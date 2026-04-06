Гид по вселенной Life is Strange: игры, комиксы и сериал

26 марта вышла Life is Strange: Reunion — ожидаемое продолжение истории Макс и Хлои, которая началась в самой первой Life is Strange. За время разлуки героинь серия успела рассказать истории множества других персонажей, обрасти произведениями по мотивам и окончательно сменить студию-разработчика. Кинопоиск подготовил подробный гид по франшизе для тех, кто не был знаком с серией и хочет освежить в памяти события предыдущих частей.
Фанаты любят серию Life is Strange в первую очередь за атмосферу: игры вселенной похожи на инди-фолк-музыку. Они сочетают уют небольших городков провинциальной Америки с меланхоличными нотками, уделяют внимание интроспекции главных героев, которые комментируют персонажей, события, предметы и ведут дневники, где делятся переживаниями. В центре сюжетов — жизнь подростков и молодых взрослых, сталкивающихся со сложными, но знакомыми многим проблемами. Конфликты с родителями, неполные семьи, запутанность личных отношений, поиски идентичности — это неполный перечень тем, которые затрагиваются играми.
Дополняют бытовые ситуации сверхъестественные способности протагонистов. У каждого одно умение — от перемотки времени до телекинеза. Однако это не истории становления супергероев. Особые силы подталкивают персонажей к самоанализу, попытке вытащить на поверхность собственные страхи и принять свои особенности, не вешая на них ярлыки дара или проклятия.
Мы не зря сказали о сходстве игр с инди-фолком: саундтреки — такая же важная и неотъемлемая их часть, как сверхспособности или дневники. Песни alt-J, First Aid Kit, Foals — каждый саундтрек задает тональность и подчеркивает эмоциональные моменты. Часто объявление списка исполнителей для игры было не менее ожидаемым событием для фанатов, чем подробности сюжета.
Основные игры
Life is Strange (2015)
Первая часть серии, для многих фанатов до сих пор непревзойденная. Игра от французской студии Dontnod Entertainment рассказывает историю восемнадцатилетней Макс Колфилд, вернувшейся в родной город Аркадия-Бэй из Сиэтла спустя 5 лет после отъезда. Макс принимают в престижную Академию Блэквелл, где она сталкивается с подругой детства Хлоей Прайс, которая из отличницы превратилась в бунтующую неформалку. Вскоре Макс обнаруживает в себе способность отматывать время назад и спасает этим жизнь Хлои. Однако воссоединение подруг не заканчивается простым хеппи-эндом.
В Академии происходит нечто странное: полгода назад пропала одна из лучших учениц, Рэйчел Эмбер, подруга Хлои, и у полиции нет ни одной зацепки. А Макс начинают преследовать кошмарные видения ближайшего будущего: огромное торнадо, которое уничтожит город через несколько дней. Девушкам предстоит разобраться, какие тайны скрывает Аркадия-Бэй.
Life is Strange заложила основы серии: бытовые сценки с выбором завтрака и фотопрогулками перемежаются интенсивными конфликтами и расследованиями, в которых без перемотки времени не обойтись. Эта способность помогает не только переиграть неудачный эпизод, но и использовать предметы и информацию из будущего, чтобы события получили иной исход. Перемотка времени из первой части остается самой удачной сверхспособностью всей серии. Сюжет изначально строился вокруг нее, о чем свидетельствует даже рабочее название игры — What if.
Сюжет первой Life is Strange затрагивал ряд сложных и табуированных тем: насилие в семье, психологические проблемы, буллинг, а также другие острые социальные вопросы, которые обычно остаются за рамками публичного обсуждения. Игре удалось показать их не поверхностно, а как органичную часть личных историй живых и харизматичных персонажей.
Игра выходила эпизодами, и это позволило рассказать историю в сериальном формате — с неспешной экспозицией и постепенным знакомством с персонажами, мощными клиффхэнгерами и томительным ожиданием развязки. Life is Strange спасла Dontnod после неубедительного релиза первой игры студии и до сих пор остается одним из лучших проектов компании — стильным, смелым и породившим вереницу продолжений.
Life is Strange: Before the Storm (2017)
Приквел первой части, действие которого разворачивается за три года до начала основной игры. Проект разработала американская студия Deck Nine. В роли Хлои, до сих пор переживающей трагедию недавнего прошлого, игрок знакомится с Рэйчел Эмбер. У Хлои нет паранормальных способностей, однако она может вступать в перепалки с другими персонажами, оскорбляя или убеждая их, чтобы достичь своих целей.
Игра значительно расширяет сюжет первой части, раскрывает мотивации многих знакомых персонажей и заставляет по-новому взглянуть на события, лишь упомянутые в оригинальной игре. Основной сюжет поделен на три эпизода, поэтому некоторые события кажутся чересчур стремительными — например, развитие отношений между Хлоей и Рэйчел.
Разработчики из Deck Nine не могли отказать фанатам в желании снова поиграть за Макс, поэтому после релиза игры представили дополнение под названием Farewell, сюжет которого напрямую не связан с Before the Storm. Это история далекого детства, когда Макс и Хлоя задорно играли в пиратов и искали сокровища, которые сами же и спрятали несколько лет назад. Поиски омрачены тем, что Макс не знает, как сказать Хлое, что совсем скоро она с родителями уедет в Сиэтл. DLC вышло небольшим, но очень трогательным подарком.
Life is Strange 2 (2018–2019)
После успеха первой части разработчики из Dontnod признавались, что если они и продолжат серию, то расскажут истории совершенно новых героев. Французы сдержали слово: Life is Strange 2 меняет тональность и концепцию (теперь суперсилы не у главного героя), сохранив при этом эпизодический формат.
Братья Шон и Даниэль Диасы живут с отцом Эстебаном на окраине Сиэтла. Их мать оставила семью много лет назад, и девятилетний Даниэль почти не помнит ее, а Шон, которому шестнадцать, до сих пор держит обиду на женщину, решившую, что семейная жизнь не для нее. Опека над младшим братом начинает тяготить повзрослевшего Шона. В начале игры отец мальчиков погибает в результате несчастного случая, и братьям приходится пуститься в бега через всю Америку.
В отличие от первой Life is Strange, события которой развивались в небольшом городке в штате Орегон, сиквел построен как дорожное приключение. Братья побывают и в Орегоне, и в Калифорнии, заедут в Неваду и Аризону. Диасы стремятся пересечь границу с Мексикой, до того как их поймает полиция. Они перебиваются случайными заработками, попадают на нелегальную ферму и в религиозную секту; игра старается передать колорит глубинной Америки. Однако частая смена событий и декораций портит впечатление от Life is Strange 2 как от игры, где последствия выбора имеют значение. Многие персонажи остаются действующими лицами одного эпизода. По-настоящему имеют значение лишь отношения между братьями, и тут разработчики предложили интересную систему.
Способностями к телекинеза обладает Даниэль, хотя играем мы за Шона. Даниэль еще не научился контролировать свои силы, из-за чего братья часто оказываются в сложных ситуациях. Цель Шона — быть наставником младшего брата, не только увещевая его, но и показывая всё на собственном примере. Слова и дела старшего могут противоречить друг другу, и в этом случае характер Даниэля может стать таким же двуличным. Хотя концепция воспитания и развития персонажа под непрямым управлением кажется интересной, в игре она не всегда реализуется в полной мере: Даниэль большую часть времени все равно остается самовольным ребенком.
Life is Strange 2 окрашена в агиттона: либеральная Америка совсем недавно пережила шок от первой победы Дональда Трампа на выборах. В отличие от первой части, разработчики активно навязывают игрокам свои политические и социальные воззрения, делая многие конфликты однозначными, а порой и карикатурными. Шон и Даниэль — мексиканцы по происхождению, и тема иммиграции — одна из центральных в сиквеле. Увы, разработчики не решились показать комплексную историю, в которой так трудно выбрать сторону, а ограничились глобальным конфликтом свободы и догмы.
Life is Strange: True Colors (2021)
Начиная с True Colors главной студией по франшизе Life is Strange стала Deck Nine из Колорадо. Действие новой игры разворачивается в бывшем шахтерском городке Хейвен-Спрингс в этом штате.
Алекс Чэнь приезжает в город, чтобы воссоединиться со старшим братом Гейбом, с которым они были разлучены в детстве. Он знакомит Алекс с друзьями, вводит ее в курс дел в городе и вскоре погибает в ходе несчастного случая в шахте. Впрочем, случай кажется подстроенным, и Алекс хочет докопаться до правды. Ей помогают диджей Стефани, которая появлялась еще в Before the Storm, и орнитолог Райан.
Способность Алекс — видеть эмоции других людей в виде разноцветных аур, а также впитывать их чувства, освобождая от страха, гнева или же, наоборот, испытывая счастье вместе с ними. Эмпатия — важная способность, но до полноценной суперсилы не дотягивает. Геймплейно ограниченной выглядит и вся игра в целом, в ней нет глобальных решений, которые бы в значительной мере меняли сюжет, и почти нет головоломок и насыщенных сегментов. True Colors кажется безопасной калькой с первой части, при этом ей не хватает очарования и внимания к деталям оригинальной Life is Strange.
Впрочем, положительные стороны все же есть: прекрасная лицевая анимация главной героини; возможность свободного исследования главной улицы Хейвен-Спрингс, на которой расположились бар, магазин виниловых пластинок, цветочная лавка и бакалея; опциональные сайд-квесты и необычный третий эпизод, где Алекс и ее знакомый Итан устраивают пошаговую ролевую игру, превращая тихий городок в волшебное королевство.
Игра получила дополнение Wavelengths, в котором главной героиней стала диджей Стефани. DLC глубже раскрывает одного из центральных персонажей и радует обилием хорошей музыки, однако может утомить довольно однообразным геймплеем работника радиостанции. Все взаимодействие с другими героями проходит только по телефону и через интернет. Стефани остается единственным человеком, которого игрок увидит в кадре.
Life is Strange: Double Exposure (2024)
В Double Exposure разработчики из Deck Nine решили вернуться к истории Макс Колфилд. Девушка переехала на Восточное побережье, в штат Вермонт, где преподает искусство фотографии в Каледонском университете. Она старается не использовать способности, потому что они связаны с травматическими воспоминаниями прошлого. Однако, когда ее подруга Софи оказывается убита, героиня каким-то образом переключается между двумя реальностями, в одной из которых Софи жива, хотя ей по-прежнему угрожает опасность. Теперь Макс предстоит перемещаться между реальностями, чтобы выяснить, кто стоит за убийством.
Несмотря на возвращение любимой героини, игра оказалась спорной. Сюжет Double Exposure, несмотря на крутые повороты, оставляет в недоумении, некоторые сценарные решения противоречат духу серии. Страдает и вариативность: выборы игрока тут значат еще меньше, чем в True Colors. Локаций в игре совсем немного, и они начинают надоедать ближе к финалу. Свободного исследования тоже почти нет, а наличие двух миров не влияет на геймплей и во многом сводится к перетаскиванию предметов из одной реальности в другую.
Несмотря на похорошевшую графику, Double Exposure плохо оптимизирована и изобилует багами. Многие фанаты серии рекомендуют проходить ее лишь в качестве пролога к Reunion, чье действие вновь разворачивается в Каледоне.
Life is Strange: Reunion (2026)
Вероятно, после неоднозначно принятой Double Exposure разработчики из Deck Nine решили, что серию спасти может только Хлоя. И не прогадали! Возвращение голубоволосой бунтарки (которая успела покраситься в зеленый) наводит шороху, на голову превосходя весь каст предыдущей игры. Reunion — ее прямое продолжение, поэтому игроку предстоит взаимодействовать с уже знакомыми персонажами и локациями.
В Reunion возвращается не только Хлоя. Макс снова может обращать минуты вспять и перемещаться во времени благодаря фотографиям, а Хлоя опять вступает в неловкие словесные перепалки. В Reunion можно поиграть за обеих героинь сразу. Вдоволь намучившись с поиском интересных способностей, разработчики решили обратиться к истокам. Поначалу Reunion довольно неспешна и предсказуема, но с появлением Хлои сюжет разгоняется, а сценаристы радуют мелкими деталями, которые оценят поклонники серии.
Life is Strange: Reunion глобально не развивает франшизу, однако это приятное завершение истории Макс и Хлои. Если серию решат продолжить, одной ностальгии будет мало.
Второстепенные игры
The Awesome Adventures of Captain Spirit (2018)
Небольшой спин-офф Life is Strange 2 и одновременно демоверсия к ней. Крису Эвансу девять, и он мучительно переживает гибель мамы в автокатастрофе. В то время как его отец Чарльз пытается заглушить боль выпивкой, Крис сбегает от раздражительного отца в вымышленный мир, в котором он супергерой по прозвищу Капитан Призрак. Воображение помогает Крису с интересом выполнять бытовые поручения и искать способы победить Мантроида — таинственного злодея, чье происхождение связано с трагедией мальчика.
The Awesome Adventures of Captain Spirit совсем небольшая игра, но по сравнению со всей остальной серией она задает мечтательный тон и возвращает в мир детства, где солнце казалось ярче, а мир был полон сюрпризов.
Спин-офф не только демонстрирует похорошевший в сравнении с оригиналом движок. Крис играет второстепенную роль в сиквеле. А еще при желании игрока решения из бесплатного спин-оффа можно перенести в Life is Strange 2.
Life is Strange Remastered Collection (2022)
Коллекция ремастеров Life is Strange (2015) и Life is Strange: Before the Storm, разработанная Deck Nine. Разработчики перенесли обе игры на Unreal Engine 5 и поменяли лицевую анимацию — теперь ее записывали с живых актеров.
Трудно сказать, чего в ремастере больше — улучшений или изменений в худшую сторону. Лицевая анимация если и стала лучше, то в незначительной степени. Игра потеряла много стилизованных деталей, например перемотка времени больше не затрагивает объекты окружения, часы не обратятся вспять, облака не поплывут на восток. Многие сцены пострадали от измененного освещения. В конце концов, багов стало больше, чем в оригинальных играх. Одним словом, очень странный ремастер и тот случай, когда хочется рекомендовать оригинал, который еще не успел устареть.
Комиксы
Life is Strange: Original Comic Series (2018–2022)
Серия комиксов, продолжающая одну из концовок оригинальной Life is Strange. Действие развивается спустя год после событий игры. Макс и Хлоя живут в Сиэтле. Вскоре Макс начинает терять контроль над своими силами, и девушки вынуждены вернуться в Аркадию-Бэй.
Макс непроизвольно прыгает из одной реальности в другую, испытывая боль и дезориентацию. В итоге она принимает решение уйти в ту реальность, где, как ей кажется, ее состояние наиболее стабильно. Однако в этой реальности Рэйчел Эмбер никогда не исчезала. Понимая, что принадлежит не этому миру, Макс пытается вернуться к Хлое.
История комикса не канонична, однако приятный рисунок и тема альтернативных реальностей, раскрытая ничуть не хуже, чем в Life is Strange: Double Exposure, способны заинтересовать фанатов серии.
За четыре года вышло 24 выпуска, которые позже были объединены в шесть сборников: «Пыль», «Волны», «Струны», «На все времена», «Возвращение домой» и «Оседающая пыль». Все сборники были переведены на русский язык и вышли в издательстве АСТ.
Life is Strange: Forget-Me-Not (2023–2024)
Комикс продолжает сюжет Life is Strange: True Colors и показывает путешествие Алекс и Стефани, которые отправляются в музыкальный тур. В пути они встречают Лили — девочку, которая тоже обладает паранормальными способностями, — и берут ее под опеку.
В этом мире события первой Life is Strange так и не произошли: Макс не вернулась из Сиэтла, а Рэйчел и Хлоя сбежали из Аркадии-Бэй в Лос-Анджелес. Комикс выходил в 2023 и 2024 годах, всего издано четыре номера. Официального перевода на русский нет.
Книги
«Life is Strange: Добро пожаловать в Академию Блэквелл» (2018)
Единственная книга, получившая официальный русский перевод. Это студенческий путеводитель по Академии Блэквелл, городку Аркадии-Бэй и его окрестностям. В нем также можно найти больше информации о студентах и преподавателях академии. Книгу дополняют рисунки и заметки Макс, Хлои и Рэйчел.
«Life is Strange: Steph’s Story» (2023)
В этом романе показана жизнь Стефани Гингрич между событиями Before the Storm и True Colors. Стеф пытается разобраться, чем она хочет заниматься. Вскоре она встречает Иззи и вместе с подругой формирует музыкальную группу под названием The Drugstore Makeup. Когда девушки отправляются в первый музыкальный тур, оказывается, что между ними много противоречий.
«Life is Strange: Heatwaves» (2024)
Алекс и Стеф продолжают путешествие по Америке. Когда их машина выходит из строя, они оказываются в захолустном фермерском городке, который страдает от засухи. Все ресурсы в нем распределяет мэр, стремящийся к победе на предстоящих выборах. Чувствуя сильные негативные эмоции жителей города, Алекс решает помочь им в борьбе с властью, которая стала абсолютной.
«Life is Strange: Welcome to Caledone University» (2026)
Аналогичный путеводителю по Блэквеллу справочник о Каледонском университете, где развивается действие Life is Strange: Double Exposure и Life is Strange: Reunion. Выход запланирован на 14 апреля 2026 года.
«Life is Strange: Out of Focus» (2026)
Этот роман служит приквелом к Life is Strange: Reunion. Хлоя становится менеджером музыкальной группы The Drugstore Makeup, которая после ухода Стеф продолжает существовать усилиями Иззи и новых участников. Однако сможет ли группа достичь успехов, когда долги растут с каждым днем, а у менеджера, кажется, больше проблем, чем у отвязной команды? Книга появится на полках 1 сентября 2026 года.
Сериал
Первые новости о подготовке экранизации Life is Strange появились еще в 2016 году. Тогда адаптацией должна была заняться Legendary Pictures. В 2017 году права на телевизионный показ были проданы стриминговому сервису Hulu, а в 2021-м прошли слухи, что Шон Мендес будет руководить подбором музыки к сериалу.
Однако новостей не было еще четыре года — до тех пор, пока в сентябре 2025 года Amazon MGM Studios не объявила о покупке прав на экранизацию. Сериал выйдет на Amazon Prime, а шоураннером станет Чарли Ковелл, известный по сценарию к «Концу ***го мира». В марте 2026 года стали известны имена актрис, которые исполнят роли Хлои и Макс. Ими станут и Татум Грейс Хопкинс соответственно.
Также появилась информация, что первые два эпизода сериала поставит Кэрин Кусама, известная по «Шершням» и «Телу Дженнифер». Вероятно, в ближайшее время следует ожидать больше новостей об экранизации.
Культурное влияние
Безусловно, на Life is Strange повлияли игры в жанре интерактивного кино: разработчики из Dontnod ссылались на проекты вроде Heavy Rain и The Walking Dead (2012). Тематически на историю Макс повлияла и Gone Home (2013). Еще одним источником вдохновения стала серия японских визуальных новелл Danganronpa о необычных буднях японских школьников (впрочем, это чуть ли не самый самый распространенный троп в японской поп-культуре). Danganronpa вдохновила разработчиков на поиски баланса между геймплеем и повествованием. А роман «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера не только стал источником вдохновения, но и оставил заметный след в имени главной героини: у Макс Колфилд та же фамилия, что и у героя американского бестселлера.
Теме памяти и возможности изменять события прошлого была посвящена и дебютная игра Dontnod под названием Remember Me, вышедшая в 2013 году. Интересно, что в обеих играх главным персонажем стала девушка. По словам разработчиков, они питчили идею Life is Strange множеству издателей. Большинство предлагали изменить пол персонажа, и только в Square Enix не потребовали никаких значительных правок.
О прямом влиянии серии на видеоигровую индустрию говорить непросто. Оно скорее выражается в темах, к которым все смелее стали обращаться разработчики: иммиграция, поиски идентичности, проблемы подростков. Life is Strange ввела моду на реалистичные сюжеты о простых людях. Влияние серии можно увидеть в играх вроде As Dusk Falls, Road 96, The Quarry или Lost Records: Bloom & Rage от той же Dontnod Entertainment.
Как играть
Макс и Хлоя навсегда
История Макс и Хлои, безусловно, самая важная в серии. Для тех, кто хочет провести время в компании запоминающихся и ярких героев, не отвлекаясь на другие сюжетные линии, стоит сыграть в таком порядке: Life is Strange, Life is Strange: Before the Storm, Life is Strange: Double Exposure и Life is Strange: Reunion.
Подводные камни: Между событиями оригинальной Life is Strange и Life is Strange: Double Exposure прошло 10 лет, за которые изменилось все — от технологий до сценаристов. Фанаты долго просили продолжение истории Макс и Хлои, но порой ожидание волнует не меньше, чем реализация желаемого, и его можно заполнить другими частями, в которых есть любопытные отсылки к событиям первых игр.
Верность корням
Пройти две номерные части от Dontnod Entertainment, которые сильно отличаются друг от друга, не паразитируя на наследии серии. Обе истории можно рассматривать вполне законченными там, где сценаристы Dontnod решили поставить точку.
Подводные камни: Хотя Deck Nine начинала работу над серией в качестве подмастерья, сейчас студия — основные и единственные разработчики франшизы Life is Strange. Их играм может не хватать смелости номерных частей, но им нельзя отказать во внимании к особенностям серии.
Калейдоскоп жизней
Пройти игры в хронологическом порядке, познакомившись со всеми героями, заметив все отсылки и поромансив всех персонажей, а потом перейти к комиксам и книгам и ждать экранизации.
Подводные камни: Нужно много времени, а отматывать можно всего по паре минут. И, увы, не в этой реальности.
