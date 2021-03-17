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Снайдер рассказал, почему «Бэтмен против Супермена» лучше «Аквамена» и что смотреть в паре со «Снайдеркатом»

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Зак Снайдер поговорил с The New York Times о выходящей 18 марта режиссерской версии «Лиги справедливости». Постановщик рассказал, почему «Бэтмен против Супермена» интереснее «Аквамена», какая из версий «Лиги справедливости» считается каноном и что он планирует снимать в будущем. 

Ранее режиссер ответил на 8 вопросов КиноПоиска об атмосфере, хронометраже и музыке «Снайдерката».

Будут ли продолжения «Лиги справедливости» и какую из версий фильма считать каноном?

В финале версии Снайдера есть задел на продолжение, однако студия давно передумала превращать «Лигу справедливости» в дилогию. Несмотря на то, что режиссер понимал, что зрители никогда не увидят продолжение фильма, он оставил именно изначальную концовку с клиффхэнгером. По задумке Снайдера в продолжении действие развивалось бы после крушения Земли, а Супермен перешел бы на сторону зла. Снайдер планировал послать Флэша в прошлое, чтобы изменить некое событие. Затем на Землю прибыл бы Дарксайд, и все армии планеты, включая атлантов, амазонок и спецназовцев, объединились бы в борьбе с ним. Режиссер отметил, что в Warner Bros. считают каноном театральную версию «Лиги справедливости».

Почему «Бэтмен против Супермена» — культовый фильм, а «Аквамен» — нет

Снайдер считает классными все фильмы по комиксам DC, но отмечает, что только «Бэтмен против Супермена» стал культовым. «Моя работа — создать поп-культурную конфетку, которую вы съедите и забудете на следующий день? Не-а. Я скорее **** вам мозг фильмом, чем сделаю его красивым и приятным для всех. Давайте честно: культа „Аквамена“ не существует. Джейсон — ходячая сила природы, и я бы хотел увидеть сотню фильмов про Аквамена, потому что он клевый. Но это не провокационное кино. А я намеренно делал свои фильмы сложными».

Что Снайдер думает о Marvel?

Режиссер считает, что конкурирующая студия мастерски снимает «популярные и душевные комедийные боевики». «Попытки копировать их — безумие, потому что они отлично справляются с задачей. А у DC зато была мифология эпического размаха». Снайдер искренне убежден, что снимать такие фильмы, как у Marvel, он не сможет: «У режиссера есть один талант — иметь свою точку зрения. Если пытаться имитировать чужой стиль съемки, то покатишься по наклонной».

С чем смотреть «Лигу справедливости»?

«Лига справедливости Зака Снайдера»
«Первая корова»

Зак Снайдер пошутил, что его версия супергеройского боевика отлично работает в паре с вестерном Келли Райхардт «Первая корова», поскольку оба фильма сняты с соотношением сторон экрана 4:3. «Мне кажется, у этих картин одна ДНК. Мне правда понравилась „Первая корова“».

Что Снайдер хочет снимать дальше?

Режиссер недавно снял для Netflix «Армию мертвецов» и отмечает, что с радостью работал над проектом. «Сейчас я пытаюсь запустить картину под названием „Конские широты“ (Horse Latitudes), супермикробюджетный фильм, который планирую снимать с друзьями в Южной Америке. Он о путешествии человека в собственное прошлое и о том, как смерть влияет на нас». Режиссер пока отложил экранизацию «Источника» Айн Рэнд . Он уверен, что сейчас для проекта неподходящее время: «Чтобы снять такой фильм, нужны менее расколотая страна и слегка более либеральное правительство. Иначе люди будут реагировать на кино определенным образом».

«Лига справедливости Зака Снайдера» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD 18 марта в 11:01 по московскому времени. Фильм будет доступен подписчикам Плюса как в оригинале с субтитрами, так и в русском дубляже.

Источник: NY Times

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