Из чего состоит мир «Киберслава»? Гид по вселенной славянского технофэнтези

История киберславной Руси — яркий пример взрослой анимации, которая быстро обрела популярность в народе за счет уникального мира и сочетания несочетаемого. Гости «Comic Con Игромир» первыми увидели четыре серии анимационного экшена, а уже 30 декабря их смогут посмотреть все желающие на Кинопоиске. В этом материале мы собрали все, что известно о мире вселенной, чтобы вы могли подготовиться к премьере новых эпизодов.
Прародители «Киберслава»
Стас Дмитриев, создатель сериала и режиссер, в интервью рассказывал, что со сценаристом «Киберслава» Дмитрием Яковенко они были знакомы давно, еще до анимационного экшена. Но сделать совместный успешный проект не получалось. В случае со славянским технофэнтези, которое впервые задумали в 2016–2017 годах, они решили пойти от обратного — сначала представить проект, а затем найти ему инвестора. По словам Дмитриева, команда хотела создать анимацию, которая понравилась бы им самим. Именно так появилась идея совместить футуризм и Древнюю Русь.
Публичный путь «Киберслава» начался в 2018 году, когда студия Evil Pirate представила короткий ролик на YouTube. Тизер-трейлер быстро набрал популярность и привлек внимание не только широкого зрителя, которому на российском рынке не хватало взрослой анимации, но и деятелей индустрии.
В 2020 году проектом вместе с Evil Pirate занялась Плюс Студия, приступив к разработке сериала для Кинопоиска. «Киберслав» изначально задумывался полнометражным анимационным фильмом, но в процессе работы с продюсерским центром Яндекса было решено сделать сериал приквелом. Команда прорабатывает сценарии развития вселенной. Полнометражка раскроет главную загадку вселенной: как кибертехнологии попали в Древнюю Русь. Работа над сериалом еще идет, в конце 2024-го представили первую серию анимационного экшена. Продолжение зрители увидели спустя год на «Comic Con Игромир», где было представлено сразу три новых эпизода.
Мир «Киберслава»
Вселенная анимационного сериала — уникальный альтернативный мир, в котором история Руси в какой-то момент пошла своим удивительным путем. Появление загадочного Источника навсегда преобразило жизнь людей, наделив их высокими технологиями. Так в обществе появились электричество, киберимпланты, неоновые вывески, автономные роботы, искусственные лошади и многие другие черты киберпанка.
При этом «Киберслав» сочетает в себе элементы славянского фэнтези: использование народного колорита, архаизмов и древнерусских имен, просторечной лексики и внутреннего дуализма героя. Киберслав — лишь наполовину человек, свою монструозную часть герой презирает, но в то же время верит, что он должен бороться с нечистью, поскольку это его призвание.
В итоге мир сериала выглядит настоящим технофэнтези, его жители ходят с протезами рук и ног, стража в городе вооружена плазменным оружием и пушками, на ярмарке можно купить различные изобретения народных умельцев, а первый же враг в сериале — изобретательный киборг, которым управляет искусственный интеллект.
Локации «Киберслава»
В сериале акцент сделан на граде Китеже и его окрестностях, названных Междуречьем. Остальная киберславная Русь в сюжете не фигурирует. При этом в каждой деревушке, окружающей княжескую столицу, свои порядки и обычаи. Не все жители Междуречья поклоняются Матери, некоторые верят в других богов, и их верования уходят корнями во времена до появления Источника.
В округе, к слову, живет различная нечисть. Например, человекоподобные жуки-инсектумы и оборотни. Все они способны принимать людской облик и имитировать не только речь, но и поведение человека. А еще вокруг Китежа можно встретить громадных монстров, спящих десятилетиями со времен древней войны.
Религия «Киберслава»
В далеком прошлом люди получили дар — мощный источник энергии, который хранится под княжеским замком. Источник людям подарила Богиня-Матерь. Стас Дмитриев так объясняет ее происхождение: «В мире сериала существующий культ олицетворяет Богиня-Матерь, а ее противопоставление — Лилит. Но, как это обычно бывает, никто (или почти никто) не помнит и не знает, когда и как произошли события, породившие те легенды, которые стали основой их веры. Мы будем постепенно раскрывать тайны этого мира».
В «Киберславе» своя религия, основанная на трактовке даров Богини-Матери. Стас Дмитриев подчеркивает, что Русь в анимационном экшене наделена чертами теократии: «Церковь Матери в нашем лоре выступает в двух ипостасях. Помимо ее прямой деятельности как организации, она является еще и научно-технической институцией с большой базой знаний, технологиями и производством техники, питаемой Источником».
Во главе церкви — верховный жрец по имени Ведагор. Он суровый наставник Киберслава, настоявший, чтобы полукровка носил сдерживающий его силы ошейник. Озвучил жреца Станислав Концевич.
Источник и его дары
Появление Источника изменило жизнь людей навсегда. Он питает различные устройства — от кибернетических имплантов и лазерного оружия до экзоскелетов и громадных роботов. О происхождении артефакта слагают легенды, и никто из живущих уже не помнит, каким был мир прежде. Сам Источник Дмитриев описывает так: «Это вытянутая сфера, размером с баскетбольный мяч, излучающая яркий свет. Он заключен в большой сложный механизм, черпающий и распределяющий из него энергию для питания Китежа и окрестностей».
В интервью Стас Дмитриев рассказывал, что за 100 лет до событий сериала была страшная война, когда нечисть попыталась отобрать Источник, но китежане его отстояли. В знак благодарности правившему тогда городом князю Белогору люди поставили ему памятник на площади.
Кто такой Киберслав
Главный герой сериала — полукровка: его мать была человеком, а отец — нечистью. У него одна рука с рождения темная. Когда он злится, она загорается изнутри и дарует нечеловеческую силу. Юный Киберслав вырос в церковном приюте и еще в детстве был принят князем на службу при дворе. В сериале Киберслава озвучили два актера. Юного героя — Глеб Калюжный, а взрослого — Иван Жарков.
Киберслав в ранних концептах носил прозвище Bogatyr, отсюда его роль в Китеже (охотник за нечистью) и шлем как часть богатырского образа. В интервью Стас Дмитриев рассказывал, что Киберслав — человек с большими внутренними демонами. Он живет среди людей, которые ненавидят нечисть, и благодаря этому он и себя ненавидит. Потому что убежден: его мать была изнасилована, а он сам отпрыск монстра. Отвергая себя, он постоянно пытается забыться, занимаясь саморазрушением — от драк и алкоголя до рискованных заданий, откуда легко не вернуться.
По словам Дмитриева, подобных полукровок немного: «Пока мы знаем только один такой случай — собственно самого Киберслава. Но вероятность существования других подобных созданий не нулевая. Возможно, они есть».
В интервью Дмитриев неоднократно сравнивал Киберслава с Геральтом из Ривии, поскольку и княжеский охотник за нечистью, и ведьмак обладают схожими чертами: оба мутанты, оба ненавидят свое происхождение, оба охотятся на чудищ, не получая должной благодарности от людей.
Княжеская семья Китежских
В сюжете сериала семья Китежских играет ключевую роль, и к началу сюжета «Киберслава» она руководит княжеством уже несколько веков. Князь Драгомир — крайне своенравный правитель. В детстве юный Киберслав спас князю жизнь, и тот забрал полукровку к себе. Несмотря на вспыльчивый характер, он по-отечески относится к Киберславу. Озвучил великого князя Пётр Гланц.
Дмитриев так говорит о роде Драгомира: «Легенды гласят, что именно далекому предку Драгомира Богиня-Матерь передала свой дар — Источник. Прадед Драгомира, Белогор, участвовал в Темной войне — страшной и легендарной битве между людьми и нечистью, пытавшейся отвоевать Источник».
У князя нет наследников, но есть дочь Милослава. Она родилась с недугом. Чтобы сохранить жизнь девочки, в ее грудь поместили специальный реактор. Кроме того, за ней присматривает специальный робот-защитник, всюду следующий за княжной по пятам. Милослава убеждена, что отец ее не любит, потому что она не может продолжить его род. Озвучила девушку Валентина Ляпина.
Принимать решения князю помогает мать. Жизнь Ядвиги поддерживает специальное устройство, держащее ее голову в постоянном холоде. Княгиня-мать не способна ходить, она передвигается в особом кресле. Озвучила ее Елена Шульман.
Также важную роль в истории сыграла жена Драгомира и мать Милославы — Велена. Именно с ее пропажи стартует сюжет сериала.
Летающий помощник Киберслава
Компаньоном Киберслава выступает высокотехнологичный бестелесный демон по имени Арт. Он поневоле попал к главному герою и вынужден ему подчиняться. «Суть» Арта заключена в кольце, которым владеет княжеский охотник за нечистью. Авторы сериала называют его «технологичным чертом», подчеркивая, что он древний, еще со времен, которые люди уже и не помнят. Демона озвучил Пётр Гланц.
А еще по «Киберславу» есть игра
Вселенная анимационного экшена недавно расширилась видеоигрой «Киберслав: Затмение», которую Плюс Студия разрабатывает совместно с Game Art Pioneers под творческим контролем Evil Pirate Studio. Релиз запланирован на 2027 год.
Первый геймплей представили на фестивале «Comic Con Игромир». Сюжет в игре будет линейным, но решения игроков в определенные моменты приведут к разным концовкам. При изучении окрестностей Китежа можно будет не только сражаться за Киберслава, но и общаться с местными, решая головоломки и выполняя поручения.
В центре истории — новое приключение княжеского охотника за нечистью, который вынужден отправиться по следу загадочного злодея, укравшего легендарный Источник. Подробнее об игре читайте в отдельном материале.
Увидеть новые серии «Киберслава» вы сможете уже 30 декабря на Кинопоиске. Не пропустите!
