Все Супермены — от худшего к лучшему

В 2011 году Хэклин пробовался на роль Супермена в фильме «Человек из стали», но уступил Генри Кавиллу. Даже если тогда это казалось упущенной карьерной возможностью, спустя десяток лет выяснилось, что судьба к Хэклину благосклонна. Снявшись в просуществовавшем четыре сезона телесериале «Супермен и Лоис», вышедшем на излете зрительского интереса к супергеройскому жанру и потому многими незамеченном, Хэклин реализовал то, что не получалось у остальных. Мы много раз видели начало истории Супермена — Хэклину довелось показать ее середину и конец. В первом эпизоде сериала Супермен не только устоявшийся герой с большим стажем, но и отец двух сыновей-подростков; их воспитание становится главным и сложнейшим вызовом для того, кого не берут пули и лазеры. Порой кажется, что Кларк Кент у Хэклина — даже более жесткий персонаж, чем Супермен, настолько часто он отправляет своих балбесов сидеть по комнатам и думать о поведении. Супермен не идет на разборки, если кто-то угрожает его сыну ружьем. Идет Кларк (и это выглядит даже более пугающе). Если Супермен обычно учит читателей и зрителей гуманизму и стремлению быть лучше, Кларк в этом сериале в дополнение проводит курс экологичного общения с родными и близкими и дает мастер-класс по разрешению бытовых конфликтов. Из-за этого сериал порой кажется назидательным, но в целом ничего плохого в таком завуалированном учебнике по этике, конечно, нет.