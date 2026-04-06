Гид по вселенной Life is Strange: игры, комиксы и сериал

Способностями к телекинеза обладает Даниэль, хотя играем мы за Шона. Даниэль еще не научился контролировать свои силы, из-за чего братья часто оказываются в сложных ситуациях. Цель Шона — быть наставником младшего брата, не только увещевая его, но и показывая всё на собственном примере. Слова и дела старшего могут противоречить друг другу, и в этом случае характер Даниэля может стать таким же двуличным. Хотя концепция воспитания и развития персонажа под непрямым управлением кажется интересной, в игре она не всегда реализуется в полной мере: Даниэль большую часть времени все равно остается самовольным ребенком.