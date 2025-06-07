Что общего у «Лиха одноглазого» и «Одиссеи»? Отвечает основатель студии Morteshka

— Это абсолютно другая игра в плане разработки, и, наверное, так с каждым жанром. Если, допустим, в «Черной книге» я больше работал с кодом, там системная боевка, обвязка метагеймплея, где менеджер бесов, ресурсов персонажа, все эти RPG-элементы. Это очень тяжелая разработка — большая система, все друг с другом взаимодействует, в основном работа идет в IDE. В случае с «Лихом» кода в сравнении с «Черной книгой» меньше в разы. Не смотрел, сколько строк в «Лихе», но, по ощущениям, раз в пять меньше. И время, соответственно, уходит на другое. Все время проходит в движке, в настройке взаимодействий и пазлов в духе: ты дернул рычаг, значит, надо настроить, чтобы что-нибудь открылось. Все это настраивается в FSM-ках разных, которые на самом уровне находятся. Но это другой пайплайн. В чем-то он гораздо сложнее, потому что для «Черной книги» я сам писал сценарий. Сначала набрасывал общую историю, а потом, когда садился за главы, писал все диалоги и описания, которые рассказчик говорит, записывал в гуглдок на 20 страниц и садился разрабатывал вручную. Писал код для механик чертей, реализовывал недостающие возможности — скажем, появление портрета персонажа при диалоге с ним. Ну и просто копировал со сценария реплики и по ходу их редактировал. А в «Лихе» так не получается.