Все Супермены — от худшего к лучшему

Этим летом Супермен вернулся на киноэкраны после недолгого перерыва, и его опять играет новый актер — Дэвид Коренсвет. Теперь, когда состоялся цифровой релиз картины Джеймса Ганна и ее можно изучить во всех деталях, пора разобраться, какое из экранных воплощений одного из старейших комиксных супергероев получилось самым-самым.
Супермен, дебютировавший в комиксах в далеком 1938 году, и в области экранизаций шел впереди остальных. Первые мультфильмы и киносериалы появились еще в 1940-е, а первая полнометражная киноверсия его приключений вышла в 1978 году и запустила волну супергеройского кинематографа. Однако в конце 1980-х Последний Сын Криптона надолго исчез с киноэкранов и превратился в героя игровых и анимационных телесериалов. В XXI веке Супермена попробовали вернуть в большое кино, потом попробовали еще и еще — вот и набралось актеров на целый топ-10. Мы расставили их по рангу исходя из того, кому удалось наиболее полно и точно воплотить образ Супермена за пределами комиксов.
Это авторский рейтинг, и мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
10
Том Уэллинг
Тридцать лет на печи
Появление Уэллинга на последнем месте в списке лучших экранных Суперменов миллениалам может показаться кощунством: для многих из них именно взъерошенный старшеклассник в мешковатой одежде, выросший на ферме Кентов, стал эталонным воплощением героя. Но, перед тем как грянет буря, попробуем оправдаться: если уж совсем откровенно, Уэллинг в сериале «Тайны Смолвиля» не играет Супермена. Он играет Кларка Кента до того, как тот станет Суперменом, наденет костюм и научится летать. Да, финальные минуты последнего эпизода показывают сценки из жизни повзрослевших Кларка и Лоис Лейн, но «Тайны Смолвиля» издевательски заканчиваются за мгновение до того, как зритель впервые увидит Уэллинга в костюме в полный рост. За те 10 лет, что выходил сериал, мы наблюдали, как Уэллинг (безусловно, обаятельно) играл Кларка-школьника, Кларка-студента, Кларка-журналиста и Кларка — анонимного борца с преступностью, но не Кларка-Супермена.
9
Кирк Элин
На улице Сезам
Отдадим должное Элину: он стал первопроходцем, первым актером, сыгравшим Человека из стали в кадре, и ориентироваться ему было не на кого (разве что на Бада Коллье, озвучивавшего персонажа в мультсериале начала 1940-х; у него Элин позаимствовал идею говорить голосом разной высоты в образах Кларка и Супермена). Глубокому анализу киносериал 1948 года явно не подлежит: сегодня он смотрится инфантильно и больше похож на передачу для дошкольников. Здесь Супермен не спасает Землю от Дарксайда и не пускает время вспять, а поправляет сломанные рельсы, помогает на пожаре и стульями громит гангстерские лаборатории. Кирк Элин чувствует себя более комфортно в огромных очках и шляпе Кларка Кента, чем в супергеройском трико, поскольку не вполне понимает, что ему играть и как держаться перед камерой в этом обличье. У Элина две ипостаси персонажа действительно совсем не похожи друг на друга, но его Супермен совсем не вдохновляет.
8
Джордж Ривз
Фанфан-тюльпан
Через несколько лет после киносериала с Кирком Элином Супермен вернулся, но уже в телевизор. Технический прогресс позволил новому исполнителю больше вжиться в роль супергероя: если в киносериале полеты изображались анимационными вставками, то в «Приключениях Супермена» Ривз уже летал самостоятельно. Возможно поэтому он играет гораздо более уверенно. Его Супер ловит злодеев с самодовольной улыбкой и прибаутками. Но здесь и кроется проблема: актер привносит многовато бравады в характер героя, которому она не очень свойственна. Такое поведение органичнее смотрелось бы в сериале про ковбоев или мушкетеров, но не в истории человека, у которого весь мир на плечах.
7
Джордж Ньюберн
Несчастье помогло
Суперменская карьера Ньюберна началась благодаря производственной неудаче в анимационном департаменте Warner Bros. В начале работы над мультфильмом про Лигу справедливости, где должны были объединиться персонажи сериалов «Бэтмен» и «Супермен», выяснилось, что актер Тим Дейли, озвучивший Супера в шоу 1996 года, не может вернуться в студию из-за другого проекта. Так его место у микрофона занял Ньюберн и сел там надолго: по продолжительности работы над Суперменом он рекордсмен. Актер больше 20 лет озвучивает героя в мультсериалах, анимационных фильмах и видеоиграх; например, в файтинге Injustice его голосом говорят сразу два Супермена из разных вселенных (каноничный и его двойник-тиран). В «Лиге справедливости» Ньюберну, в отличие от большинства коллег по этому списку, повезло озвучить Супермена, который работает в команде и много взаимодействует с другими героями. Для не читающей комиксы аудитории именно персонаж из этого мультсериала стал когда-то в детстве проводником в супергеройские вселенные. Ньюберновский герой вещает четко поставленным голосом, твердо и спокойно. Ему веришь, когда он обещает, что все будет хорошо.
6
Дин Кэйн
Двуединство
Подзабытый сериал «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» выделяется на фоне прочих экранизаций с жанровой точки зрения. Это в первую очередь романтическая комедия и уже потом фантастика и приключения. Кларк влюблен в Лоис, она влюблена в Супермена, да еще и Лекс Лютор в этом любовном многоугольнике задействован; времени на борьбу с суперзлодеями в таком раскладе остается немного. Но есть и другой нюанс: в этом сериале Кларк главнее и важнее Супермена. Если в большинстве интерпретаций комикса герой притворяется Кларком, чтобы вписаться в общество, то здесь всё наоборот. Супермен — маска, которую иногда вынужденно надевает Кларк, живущий свою обычную жизнь. Журналист в исполнении Кэйна ловко держит удар ироничной и жесткой Лоис и даже флиртовать умеет; костюм Супермена только прибавляет ему самоуверенности. Поэтому у Кэйна две субличности: герои не на разных полюсах, а довольно близки друг к другу, что, впрочем, выглядит интересно. Конечно, нет никакой веры в то, что топовые журналисты Daily Planet не распознали Супермена в своем коллеге, но спишем это на комедийный характер «Лоис и Кларка».
5
Дэвид Коренсвет
Хорошо, но мало
Супермен Коренсвета — молодой наивный паренек, не испорченный жизнью. Прямым текстом он говорит, что доброта и гуманизм стали настолько редки в современном мире, что превратились в субкультуру, в настоящий панк-рок. Таким образом Джеймс Ганн решил напомнить зрителю, почему другие герои DC часто называют Супермена бойскаутом (в хулиганском переводе на русский его могли бы дразнить пионером). Он такой правильный и честный, что это раздражает; просто потому, что постоянно соответствовать подобному моральному бенчмарку тяжело. Однако в итоговой версии картины осталось довольно мало контраста между Суперменом и Кларком, и, что важнее, делать выводы о работе Коренсвета по одному фильму кажется не очень справедливым. Вполне вероятно, что лет через десять, составляя аналогичный рейтинг, мы захотим передвинуть ганновского Супермена выше или ниже, но авансов не будет.
4
Генри Кавилл
За наши грехи
Актер трудной судьбы, Кавилл в прошлой киновселенной DC был заложником обстоятельств. Ему не довелось показать дуальность Супермена и Кларка, потому что Зака Снайдера гораздо больше интересовал религиозный символизм; учитывая физическую комплекцию Кавилла, в данном случае тайна личности действительно превращалась в секрет Полишинеля. Супермен Кавилла не успевает толком побыть моральным ориентиром, лидером и, конечно, бойскаутом, ведь за три фильма ему надо успеть примерить костюм, умереть и воскреснуть. Вдобавок этот Супермен довольно много времени тратит на разборки с товарищами по Лиге справедливости и принимает решения, немыслимые для своего комиксного прототипа (например, ради сохранения тайны личности позволяет случиться трагедии). Да, Кавилл божественно красив и величественно смотрится с буквой «S» на груди, но в итоге у него получился больше памятник Супермену, чем полноценный портрет.
3
Брэндон Рут
Один в один
Еще один заложник обстоятельств, Рут был выбран на роль Супермена по аналогии с тем, как когда-то искали Кристофера Рива — режиссеру был нужен неизвестный актер, который не будет вызывать лишних ассоциаций. И Рут был прекрасной находкой. У него получился восхитительно старомодный меланхоличный Супермен, которому трудно найти место в современном мире. «Возвращение Супермена» послужило сиквелом дилогии Ричарда Доннера, поэтому Рут намеренно копировал манеру игры Рива. Возможно, массовому зрителю было непросто понять такой замысел, да и гуманистический имидж Супермена сработал против него. В нулевые, пока доброта не стала панк-роком, Супермен был недостаточно жестким и противоречивым по сравнению с нолановским Бэтменом или каким-нибудь Росомахой. В том, что «Возвращение Супермена» недобрало нужную сумму в прокате, Брэндон Рут был точно не виноват; его интерпретация осталась недооцененной на долгие годы. А потом в рамках телевизионного кроссовера сериалов вселенной «Эрроуверс» Руту выпал шанс договорить недосказанное. Там он сыграл умудренного опытом, постаревшего Супермена, похоронившего всех близких, и еще раз доказал, что не зря получил эту роль.
2
Кристофер Рив
Человек, который изменил всё
История могла сложиться совершенно по-другому, ведь на роль Супермена в 1978 году пробовались или рассматривались Роберт Редфорд, Кристофер Уокен, Сильвестр Сталлоне и даже Арнольд Шварценеггер. Но был выбран молодой актер, до этого успевший сняться в паре мыльных опер и работавший на Бродвее; это было рискованное решение, гениальность которого обсуждают и полвека спустя. «Супермен» производил впечатление на современников не только новаторскими спецэффектами, но и точным попаданием Рива в оба образа. Актер наглядно демонстрировал, насколько по-разному ведут себя обе ипостаси Супермена, и убедительно доказывал, что заподозрить в неловком Кенте великого супергероя было не так легко. В облике Кларка он был серой мышью, а в красно-синем костюме — невозмутимым, излучал спокойствие и транслировал ощущение безопасности. Зритель, согласно теглайну картины, не просто верил в летающего человека, но и понимал, почему у Лоис Лейн учащается сердцебиение, когда она рядом с ласковым и надежным полубогом. Рив заложил основу для всех последующих киновоплощений образа и сделал это так, что даже невнятные третий и четвертый фильмы серии не повлияли на его наследие.
1
Тайлер Хэклин
Житие преподобного Супермена
В 2011 году Хэклин пробовался на роль Супермена в фильме «Человек из стали», но уступил Генри Кавиллу. Даже если тогда это казалось упущенной карьерной возможностью, спустя десяток лет выяснилось, что судьба к Хэклину благосклонна. Снявшись в просуществовавшем четыре сезона телесериале «Супермен и Лоис», вышедшем на излете зрительского интереса к супергеройскому жанру и потому многими незамеченном, Хэклин реализовал то, что не получалось у остальных. Мы много раз видели начало истории Супермена — Хэклину довелось показать ее середину и конец. В первом эпизоде сериала Супермен не только устоявшийся герой с большим стажем, но и отец двух сыновей-подростков; их воспитание становится главным и сложнейшим вызовом для того, кого не берут пули и лазеры. Порой кажется, что Кларк Кент у Хэклина — даже более жесткий персонаж, чем Супермен, настолько часто он отправляет своих балбесов сидеть по комнатам и думать о поведении. Супермен не идет на разборки, если кто-то угрожает его сыну ружьем. Идет Кларк (и это выглядит даже более пугающе). Если Супермен обычно учит читателей и зрителей гуманизму и стремлению быть лучше, Кларк в этом сериале в дополнение проводит курс экологичного общения с родными и близкими и дает мастер-класс по разрешению бытовых конфликтов. Из-за этого сериал порой кажется назидательным, но в целом ничего плохого в таком завуалированном учебнике по этике, конечно, нет.
Однако «Супермен и Лоис» — это не только учебник, а еще и супергеройский экшен с целой группой культовых суперзлодеев, роман взросления и редкий случай, когда шоураннеры показывают зрителям, чем героический миф вообще кончается. Тайлер Хэклин придает этому мифу человеческую достоверность, одинаково убедительно играя мужа, соседа, отца и, разумеется, Супермена. Другие актеры (в первую очередь Рив) достигали нужного баланса между двумя личностями героя, но никому не довелось делать это на таком благодатном материале, преисполненном уважения к первоисточнику. Хэклину повезло — просто надо было подождать.
Автор: Иван Чернявский
Иллюстрация: Ася Соколова