Как Sony научила мир запускать консоли. Отрывок из книги «Игра против правил. История создания PlayStation»

Илья Воронин Журналист, переводчик и главный редактор издательства «Белое яблоко»

В апреле 2026 года нынешний президент Sony Хироки Тотоки в интервью Bloomberg признал очевидное: развлекательный бизнес его корпорации теперь составляет свыше 60% общей выручки всей компании. Самая большая доля внутри этого направления приходилась на игры, то есть на PlayStation. Ушли в прошлое телевизоры, наушники, плееры, телефоны, классный Hi-Fi и все, чем еще 30 лет назад Sony завоевала мир. Тем удивительнее узнать, что то, что сегодня держит эту большую компанию на плаву, могло запросто утонуть в скучном корпоративном болоте. И, скорее всего, утонуло бы, если бы не запредельное упорство одного человека, у которого получилось сыграть в искусного корпоративного политика и не только увидеть будущее, но и аккуратно подергать за ниточки, чтобы отвести туда здоровенную неповоротливую и консервативную корпорацию.

Чем больше я читал разные исторические материалы по теме, тем больше мне не нравился однобокий подход: один человек все придумал и осуществил. Но это ведь совершенно не так! И рассказ со всеми нюансами не потянуло бы ни одно существующее СМИ. Поэтому захотелось погрузиться в архивы из интервью, воспоминаний, репортажей и аналитики, создать непростую историю того, как PlayStation появилась не благодаря, а вопреки.

И это книга не про видеоигры, хотя они и играют в рассказе значительную роль. Хотелось описать историю упорства, перемешанного со страхом, неуверенностью, консерватизмом и какой-то запредельной смелостью, которая была возможна исключительно от незнания сложившихся правил в индустрии. А еще хотелось рассказать историю PlayStation не как навороченной приставки, а чего-то модного. Пока одни впервые брали в руки джойстик, чтобы поиграть в Spyro The Dragon, другие в этот момент на клубных афтепати угорали под моднейший саундтрек какой-нибудь WipEout 2097. В какой-то момент даже захотелось показать сложность российских реалий — с пиратами, русификаторами всех мастей, заоблачными ценами и первыми попытками сделать тут все по-человечески (а люди в Sony первыми поверили в то, что в этой стране скоро можно будет вести дела по-цивилизованному).