От Fahrenheit к Dispatch: 10 лучших игр в жанре интерактивного кино

Джордан Мекнер в первую очередь известен благодаря платформеру Prince of Persia. Однако мало кто знает, что его настоящий magnum opus — игра The Last Express. Для всех своих игр Джордан использовал технологию ротоскопирования: сначала снимал материал на камеру с живыми актерами, а потом покадрово перерисовывал пленку. За счет этого анимации становились очень плавными, почти реалистичными. В случае The Last Express это отразилось не только на движениях, но и на мимике персонажей.

Действие игры разворачивается в конце июля 1914 года, накануне Первой мировой войны. Роберт Кэт скрывается от парижской полиции из-за совершённого убийства. В последний момент он запрыгивает в поезд под названием Восточный экспресс. Знаменитый маршрут через всю Европу соединял Париж и Константинополь. Оказавшись в нем, Роберт обнаруживает своего друга мертвым. Теперь герою предстоит разобраться, что произошло, и очутиться в эпицентре политических интриг, ведь в поезде с ним едут немецкий промышленник, русская дворянка и персидский принц.

Одна из главных особенностей The Last Express — действие разворачивается в реальном времени, ускоренном примерно в шесть раз. Вместе с Робертом игроку предстоит прожить четыре дня в Восточном экспрессе. Он может как исследовать весь состав, так и бесцельно слоняться по вагонам, разговаривая со всеми подряд: мир игры будет жить своей жизнью, а некоторые события развернутся без участия игрока. The Last Express, как и многие опережающие время вещи, с треском провалилась в продажах, однако до сих пор остается примером амбициознейшего проекта и одной из первых масштабных игр в жанре интерактивного кино.