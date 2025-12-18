Лучшие аниме — 2025: выбор Кинопоиска

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.
В 2025-м мы изучали городские легенды, бегали спринты и практиковались в фармацевтике. Вот 12 аниме-сериалов и полнометражек, которые полюбились нам больше всего.
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции, наших постоянных авторов и коллег. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны.
«Дандадан», 2-й сезон
Где еще в рамках одного сюжета можно встретить кайдзю, инопланетян, призраков, монгольского пустынного червя и оживший портрет Бетховена? Второй сезон укрепил статус «Дандадана»: он стал еще эффектнее, красивее и смешнее. Романтическая линия Момо Аясе и Конспируна нежнейшая, бои со Злым Глазом ярчайшие, Сэйко Аясе и Турбобабка — крутейшие. О новых сериях хочется говорить в превосходной степени. Пожалуй, это главный тайтл, способный выйти за пределы фанатского круга и захватить людей, которые вообще не следят за японской анимацией.
Шумный, отвязный, меметичный — под конец года полный метр по «Человеку-бензопиле» умудрился затмить в инфополе всех земляков, включая абсолютного кассового рекордсмена «Истребитель демонов», и даже залетел на вторую строчку лучших аниме всех времен MyAnimeList. Эксцентричный ромком, оборачивающийся кровавым акульим торнадо, может предложить и богатый визуал, и четкую (мело)драму, где порой не хватает фантазии и свободы, но ими пришлось расплатиться за поддержку фанатов (многих взбесил самобытный первый сезон).
Денис Павлушкин
игровой журналист
Бальзам на душу любому поклоннику аниме-хорроров, потерявшему оптимизм на фоне отвратительной адаптации «Спирали» Дзюндзи Ито. Что иронично, ведь аниме CygamesPictures местами тоже физически тяжело смотреть, просто по совсем другим причинам. «Лето, когда умер Хикару» душит отчаянием, полной предрассудков сельской Японией, скорбью, от которой некуда сбежать, потому что скорбь каждое утро сопровождает протагониста в школу и носит лицо его лучшего друга. После первого сезона сюжет пока не читается как цельное произведение, но аниме уже закинуло достаточно удочек и интриг, чтобы ждать второй с нетерпением.
Евгений Краснов
директор по контенту и маркетингу DEEP
В последнее время аниме сильно изменилось: повсюду бесконечные истории про попаданцев, изгнанников из отрядов и т. д. Создательница «Гачиакуты» Кэи Урана не пошла на поводу у мейнстрима и создала действительно интересную историю, имеющую множество достоинств — от неповторимого визуального стиля до увлекательного сюжета, который поднимает вечные философские вопросы и одновременно затрагивает проблемы общества XXI века. В работе над визуальной составляющей Уране помогает уличный художник, он наполняет мир «Гачиакуты» граффити. Это действительно оригинальный подход, за который и любят аниме, на такие эксперименты никогда не пойдут западные студии.
Самым страшным сериалом года, от которого при этом невозможно оторваться, стал «Первородный грех Такопи». Это история невинного инопланетянина, прилетевшего на Землю с простой миссией — делать людей счастливыми. Однако здесь он сталкивается с буллингом, семейным насилием, убийствами и болью, с которой не справляются даже его волшебные гаджеты. Шестисерийный проект стал первым самостоятельным тайтлом студии Enishiya и неожиданно выстрелил. Детализированные фоны, плавная анимация и предельно жесткий сюжет делают его одним из самых точных и тяжелых высказываний о детской травме.
Евгений Белоусов
редактор «2х2.медиа» и «После титров», автор Telegram-канала «Пираты Белоуса»
«Моя геройская академия», 8-й сезон
Грандиозная развязка истории, беззаботно начавшейся в 2016 году. Мальчик Мидория Идзуку получил суперсилу кумира, поступил в лучшую академию и начал путь к заветной мечте — стать героем. Заключительные одиннадцать серий показывают последнее сражение с главным антагонистом Шигараки Томурой (а еще праймовое возвращение Бакуго, заставляющее пустить слезу). Студия Bones выложилась на полную и сгладила углы первоисточника — концовку манги фанаты приняли гораздо хуже. Лично меня финальный сезон несколько раз сумел растрогать до глубины души (особенно сцена с порталами, как в «Мстители: Финал»). Приятно, что дверца осталась чуть приоткрыта: заключительный спецэпизод анонсировали на весну 2026-го, когда тайтлу исполнится 10 лет.
«Монолог фармацевта», 2-й сезон
Маомао — талантливая травница, которую похитили с улицы и продали на императорский двор. Благодаря своей проницательности и безумной любви к медицине (на самом деле, к ядам и редким алхимическим ингредиентам) девушка принесла много пользы государству. Во втором сезоне она с искрометной прозорливостью продолжает разгадывать тайны и разоблачать заговоры, параллельно всеми силами избегая романтической линии с красавчиком-евнухом Жэньши (от этого их химия только усиливается). Студии OLM и TOHO с завидной стабильностью выдали два шикарных по всем параметрам сезона и на следующий год запланировали третий. Атмосфера, темп повествования, рисовка — хочется хвалить каждый аспект тайтла. Перед обаянием и харизмой Маомао просто невозможно устоять: ей и наивной болтушке Сяо Лань хочется подарить самые роскошные шпильки для волос.
Легендарный киллер отрастил пузо, обзавелся семьей и обытовал, но ему приходится вспомнить былые времена, чтобы защитить близких. Отличие «Дней Сакамото» от других произведений — сатира. Это легкое произведение, полное юмора и захватывающих боев бытовыми предметами (в ход идут холодильник и рекламная листовка). Вторая часть первого сезона стала серьезнее, но сохранила дурашливую атмосферу, где причудливые убийцы идут по следу Сакамото. Пухлому наемнику и его друзьям приходится столкнуться с более сильным соперником, чем рядовые киллеры.
Софья Ройбу
младший редактор SMM Плюса
Это аниме бьет по главной болевой точке Японии — демографическому кризису. 2080 год, дети стали вымирающим видом, а государство держит подростков в спецшколах, где взросление запрещено. Паренек Санда, выросший в этой среде, оказывается последним потомком Санта-Клауса, древнего защитника детей. Подарки он дарить не собирается, а планирует уничтожить порочную систему, которая сохраняет детство как статус и на самом деле убивает его.
Валера Усталова
редакторка соцсетей Плюс Медиа
Милейшая романтика в духе классического и любимого сёдзё 2000–2010-х, ламповая, уютная и нетребовательная. Сюжет простой как пять копеек: хулиганистого вида старшеклассник влюбляется в ученицу элитной школы, стоящей прямо по соседству. Дальше вы и так всё знаете: he was a punk, she did ballet, родители союз не одобряют, одноклассники косятся, но какая разница, если в сердце живет любовь?
Парнишка Рентаро похож на Рюдзи из «ТораДоры!» — та же бандитская морда, прячущая нежное сердце. А девчонка Каоруко, пусть и выглядит гипертрофированно миленькой, оказывается смелой и упорной, отчаянно защищая свои моральные принципы. Аниме не стремится особо ломать клише, зато правдоподобно копается в подростковой психологии, исследует ту самую первую цветущую любовь и напоминает, как же это здорово, когда сердце ускоряет бег при взгляде на кого-то.
Самым ожидаемым тайтлом этого года для меня стала «Стометровка», и на создателей аниме у меня были возложены большие надежды. Оригинальная история манги Uoto описывает жизнь профессиональных спортсменов максимально правдиво и остро, а в споконах (аниме про спорт) есть традиция сильно приукрашивать картинку и добавлять много зрелищного экшена в соревнования. В «Стометровке» момент напряжения передается с помощью необычных планов, непрерывного кадра и качественной звукорежиссуры. Наверное, звук в большей степени дает зрителю ощущение реальности, ведь в какой-то момент ты ловишь себя на том, что дыхание при просмотре начинает сбиваться так же, как и у бегунов.
Экранизация ранних ваншотов (рассказов, написанных в форме манги) автора «Человека-бензопилы» Тацуки Фудзимото, которые он создавал с 17 до 26 лет. Восемь эпизодов антологии снимали разные студии, сюжеты никак не связаны между собой, но каждая серия представляет собой кусочек мира молодого мангаки со всем его безумием, бешеной динамикой и красочными монстрами. Герои его историй — инопланетяне-людоеды, демоны, русалки, влюбленные подростки, вампир и киллерша. В первой серии — «Два цыпленка во дворе» — про детей, скрывающихся от пришельцев, уже явно видны черты будущего «Человека-бензопилы», а в финальном эпизоде о сестрах-художницах чувствуется атмосфера «Оглянись». Некоторые эпизоды способны рассмешить, другие — растрогать, но смотреть их определенно стоит, даже если вы не большой поклонник Фудзимото, но любите истории с ноткой сюрреализма.
