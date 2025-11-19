«Миньоны и монстры»: мульткомедия со смыслами. Теперь для тех, кому за сто

В зарубежный прокат вышла новая часть миньонной франшизы. В мультфильме «Миньоны и монстры» маленькие помощники великого зла принимают участие в эволюции раннего Голливуда. Смысл этой внезапно синефильской головоломки пытался понять Алексей Филиппов.

1920-е. Одно из племен миньонов добирается до США, где уже начинается золотой век Голливуда. Приняв антагониста из вестерна за очередного злодея, которому можно служить, желтая братва устраивает на съемках большой переполох. Немецкоговорящий режиссер Макс в ярости (испорчен весь материал за день), но карикатурные продюсеры братья Фрэнк и Элвуд приходят в восторг: миньоны — прирожденные гении слэпстика.

Момент славы длится недолго: стоит ватаге пучеглазых чудиков въехать в особняк с многоэтажной сауной и другими удобствами, как в Голливуд приходит звук. Вчерашних кинозвезд, не способных читать реплики по бумажке, тут же выбрасывают за порог, но есть среди них мечтатели, готовые снять фильм самостоятельно. Творческий изгой Джеймс, артистичный пройдоха Генри и увалень Эд, изъясняющийся на жестовом языке, намерены снять хоррор о гигантском чудище. Макс дарит им камеру — осталось найти только по-настоящему жуткую тварь. К счастью, у них есть гримуар, позволяющий вызвать Ктулху.

Основной сюжет новых «Миньонов» едва тянет на короткометражку, но завязка, кульминация и развязка оказываются затерты между многочисленными, как сами желторотые персонажи, скетчами. Плюс голливудскую линию оттеняют две другие: остальное племя волочится за роботом-пришельцем Дортом, прибывшим, чтобы уничтожить Землю, а свершения Джеймса и Генри ретроспективно расписывает экскурсионной группе сотрудница музея кино (уже в наше время).

В сравнении с достижениями прошлых частей и спин-оффов Despicable Me бокс-офис «Миньонов и монстров» выглядит тускло: за две недели всего 200 млн долларов. Возможно, полный метр Пьера Коффана — режиссера трех «Гадких я» и первых «Миньонов», собравших больше остальных частей саги, — оказался в ловушке бренда. Очень уж хорошо неудача в прокате ложится на полку к «Мандалорцу и Грогу» или «Супергёрл» — ярким примерам общей усталости аудитории от франшиз. Есть, конечно, и другие факторы: даже миньонам не удалось разрушить проклятие жанра кино о кино (хотя они легко превзошли своей желтизной даже «Вавилон» Дэмьена Шазелла).

Почти 20 лет назад молодая студия Illumination Entertainment выкупила у испанского художника Серхио Паблоса идею о прирожденном злодее, действующем в декорациях семейного кино, еще не подозревая, что генерировать прибыль будет не сам антагонист, а его миньоны. Однако желтые человечки, говорящие на странной смеси нескольких языков, сразу затмили анти-джеймс-бондовскую драму Грю, которая предназначалась не детям, а тем, кто, собственно, покупал билеты на фильм.

Игнорируя ключевую роль миньонов в успехе франшизы, Коффан и сценарист Брайан Линч сделали центральным аттракционом ленты высоколобые постмодернистские игры, причем даже не с культурным багажом сегодняшних родителей (в Штатах фильм идет с рейтингом PG) — классикой видеопроката или поп-культурой нулевых, — а с золотым стандартом Голливуда. Трудно представить дошкольника, кайфующего от камео Чаплина из «Новых времен», Китона из «Пароходного Билла» или Ллойда из «Наконец в безопасности!». Но еще сложнее — родителя, который будет восторгаться бессмысленным и анахронистичным попурри из гэгов немого кино и отсылок к классике 1940–50-х (напомним, что дело в мультфильме происходит вообще-то в 1920-е) вроде «Мальтийского сокола», «Гражданина Кейна» и «Дня, когда остановилась Земля», откуда позаимствован андроид Грог. Кстати, романтическая линия между ним и суфражисткой Дебби хоть и является исторически корректной (Голливуд эпохи «прекода» ориентировался как раз на эмансипированных девушек), но в карикатурной и асексуальной вселенной миньонов смотрится нелепо (защитница прав женщин оказывается типичной девой в беде).

Казалось бы, беспроигрышной стратегией для миньонов было бы зайти на территорию «Монстров против пришельцев» или «Монстров на каникулах», где хорроры начала XX века обретали пластику немых комедий положения и эксцентричных мультфильмов Looney Tunes. Ведь эти желтые создания и правда гении слэпстика, наследники Чаплина и Багза Банни, удовлетворяющие одновременно запрос на искренность и на фигу в кармане. Но, оказавшись в нужном месте в нужное время, они теряются. Юмор в новой части франшизы удивительно вялый — видимо, все силы авторов ушли на разработку метакомментария к истории кино. Правда, и тут Коффан и Линч действуют неосторожно: геополитическая отсылка к «Великому диктатору» — черно-белый надувной мяч-глобус — напоминает о главных вопросах, которых создатели франшизы старательно избегают. На чьей, например, стороне были миньоны во Второй мировой? Наша версия — пиньята карбонара лазанья.