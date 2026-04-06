От The Exit 8 до «Зайчика»: почему инди-хорроры покоряют Steam

Олег Киселев CEO Callback

«Для наших игроков Хрущевка не просто что-то родное, но и мемное, смешное и даже ироничное. И наряду с этим панелька вызывает инфернальный ужас однообразно бесконечного бытия, который наслаивается на весь ностальгический и юмористический спектр эмоций. Я бы назвал эту комбинацию „истерией по панелькам“ — ровно то, что нужно нашему игроку в современных реалиях.

У зарубежного же фокус сильно смещен в юмористическую сторону, ибо феномен „гигаструктуры“ ему хоть и знаком, но не так сильно вплетен в городской миф и культуру родины — будь то Западная Европа, Америка или Азия. Безусловно, образ бесконечного однотипного здания — это понятный любому живущему в городской среде архетип, однако широкая распространенность таких построек в Восточной Европе вызывает у западного европейца непреодолимое желание поиронизировать над той самой „русской тоской“ или даже на полном серьезе проникнуться ей».