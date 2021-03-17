Супермен и Джеймс Ганн спасают вселенную DC. Почему у них больше шансов, чем у Зака Снайдера?

В разгар дискуссий о кризисе супергеройского кино новый «Супермен» режиссера Джеймса Ганна прекрасно выступает в мировом прокате и собирает преимущественно положительные отзывы в прессе. Исследователь комиксов Иван Чернявский объясняет, какие аспекты этого фильма позволяют надеяться, что новая попытка создать киновселенную DC увенчается успехом.

Иван Чернявский Автор Кинопоиска, исследователь комиксов

Прошло почти три года с момента, когда режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран были с помпой назначены новыми руководителями киновселенной, основанной на приключениях супергероев из комиксов издательства DC. Есть ощущение, что, если бы подобная новость прозвучала сегодня, резонанс она бы вызвала куда меньший. Коллективный комментатор твердо и четко постановил: эра супергеройского кино закончилась, смотреть это больше никто не будет, а впереди одни провалы. Вступая в полемику с устоявшейся точкой зрения, Ганн в своих интервью озвучивает нехитрую мысль: никакой усталости зрителя от жанра на самом деле нет, а есть лишь утомленность неудачными фильмами. Значит, достаточно снять удачную картину, и проклятие супергероики спадет; смех смехом, но так оно и работает. «Супермен» Ганна бодро выступил во всех необходимых отчетных дисциплинах (зрительская оценка на Rotten Tomatoes — 92%, на Cinemascore — A-), а кое-где даже превзошел ожидания: во вторую неделю проката картина показала выдержку лучше прогнозов. На третьей же в прокате случится символическое столкновение двух конкурирующих супергеройских вселенных, когда состоится премьера марвеловской «Фантастической четверки».

Символичность ситуации в том, что и Marvel, и DC, не сговариваясь, одновременно выпустили фильмы, в которых припадают к истокам. С Фантастической четверки в 1961 году запустилась история комиксной вселенной Marvel, а в 1938-м с Супермена начался супергеройский жанр как таковой. Известная байка гласит, что сценарист Джерри Сигел и художник Джо Шустер не с первого раза смогли пристроить сюжет о неуязвимом человеке, способном бежать быстрее паровоза и поднимающем легковой автомобиль голыми руками. Издатели были уверены, что такие небылицы читателей не зацепят. Они оказались неправы. Супермен стал коммерческим хитом, породил эшелон подражателей и стал ключевым фактором в успехе комиксов в США. Спустя 40 лет персонаж еще раз стал первопроходцем, когда фильм «Супермен» 1978 года доказал: экранизации супергероики могут превращаться в прокатные блокбастеры. У картины Ричарда Доннера вышло аж три сиквела, но эти ленты постепенно уходили все дальше от первоисточника, поскольку их авторы считали, будто справятся и без оглядки на накопившуюся к тому моменту внушительную мифологию персонажа. Не справились, и в конце 1980-х франшиза застопорилась.

«Супермен» (1978)

В новом веке за дело взялось другое поколение режиссеров и сценаристов. Они сами выросли на комиксах и прекрасно всё понимают либо не гнушаются погружаться в дебри первоисточника. Сегодня найти постановщика вроде Джеймса Ганна, глубоко погруженного в лор, гораздо проще, чем 30–40 лет назад. В отличие от многих предшественников, Ганн не считает себя умнее десятков сценаристов и художников комиксов, формировавших сложный облик Супермена. Режиссер собирает свою версию из существующих наработок, называет именами авторов улицы в кадре и зовет почтенных ветеранов на съемочную площадку и премьеру. Нехитрый опять же шаг, но конкуренты из Marvel печально известны тем, что не делают даже этого. В общем, автор «Стражей Галактики» выступает не ревизионистом, а скорее компилятором. Его Супермен примиряет зрителей с самым разным бэкграундом, будь то бывалые фанаты комиксов, любители анимационного сериала 1990-х или те, кто знаком с последним сыном Криптона только по кино. Никаких противоречий со стереотипным образом героя не возникнет. Многие отзывы сходятся в том, что фильм смотрится как случайный выпуск комикса, который ты перехватываешь, не разбираясь, какой там порядковый номер и что происходит; это и была задумка Ганна.

Другое принципиальное решение Ганна — нежелание растягивать экспозицию, чем грешил Зак Снайдер, под чьим руководством DC в прошлый раз пыталась создать единую франшизу. Зрители попадают в уже обжитой мир, не видят ни одной истории происхождения, дело даже обходится без вступительных роликов с закадровым голосом, к которым так часто прибегали в DCEU. Максимум, что Ганн себе позволяет, — это титр в первом кадре фильма, отсылающий нас к традициям номерных эпизодов «Звездных войн».

«Супермен» (2025)

В этом мире супергерои (пока что их называют металюдьми) — привычное дело, и первые из них появились три столетия назад. Супермен защищает Метрополис уже три года, даже появились корпоративные супергерои («Банда Справедливости»). Гигантские монстры и непонятные межпространственные кракозябры здесь появляются так часто, что одну из них Ганн даже отправляет на задний план разговорной сцены, отмахиваясь устами Супермена, мол, коллеги сами справятся. Во многих других фильмах то, что Ганн убрал подальше, было бы кульминацией сюжета.

«Супермена» иногда критикуют за то, что действие несется слишком быстро, но Ганн с Питером Сафраном знают: у них нет времени на раскачку. Снайдер и его соратники считали, что у них оно было, поэтому долго и степенно рассказывали о первом подвиге Супермена, первой встрече с Бэтменом, первом собрании Лиги справедливости; сейчас кажется, что это была ошибка. Если в кинематографе и есть какой-то переизбыток, связанный с супергеройским кино, так это как раз изобилие историй становления.

При этом абсолютное большинство зрителей в кино перед началом сеанса не имеют ни малейшего представления, кто такие Мистер Террифик или Метаморфо, зато после сеанса их фан-клубы имеют все шансы здорово пополниться, потому что Ганн уверенно расставляет по сценарию сцены триумфа тех или иных супергероев. Его «Супермен» делает больше для создания образа крутизны Зеленого Фонаря, чем целый сольный фильм. Даром что в сюжете тут фигурирует самый малоприятный из носителей чудодейственного космического кольца.

Ганн вообще отказывается от полумер, считая, что в супергеройской фантазии они не нужны. Он выкручивает абсурд на максимум, и вот уже Лекс Лютор не просто пасквиль на безответственных миллиардеров, а владелец уникальной «фабрики троллей», спрятанной в карманной вселенной.

Слишком многие экранизации напрасно пытались «осовременить», «приземлить», «сделать более серьезным» исходный материал. Но когда речь идет о вселенной, где Человек-молния сражается с гориллами-телепатами, а марсианин-оборотень прячется на Земле в облике частного детектива, полумеры не работают

Поэтому Ганн отмахивается от библейской символики и тащит в кадр суперсобаку в красном плаще, причем берет ее как раз из первоисточника.

«Супермен» (2025)

Фанаты Зака Снайдера, судя по соцсетям, от такого в ярости, но есть ощущение, что по ходу своей священной войны они позабыли, какую задачу ставили перед обоими режиссерами — сделать фильм про Супермена. «Человек из стали» Снайдера совершал абсолютно непредставимый моральный выбор, предельно далекий от собирательного образа этого вечного гуманиста-бойскаута. Супермен Ганна не пойдет на убийство и из последних сил старается спасти всех и каждого, даже обычную белку. Режиссер берет на вооружение известный тезис: главная сила Супермена в том, что он, несмотря на все свое могущество, каждый день выбирает не быть тираном и палачом, а снимает котят, застрявших на дереве. Поэтому в новом фильме Кларк Кент и Лоис Лэйн спорят, кто из них более трушный панк, — настоящим протестом по нынешним временам кажется проявление доброты и человеколюбия.

В общем, в рамках одной картины Ганн и Сафран демонстрируют все столпы, на которых может удержаться их затея. Они уважают первоисточник и понимают, почему люди вот уже почти 100 лет не бросают читать комиксы про этих героев. Продюсеры заводят зрителя в уже обустроенную и готовую к приключениям вселенную, а не строят ее в реальном мире. Они не стесняются фантастических и безумных образов. И еще есть ощущение, что они отказываются от сериальности, присущей жанру и порой обесценивающей индивидуальные истории. Мало сомнений, что в будущем в этой вселенной бедовая «Банда Справедливости» переименуется в Лигу, а Супермен познакомится с Бэтменом, но авторы совершенно туда не торопятся и не оставляют заманчиво торчащих намеков. Никто зловеще не ухмыляется после титров, нет никаких непонятных камео; если что и тизерится, то ближайшие по дате выхода сериал «Миротворец» (август 2025-го) и лента «Супергерл» (июнь 2026-го). Даже если никакой новой киновселенной в итоге не получится, «Супермен» будет смотреться как самостоятельный фильм, не как глава из незаконченной саги. Однако после такого старта хочется, чтобы у него все получилось.