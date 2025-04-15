«Моана»: безрадостный игровой клон анимационного шедевра

В зарубежный прокат вышла «Моана» — игровой ремейк мультика, вдохновленного полинезийской мифологией. Противники радикальных сюжетных переработок могут радоваться: наконец-то Disney выпустила фильм, который в точности повторяет анимационный оригинал. Оказалось, правда, что это тоже может быть проблемой.

Ксения Реутова Журналистка, кинокритик

Моана (дебютантка Кэтрин Лагаайя), дочь вождя острова Мотунуи, с детства зачарована океаном и мечтает узнать, что же находится за пределами ее родных земель. Отец (Джон Туи) убеждает дочь в том, что это лишние знания: на острове уже есть всё для счастливой жизни, поэтому даже его рыбаки никогда не заплывают за ближайший риф. Поддерживает Моану лишь бабушка Тала (Рина Оуэн), которая считает внучку избранной. Когда на острове начинают портиться кокосы, а в океанских водах пропадает рыба, Тала понимает, что это результат давнего проклятия. Много лет назад полубог Мауи (Дуэйн Джонсон) похитил сердце богини жизни и матери всех островов Те Фити, чем навлек на человечество ее гнев. Поверив в легенду (и в собственную избранность), Моана отправляется на поиски Мауи, чтобы вернуть сердце богине и восстановить нарушенный миропорядок.

Переработав в игровые ремейки почти всю свою классику XX века, компания Disney взялась за относительно новые фильмы. Анимационная «Моана» вышла всего 10 лет назад. Многие дети, которые смотрели ее тогда, еще толком не успели вырасти, а им уже предлагают ностальгическую переделку — объяснить эту стратегию чем-то, кроме корпоративной жадности, решительно невозможно.

В то же время в Disney, вероятно, сделали вывод из недавних провалов, а также из успехов, достигнутых конкурентами. В прошлом году компания DreamWorks стартовала с собственной серией ремейков, почти покадрово пересняв один из своих главных шедевров — мультфильм «Как приручить дракона». Игровая копия не только сорвала куш в прокате, но и умудрилась не разозлить ретроградов: изменения, внесенные в оригинальный сценарий, оказались минимальными. «Моана», намеренно или нет, продолжает тот же консервативный курс: она куда ближе к «Как приручить дракона», чем к «Белоснежке» или «Русалочке».

Дуэйн Джонсон

Это фильм-двойник, в нем все почти точно так же, как в анимационном первоисточнике. Та же последовательность и раскадровка сцен. Тот же Дуэйн Джонсон в роли Мауи, только теперь он в кудрявом парике и пляшет по-настоящему. Тот же чудесный Джемейн Клемент на озвучке падкого на золото краба Таматоа. Тот же порядок песен: если в «Аладдине» или «Русалочке» дополнительные композиции, написанные специально для игрового фильма, были вставлены прямо в основной сюжет, то тут авторы постеснялись и отправили новую песню «Along the Way» на финальные титры.

Есть ли различия? Да, но далеко не каждый зритель их вообще заметит. Пропала, например, сцена после титров, в которой Таматоа сравнивал себя с крабом Себастьяном из «Русалочки». А еще из команды актеров озвучивания исчез гениальный Алан Тьюдик, который кудахтал и кукарекал за главного сайдкика фильма, пучеглазого петуха Хей-Хея. Петух при этом в фильме остался, он все так же туповат и нерасторопен, но без голоса Тьюдика утратил значительную долю своего обаяния.

Кэтрин Лагаайя

Нерешительность создателей «Моаны» можно отчасти объяснить их неопытностью. Фильм снял Томас Каил — театральный режиссер, для которого это первый опыт в большом кино. До этого он ставил мюзиклы своего близкого друга Лин-Мануэля Миранды «Гамильтон» и «На высотах» (Миранда — продюсер «Моаны» и соавтор ее саундтрека). Театральное прошлое Каила легко прослеживается в музыкальных сценах с массовкой: кордебалет там выстраивается так, будто под ногами у танцовщиков подмостки, хотя зрителям нужно поверить в то, что это холмы зеленого острова или палуба корабля. Впрочем, дух классического мюзикла витал и над анимационной «Моаной». Ее лучший песенный номер — «You're Welcome» Дуэйна Джонсона — был оформлен в духе живого калейдоскопа Басби Беркли: на экране в узоры складывались татуировки Мауи и наскальные рисунки с острова, на котором он томился.

Затеянная авторами игра в имитацию доходит до того, что ремейк периодически все равно обращается к анимационным приемам. Демоническая богиня Те Ка и мать островов Те Фити нарисованы ровно так же, как в мультфильме. На «You're Welcome» в кадре появляется уже знакомый по оригинальной «Моане» цветастый искусственный фон. Подвижные татуировки Мауи тоже остались анимированными, никакой live-action-замены им просто не нашли.

«Моана» осуществила мечту всех тех, кто хотел, чтобы Disney при производстве игровых ремейков оставалась строго верной оригиналу. Увы, результат от этого лучше не стал. Непонятно, кому и зачем нужно смотреть копию уже существующего и замечательного во всех отношениях произведения. Особенно учитывая, что клон выглядит и тусклее, и безжизненнее. Магию анимации нельзя перевести в большое кино с помощью кальки. Вместо волшебства получается карикатура. Океан не сияет, песни и танцы не заряжают, а битва характеров, на которой строится весь сюжет, обретает неизбежную двусмысленность: в мультике юная героиня заводила дружбу с мифическим полубогом-трикстером, в фильме же перед девушкой играет мускулами годящийся ей в отцы мужчина в одной набедренной повязке.