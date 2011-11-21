От Fahrenheit к Dispatch: 10 лучших игр в жанре интерактивного кино

Сколько раз при просмотре фильма вы бунтовали против замысла режиссера? Хотели спасти любимых персонажей или поскорее избавиться от нелюбимых? Увы, традиционное кино дает возможность лишь наблюдать за происходящим на экране. Жанр интерактивного кино предлагает активное участие в происходящем, оставаясь доступным развлечением даже для тех людей, которые не считают себя геймерами: игрок выбирает, как поступит персонаж, и продолжает смотреть срежиссированные сцены. К выходу Dispatch, ставшей одним из открытий 2025 года, вспоминаем лучшие игры в этом жанре.
The Last Express
Год выхода: 1997, 2011 (переиздание)
Разработчик: Smoking Car Production
Джордан Мекнер в первую очередь известен благодаря платформеру Prince of Persia. Однако мало кто знает, что его настоящий magnum opus — игра The Last Express. Для всех своих игр Джордан использовал технологию ротоскопирования: сначала снимал материал на камеру с живыми актерами, а потом покадрово перерисовывал пленку. За счет этого анимации становились очень плавными, почти реалистичными. В случае The Last Express это отразилось не только на движениях, но и на мимике персонажей.
Действие игры разворачивается в конце июля 1914 года, накануне Первой мировой войны. Роберт Кэт скрывается от парижской полиции из-за совершённого убийства. В последний момент он запрыгивает в поезд под названием Восточный экспресс. Знаменитый маршрут через всю Европу соединял Париж и Константинополь. Оказавшись в нем, Роберт обнаруживает своего друга мертвым. Теперь герою предстоит разобраться, что произошло, и очутиться в эпицентре политических интриг, ведь в поезде с ним едут немецкий промышленник, русская дворянка и персидский принц.
Одна из главных особенностей The Last Express — действие разворачивается в реальном времени, ускоренном примерно в шесть раз. Вместе с Робертом игроку предстоит прожить четыре дня в Восточном экспрессе. Он может как исследовать весь состав, так и бесцельно слоняться по вагонам, разговаривая со всеми подряд: мир игры будет жить своей жизнью, а некоторые события развернутся без участия игрока. The Last Express, как и многие опережающие время вещи, с треском провалилась в продажах, однако до сих пор остается примером амбициознейшего проекта и одной из первых масштабных игр в жанре интерактивного кино.
Fahrenheit
Год выхода: 2005
Разработчик: Quantic Dream
В 2005 году Fahrenheit казалась будущим видеоигр: кинематографичная и нелинейная, с первых минут она увлекала потрясающей нуарной и мрачной атмосферой. Начало XXI века, Нью-Йорк, аномально холодная зима. Лукас Кейн приходит в себя в грязном туалете забегаловки. Рядом труп, а руки в крови. Он не помнит, как и за что убил незнакомого человека. Игроку предстоит взять на себя управление и решить, как вести себя в этой ситуации — сбежать или попытаться замести следы.
Вскоре игроку дают возможность поиграть еще за двух персонажей — детектива Карлу Валенти и ее помощника Тайлера Майлза, расследующих дело об убийстве. Возможность управлять сразу несколькими героями, чьи сюжетные линии постепенно переплетаются, в дальнейшем станет визитной карточкой игр Quantic Dream. Еще одной уникальной особенностью Fahrenheit стала шкала рассудка, которая отражает эмоциональное состояние героев. Чем больше они волнуются и совершают травмирующие действия, тем выше уровень тревоги. Достигнув пика, персонаж может сойти с ума, и игра завершится. Так что тревогу нужно снижать: поесть теплой пищи, побренчать на гитаре или просто сходить в туалет.
К сожалению, игра, заявившая о себе как о стильном остросюжетном триллере, ближе к середине сюжета превратилась в историю о внеземных цивилизациях, календаре майя и невероятных рукопашных битвах с могущественными злодеями, желающих подчинить мир. Такой резкий переход в стилистике навредил погружению, но именно с Fahrenheit началась слава французской студии Quantic Dream, само название которой стало ассоциироваться с жанром интерактивного кино.
Heavy Rain
Год выхода: 2010
Разработчик: Quantic Dream
В своем следующем проекте Дэвид Кейдж, глава Quantic Dream и главный сценарист студии, постарался исправить ошибки предыдущей игры. Сюжет в этот раз оказался максимально приземленным: только семейные драмы, зависимости и мрачный город, вдохновленный Филадельфией.
В Heavy Rain игрок может управлять сразу четырьмя героями: архитектором, у которого похитили сына, журналисткой, агентом ФБР и частным детективом. Все они ищут пропавшего мальчика и пытаются противостоять Мастеру оригами — серийному убийце, похищающему детей.
Одна из главных особенностей Heavy Rain — в результате неудачных действий игрока персонажи могут не дожить до финала. После гибели героя игра просто переходит к другому персонажу. Благодаря этому сюжет постоянно держит в напряжении, а переключение между персонажами позволяет не только по-новому взглянуть на историю, но и предлагает свои геймплейные особенности. Например, у агента Нормана Джейдена есть очки дополненной реальности, с помощью которых он может собирать улики и строить свои виртуальные дворцы памяти.
The Wolf Among Us
Год выхода: 2013
Разработчик: Telltale Games
The Wolf Among Us считается самой стильной игрой Telltale — еще одной студии, чье название ассоциируется с жанром интерактивного кино. Основанная на серии комиксов Fables игра впечатляет визуальным стилем и причудливой вселенной, в которой Белоснежка, Большой Злой Волк, Русалочка и другие сказочные персонажи сбежали из сказок и оказались в Нью-Йорке конца XX века. Чтобы продолжать жизнь в мегаполисе, им нужно пользоваться чарами, которые придают им человеческий облик. Те, кто нарушает это правило, отправляются на Ферму — в гетто в сельской местности, далекое от соблазнов и возможностей большого города.
Главным героем The Wolf Among Us стал Большой Злой Волк, или, как он сам себя называет, Бигби. Он шериф сообщества сказочных персонажей Нью-Йорка, следит за использованием чар и расследует преступления. В Фейблтауне, районе, где живут персонажи сказок, начинают происходить загадочные убийства, и Бигби вместе с Белоснежкой предстоит найти тех, кто стоит за этим.
Игра, как и все проекты Telltale, выходила поэпизодно, что роднило ее с сериалами: клиффхэнгеры в конце каждой серии, нарастающий ажиотаж и обсуждения догадок о том, что случится дальше.
Tales of the Borderlands
Год выхода: 2014
Разработчик: Telltale Games
Если The Wolf Among Us можно считать самой стильной игрой Telltale, то Tales of the Borderlands, спин-офф знаменитой серии шутеров, наверняка можно назвать самой смешной. Хотя подобные спин-оффы редко становятся выдающимися сами по себе, у Telltale получилось рассказать самостоятельную историю, которая будет интересна даже тем, кто не знаком с оригиналом.
В центре сюжета — Риз и Фиона, авантюристы, попавшие в большую переделку. В Tales of the Borderlands разработчики позволили играть сразу за двух персонажей, что добавило глубины. Риз и Фиона не только отличаются характерами и геймплейными особенностями (Риз с помощью импланта может сканировать объекты на уровнях и взламывать различные устройства, а Фиона умеет воровать и покупать на краденые деньги новые скины), но и по-разному вспоминают события, происходившие с ними до начала игры, рассказывая свои версии событий.
Tales of the Borderlands отлично и смешно написана, разработчики из Telltale как будто вспомнили те дни, когда они делали уморительные квесты вроде Sam & Max Save the World и Tales of the Monkey Island.
Life is Strange
Год выхода: 2015
Разработчик: Dontnod Entertainment
В центре внимания разработчиков из Dontnod — подростковая драма в тихом городе Аркадия-Бэй на Северо-Западе США, на берегу Тихого океана. Макс Колфилд возвращается в места своего детства. Здесь она встречает бывшую подругу Хлою, которая за время отсутствия Макс превратилась из лучшей ученицы в бунтующую неформалку.
Вскоре девушка обнаруживает, что умеет поворачивать время вспять, тем самым изменяя ближайшие события. Эта способность пригодится не только для того, чтобы попробовать все варианты ответов в диалогах, но и для более глобальной задачи — спасти Аркадию-Бэй от разрушения сильнейшим ураганом, который возникает в видениях главной героини.
Life is Strange положила начало серии игр под единым названием. Хотя персонажи разнятся от игры к игре, общая атмосфера остается неизменной: это тихая Америка, где происходят необычные мистические вещи. Герои — подростки, пробующие найти свои первые честные ответы на вопросы, которые ставит перед ними мир. Они влюбляются, ссорятся с родителями, сбегают из дома, ходят на тусовки и пытаются разобраться в том, почему жизнь — очень странная штука.
Until Dawn
Год выхода: 2015, 2024 (обновленная версия)
Разработчик: Supermassive Games
Supermassive Games черпала вдохновение в хоррорах категории Б и фильмах-слэшерах, а также пугающих играх вроде Resident Evil и Silent Hill и проектах Quantic Dream. В итоге у нее получилась классическая история, в которой группа подростков оказывается заточенной в труднодоступном особняке, вокруг начинают происходить странные события, а единственная цель героев — продержаться до рассвета.
Под управлением игрока оказывается аж восемь персонажей. Как и в Heavy Rain, смерть одного из них не приводит к проигрышу, игра продолжается даже в том случае, если кого-то из героев не удастся уберечь. Насыщенные экшен-сцены с держащими в напряжении спокойными вставками, многообразие выборов и множество концовок делают Until Dawn очень реиграбельной, по-новому продолжающей традиции фильмов-слэшеров.
После выхода Until Dawn студия продолжила делать интерактивные ужастики, из обилия которых самым качественным можно назвать The Quarry. В игре появился кинорежим: после полного первого прохождения можно выбрать характер героев и условия, кто выживет, а кто нет. И просто смотреть пятичасовой ужастик, не нажимая кнопок.
Detroit: Become Human
Год выхода: 2018
Разработчик: Quantic Dream
В Detroit: Become Human поклонники творчества французской Quantic Dream увидят логичную эволюцию предыдущих игр студии: три играбельных персонажа со своими геймплейными особенностями, смерть каждого из которых не приводит к финалу; впечатляющая графика и мимика персонажей, многовариантность выборов и концовок.
В мире будущего андроиды — такой же распространенный гаджет, как умные часы или ноутбук. Их выпускают пачками для разных нужд: няни, охранники, врачи — компании-разработчики совершенствуют модели, представляя на рынке все более и более совершенных помощников с правами рабов. В Detroit: Become Human игроки берут на себя управление тремя андроидами с разным бэкграундом: детектив, сиделка парализованного художника и домохозяйка. Их сюжетные линии сперва развиваются параллельно, но неизбежно переплетаются, когда дело доходит до восстания андроидов.
Одно из главных нововведений Detroit: Become Human — блок-схемы, или карты уровней, которые показывают принятые игроками решения и возможности альтернативного развития событий. Они показывают масштаб: Дэвид Кейдж, прежде писавший 2000-страничные сценарии к своим играм, в этот раз в одиночку не справился и привлек к работе над историей несколько сценаристов.
Масштаб и постановка приближают Detroit: Become Human к настоящему игровому кино, но с той лишь разницей, что история андроидов может иметь множество вариантов.
Immortality
Год выхода: 2022
Разработчик: Сэм Барлоу, Half Mermaid
Сэм Барлоу, прежде руководивший разработкой хорроров Silent Hill: Origins и Silent Hill: Shattered Memories, после нескольких лет работы над масштабными проектами решил сделать игру в одиночку. Так получилась Her Story, в которой игроку нужно отсматривать видео с живой актрисой, дающей показания в полицейском участке. Игра обладала нелинейным повествованием и стимулировала самостоятельно искать зацепки и ключевые слова в рассказах героини, чтобы докопаться до истины.
Две игры спустя Сэм создал свой самый амбициозный проект — Immortality. Для него команда разработчиков сняла три игровых фильма в разных жанрах, которые якобы так и не добрались до проката. Все киноленты объединяет личность вымышленной актрисы Мариссы Марсель, сыгравшей главную роль в каждой из них. Игрокам предстоит отсмотреть кинопленки всех фильмов, чтобы разобраться в тайне исчезновения Марсель.
В отличие от Her Story и Telling Lies, игрокам нужно не только внимательно следить за тем, что говорят персонажи, но и дотошно изучать декорации и предметы в кадре, которые отражают разные образы и мотивы. Разгадывая ленты кадр за кадром, можно наблюдать, как не предвещающая больших откровений детективная история превращается в метафизический сюжет о жизни и смерти.
Dispatch
Год выхода: 2025
Разработчик: AdHoc Studio, Critical Role Productions
После закрытия Telltale группа разработчиков из студии сначала пыталась реанимировать серию Splinter Cell, потом помогала возродившейся Telltale с сюжетом The Wolf Among Us 2 (она так и не вышла), а затем занялась собственным проектом — симулятором супергеройского диспетчера Dispatch.
AdHoc отказалась от наследия квестов, которое использовали игры Telltale: больше никаких экранов с поиском объектов на локациях. Dispatch поделена на два равных геймплейных сегмента, дополняющих друг друга. Первый — то самое интерактивное кино, где игрокам нужно быстро выбирать варианты в диалогах и нажимать на заданные кнопки, в остальное время наслаждаясь рисовкой и игрой актеров. Второй — работа супергеройского диспетчера, которым на время становится Роберт Робертсон, чей робот Мехамен был уничтожен. Этот режим похож на несложную, но увлекательную стратегию, где игрокам нужно отправлять подопечных на вызовы, грамотно соотнося их сильные стороны с задачами, прокачивая навыки и открывая уникальные способности. Так игроки взаимодействуют с персонажами игры сразу в двух ипостасях — эмоционально-личностной и юнитной, — причем обе влияют друг на друга.
Игра выходила поэпизодно, однако промежутки между эпизодами в сравнении с играми Telltale стали гораздо короче: вместо месяца всего неделя. Еще одно приближение к манере выпуска сериалов позволило Dispatch разогреть публику и к моменту выхода последних эпизодов разойтись солидным тиражом.
Бонус
Dragon’s Lair
Игра от студии Advanced Microcomputer Systems 1983 года, популяризировавшая жанр интерактивного кино в США. Это история о рыцаре, который должен спасти принцессу от дракона. Выдающаяся для тех времен графика и одно из первых появлений механики QTE в играх.
Policenauts
В начале карьеры Хидэо Кодзима занимался не только играми серии Metal Gear, но и успел сделать игру на стыке жанров визуальной новеллы и интерактивного кино. Policenauts, созданная Konami в 1994 году, повествует о жизни полиснавтов — полицейских-астронавтов, следящих за порядком в первой космической колонии землян. Игра поднимает широкий круг вопросов, характерных для научной фантастики 1990-х.
The Walking Dead: The Game
Первая игра, с которой начался масштабный успех интерактивного кино от Telltale, вышла в 2012 году. Действие игры развивается в мире комикса и сериала «Ходячие мертвецы». Сюжет следует за девочкой по имени Клементина, взрослеющей в условиях зомби-апокалипсиса.
Steins;Gate Elite (2019)
Еще одна японская игра от студии MAGES, Inc., находящаяся на границе жанров между визуальной новеллой и интерактивным фильмом. Группа молодых студентов обнаруживает способ менять прошлое с помощью микроволновки. Несмотря на комичную завязку, сюжет игры поднимает множество серьезных тем.
As Dusk Falls
As Dusk Falls выполнена в стилистике комикса и предлагает игрокам погрузиться в жизнь двух семей, чьи судьбы переплелись чередой драматических событий. В игре также есть кооперативный режим, который добавляет новизны стандартному для жанра геймплею.