Что такое технофэнтези? Рассказываем на примерах «Киберслава», Warhammer 40,000 и Лавкрафта

К технофэнтези можно отнести и супергеройские вселенные Marvel и DC. Да, там есть визионеры Брюс Уэйн и Тони Старк, которые с помощью выдающегося интеллекта собрали себе костюмы, но на каком принципе работал чудодейственный реактор, встроенный Тони в собственную грудь? А ведь рядом с Бэтменом и Железным человеком мир защищают вполне себе божественные сущности (Тор, Чудо-женщина) и мистики вроде Доктора Стрэнджа и Затанны. Даже способности Человека-паука в свое время пытались объяснить тем, что Питер Паркер и другие его сородичи — это избранные аватары древних мистических сил, связанных с так называемыми паучьими тотемами. За подробностями обращайтесь к создателю «Вавилона 5» Джею Майклу Стражински и его рану «Удивительного Человека-паука».