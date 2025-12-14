Из чего состоит мир «Киберслава»? Гид по вселенной славянского технофэнтези

Киберслав в ранних концептах носил прозвище Bogatyr, отсюда его роль в Китеже (охотник за нечистью) и шлем как часть богатырского образа. В интервью Стас Дмитриев рассказывал, что Киберслав — человек с большими внутренними демонами. Он живет среди людей, которые ненавидят нечисть, и благодаря этому он и себя ненавидит. Потому что убежден: его мать была изнасилована, а он сам отпрыск монстра. Отвергая себя, он постоянно пытается забыться, занимаясь саморазрушением — от драк и алкоголя до рискованных заданий, откуда легко не вернуться.