны, а замерзшее Сердце Ада служит хабом, откуда, как в метроидвании, открываются новые зоны.
Отдельно про сложность. Сравнения с Eternal на протяжении всего обзора не случайны: Revelations временами подбирается к тому уровню хардкора, который был в дополнении The Ancient Gods. Тем, кому The Dark Ages казался относительно гуманным, придется несладко. Финального убербосса эндгейм-режима автор этих строк и вовсе не смог пройти, уж больно тот оказался непростым, а понижать сложность не хотелось. При этом модификаторы сложности, как и раньше, очень гибкие: можно расширить окно парирования для копья до таких размеров, что ловить удары получится чуть ли не с закрытыми глазами. Плюс проходится основная кампания от силы часов за шесть-восемь, в отличие от оригинала, который был по многим параметрам затянутым и местами однообразным. Тем, кто захочет еще больше хардкора, доступен режим Ripatorium 3.0, а также уровни, закрытые в основной локации мастер-ключом, собираемым на протяжении всей игры. Там ваши навыки проверят на совесть.
При всех оговорках Revelations — это однозначно шаг вперед. Игра компактнее и разнообразнее оригинала, а потому не успевает надоесть. Новые механики заставляют учиться рубить старых врагов по-новому, не превращая при этом игру во что-то кардинально иное. Фишки Dark Ages на месте: все тот же высокий ритм, внушительная плотность врагов, фирменная адская стилистика и расширение лора для фанатов. При этом есть свои уникальные фишки, которые нельзя обозначить как «+1 новый ствол и +2 врага». У тех, кто ворчал, что новая Doom ушла слишком далеко от Eternal, есть повод порадоваться.
Revelations номинально делает шаг назад, не отрекаясь от всего, что было придумано в The Dark Ages. Оправдывает ли дополнение свою цену? Однозначно, ведь все, что было в оригинальной игре, здесь сохранено и приумножено. И это по-прежнему Doom, узнаваемая именно по ощущениям игры, а не по монстрам и айдентике. Когда зачищаете огромную арену, выдыхаете и понимаете, что только что прошли через настоящий ад и вышли еще более крутыми и опасными. Ради этого в игры серии и играют, а Revelations это дает в полной мере.
Doom: The Dark Ages доступна к запуску в сервисе Игромир. Кроме того, пользователи сервиса с подпиской Яндекс Плюс могут приобрести код активации для игры Doom: The Dark Ages в Steam с кешбэком баллами.