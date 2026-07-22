IMAX и другие: как 4DX, D-Box, ScreenX и подобные премиум-форматы пытаются вернуть зрителей в кино

При этом посещаемость мультиплексов все равно продолжает падать. В 2025 году, когда кассовые сборы в США составили 8,87 млрд долларов, в кинотеатры сходило 780 миллионов человек. Это на 5% меньше, чем было в 2024-м (до пандемии в среднем продавалось по миллиарду билетов в год). Исключение составили лишь зумеры, чья посещаемость выросла на 25% в прошлом году (в среднем они ходили в кино 6,1 раза в год — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп). Цены при этом выросли: средняя цена билета составила 13,29 доллара, что на 5,7% больше, чем в 2024 году, а цена билета на большой экран премиум-класса — 17,69 доллара (рост на 4,9%). Сохранился лишь баланс. Так, средняя цена билета в залы 4DX или IMAX на 40–80% выше, чем в стандартные залы.