Что общего у «Лиха одноглазого» и «Одиссеи»? Отвечает основатель студии Morteshka

— Проект про деда Егора мы немножко начинали. Даже концепты есть и набросок сюжета. К нему, может быть, вернемся, но это будет или DLC, или какой-то небольшой сайд-проект. Там довольно прикольная история в духе The Last of Us, где старичок с падаваном путешествует и у них различные приключения происходят. В «Черной книге 2» точно будет история не про деда Егора. У нас есть некоторые идеи, но пока за препродакшен даже не садились. Единственное, что обсуждали, — история должна начаться зимой. Хотелось бы именно зимнюю атмосферу передать.