Что такое технофэнтези? Рассказываем на примерах «Киберслава», Warhammer 40,000 и Лавкрафта

На Кинопоиске вышли новые эпизоды «Киберслава» — анимационного сериала, в котором в сеттинг сказочной Руси встроены продвинутые технологии. Объясняем, как появился жанр технофэнтези и почему он шире, чем принято думать.
На самом базовом уровне главное отличие фэнтези от научной фантастики кроется в наличии технологической базы. В основе НФ всегда лежат современные или допустимые в будущем достижения науки, но никто не требует от автора объяснить, откуда Гэндальф черпает магию. Однако на практике жанровые границы частенько размываются, ведь, согласно Артуру Кларку, «для стороннего наблюдателя любая продвинутая технология неотличима от магии». Более того, создатели фантастических произведений и сами игнорируют привычные нашему миру законы физики, именно поэтому, например, в «Звездных войнах» в космосе передается звук.
Литературный критик Джон Клют, один из составителей масштабного труда The Encyclopedia of Science Fiction, придумал термин «технофэнтези» специально для описания подобных гибридов — произведений в жанре фэнтези, в которых присутствуют научные элементы без какого-либо внятного обоснования. Другими словами, в технофэнтези переплетаются составляющие обоих жанров, например волшебство и мифические существа могут соседствовать с роботами, искусственным интеллектом, инопланетянами и межзвездными путешествиями. Яркий пример — роман «Заповедник гоблинов» Клиффорда Саймака, в котором земляне уже освоили межзвездные перелеты и даже путешествия во времени, но никакая наука не может объяснить существование магии, которой владеют живущие в резервации тролли и гоблины.
Когда появилось технофэнтези
Термин «технофэнтези» появился лишь в конце XX века, однако сам жанр — по крайней мере, его предтечи — зародился гораздо раньше. Ведь тот же «Франкенштейн» Мэри Шелли — это именно технофэнтези, а не научная фантастика, поскольку писательницу совершенно не волновало, каким конкретным образом Виктор Франкенштейн смог воскресить сотканного из кусков трупов монстра; все это весьма туманно объясняется «мистическими силами электричества». Аналогично к технофэнтези можно отнести и два других классических произведения — «Странную историю доктора Джекилла и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона и «Человека-невидимку» Герберта Уэллса. Стивенсон не объясняет, каким образом доктор Джекилл смог переключать свою личность на мистера Хайда, а Уэллс вряд ли бы смог достоверно объяснить, с помощью каких опытов стал невидимкой Гриффин.
В 1912 году увидела свет «Ночная Земля» Уильяма Хоупа Ходжсона — довольно мрачный роман, который можно назвать предтечей одновременно технофэнтези и постапокалипсиса. Действие «Ночной Земли» разворачивается в отдаленном будущем, в котором Солнце погасло, человечество почти вымерло, а немногие уцелевшие, которые обрели телепатические способности, укрылись в Последнем Редуте — огромной пирамиде из загадочного серого металла, которую постоянно осаждают жуткие монстры во главе с чудовищными Безымянными.
Попадают под определение технофэнтези и произведения Говарда Филлипса Лавкрафта. В его мифологии Древние — могущественные пришельцы, зародившиеся в других вселенных и развивавшиеся в соответствии с совершенно другими законами физики. Так, в рассказе «Тень из безвременья» главный герой меняется телом с представителем высокоразвитой расы, которая тем не менее знает о существовании древних богов и других мистических сущностей. Инопланетяне в мире Лавкрафта органично соседствуют с духами.
Настоящий же подъем технофэнтези случился в 1980–90-х благодаря быстро растущей популярности киберпанка, видеоигр и японской анимации. Все эти жанры и медиумы активно смешивали разные компоненты фантастики и фэнтези. Скажем, в настольной ролевой игре Shadowrun (1989) эльфы, тролли и прочие магические существа заполонили залитые неоновым светом улицы футуристического мегаполиса, а в аниме «Видения Эскафлона» (1996) по чисто фэнтезийному миру зашагали огромные боевые мехи. Ну а в культовой игровой серии Final Fantasy вполне органично сочетаются гигантские мехи и огромные мечи, архаичные дирижабли и футуристические города.
Каким бывает технофэнтези
Магия соседствует с технологиями
Волшебные существа и магические артефакты отлично уживаются с паровыми двигателями, огнестрельным оружием и железными дорогами. Пикси слетаются посмотреть на паровозы, летательные машины взмывают в воздух благодаря заключенным в их двигатели демонам с Изнанки, а из привыкших к тяжелому ручному труду гоблинов получаются отличные машинисты и кочегары. Яркими представителями этого направления являются «Нью-Кробюзонский цикл» Чайны Мьевиля (в него входят романы «Вокзал потерянных снов», «Шрам» и «Железный совет»), а также «Пересмешник» и «Ловцы удачи» Алексея Пехова.
Магия полностью заменяет технологии
В этих мирах достижения волшебной мысли берут на себя функции науки: магические шары заменяют собой телефоны и телевидение, а файерболы выполняют роль вечернего освещения. Например, в романе Роберта Хайнлайна «Магия, инкорпорейтед» волшебством пользуются практически все индустрии — от строительных подрядчиков до мафии, а в «Операции „Хаос“» вместо электричества и автомобилей действуют соответственно Огни святого Эльма от «Дженерал Электрик» и ковры-самолеты от «Шевроле».
Магия приходит на смену науке
Как правило, в результате какого-то катаклизма (природного или антропогенного) старый мир умирает, былые технологии постепенно выходят из строя, а освободившееся место занимает волшебное ремесло. Главные представители этого направления — «Умирающая Земля» Джека Вэнса и «Книги Нового солнца» Джина Вулфа. Действие цикла Вулфа разворачивается в далеком будущем, обитатели которого давно забыли о своем происхождении, могучие звездолеты превратились во вросшие в землю башни могущественных гильдий.
Магия противостоит науке
Действие романа Роджера Желязны «Джек из Тени» разворачивается на планете, которая всегда повернута к солнцу одной и той же стороной. И, соответственно, на дневной стороне планеты правят прогресс и технологии, а на ночной властвует магия. В «Подмененном», другом романе Желязны, потомственный маг Поль Детсон, бросает вызов гениальному изобретателю Марку Мараксону.
Планетарная фантастика
По сути, это технофэнтези-вариация космической оперы. Действие разворачивается в космосе или на отдельных планетах, на которых продвинутые технологии переплетаются с магией. Так, напичканные самым современным оружием космодесантники заряжают свое оружие молитвами, а на страже межзвездной республики стоят вооруженные энергетическим оружием и обладающие сверхъестественными способностями монахи-воины. Речь идет о Warhammer 40000 и «Звездных войнах», если что. К этой же категории относится и цикл «Темная война» Глена Кука.
Киберфэнтези
Сплав фэнтези и киберпанка. В романе Барбары Хэмбли «Кремниевый маг» темный колдун из параллельной реальности внедряется в персональный компьютер, превратившись в программу. Ну и конечно же, к киберфэнтези относится анимационный сериал «Киберслав», в котором древнерусские богатыри полагаются на помощь крайне современных технологий — имплантов, экзоскелетов и плазменного оружия.
Технофэнтези в кино и на ТВ
К самым ярким образцам технофэнтези в кино относятся «Звездные войны». Хотя в приквелах Джордж Лукас попытался объяснить сверхъестественные способности джедаев мидихлорианами, по факту члены ордена так и остались воинами-мистиками, способными при случае обрушить с неба на землю огромный звездный крейсер. Не зря же в трилогии сиквелов Джей Джей Абрамс начисто проигнорировал любые упоминания мидихлорианов, сведя таланты в Силе к наследственности, а по версии Райана Джонсона, Силой и вовсе в той или иной степени владеют все.
К технофэнтези можно отнести и супергеройские вселенные Marvel и DC. Да, там есть визионеры Брюс Уэйн и Тони Старк, которые с помощью выдающегося интеллекта собрали себе костюмы, но на каком принципе работал чудодейственный реактор, встроенный Тони в собственную грудь? А ведь рядом с Бэтменом и Железным человеком мир защищают вполне себе божественные сущности (Тор, Чудо-женщина) и мистики вроде Доктора Стрэнджа и Затанны. Даже способности Человека-паука в свое время пытались объяснить тем, что Питер Паркер и другие его сородичи — это избранные аватары древних мистических сил, связанных с так называемыми паучьими тотемами. За подробностями обращайтесь к создателю «Вавилона 5» Джею Майклу Стражински и его рану «Удивительного Человека-паука».
В «Стальном алхимике» танки, автомобили и поезда вполне органично сосуществуют с алхимией, в «Волчьем дожде» алхимией пользуются уже на руинах разрушенного войнами и катаклизмами мира, в котором прежние технологии сохранились лишь в руках небольшой группы аристократов, а в «Созданном в бездне» посреди стимпанковских технологий встречаются артефакты гораздо более развитой, но давным-давно сгинувшей цивилизации.
В «Артемисе Фауле» (и цикле романов Йона Колфера, на которых основан фильм) эльфы владеют не только магией, но и технологиями, чей уровень значительно превосходит человеческий. В «Аркейне» выдающиеся ученые путем научных экспериментов обретают магические свойства. В «Легенде о Корре» вовсю гудят электрогенераторы и летают дирижабли, но главная героиня при этом способна управлять всеми четырьмя природными стихиями. В фильме «Бессмертные: Война миров» выбравшийся из парящей в воздухе пирамиды египетский бог Гор оказывается в неоновых закоулках города будущего. А в «Армии тьмы» Эш Уильямс задорно шинкует зомби бензопилой и отстреливает ведьм из винтовки. Короче говоря, технофэнтези не маргиналия, а целый пласт поп-культуры, который мы просто привыкли обозначать иначе.
Автор: Алексей Ионов