Лучшие аниме — 2025: выбор Кинопоиска

Грандиозная развязка истории, беззаботно начавшейся в 2016 году. Мальчик Мидория Идзуку получил суперсилу кумира, поступил в лучшую академию и начал путь к заветной мечте — стать героем. Заключительные одиннадцать серий показывают последнее сражение с главным антагонистом Шигараки Томурой (а еще праймовое возвращение Бакуго, заставляющее пустить слезу). Студия Bones выложилась на полную и сгладила углы первоисточника — концовку манги фанаты приняли гораздо хуже. Лично меня финальный сезон несколько раз сумел растрогать до глубины души (особенно сцена с порталами, как в «Мстители: Финал»). Приятно, что дверца осталась чуть приоткрыта: заключительный спецэпизод анонсировали на весну 2026-го, когда тайтлу исполнится 10 лет.

Маомао — талантливая травница, которую похитили с улицы и продали на императорский двор. Благодаря своей проницательности и безумной любви к медицине (на самом деле, к ядам и редким алхимическим ингредиентам) девушка принесла много пользы государству. Во втором сезоне она с искрометной прозорливостью продолжает разгадывать тайны и разоблачать заговоры, параллельно всеми силами избегая романтической линии с красавчиком-евнухом Жэньши (от этого их химия только усиливается). Студии OLM и TOHO с завидной стабильностью выдали два шикарных по всем параметрам сезона и на следующий год запланировали третий. Атмосфера, темп повествования, рисовка — хочется хвалить каждый аспект тайтла. Перед обаянием и харизмой Маомао просто невозможно устоять: ей и наивной болтушке Сяо Лань хочется подарить самые роскошные шпильки для волос.