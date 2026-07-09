В сериал по God of War найдут нового актера на роль Кратоса

Создатели сериала по God of War решили искать замену Райану Херсту, исполнителю роли Кратоса, получившему травму на съемках, передает Deadline.

В конце июня Херст порвал бицепс, выполняя один из трюков, в связи с чем производство шоу приостановили. Когда актер перенес операцию, стало ясно, что на восстановление у него уйдет слишком много времени, вероятно, не меньше полугода. Отложить съемки до 2027-го оказалось невозможным, поэтому авторы будут искать нового Кратоса.

Найти актеру замену хотят уже в ближайшие месяцы, чтобы продолжить работу в середине октября. С участием Херста успели отснять четыре эпизода сериала, однако их придется переснимать практически целиком. Команда по-прежнему планирует снимать два сезона шоу подряд.

Производство сериала по серии видеоигр God of War стартовало в начале 2026 года. Он рассказывает о спартанце Кратосе, бывшем боге войны, в мире, вдохновленном скандинавской мифологией. Вместе с сыном Атреем он отправляется в путешествие, чтобы развеять прах Фэй, своей супруги.

Роль Атрея в телеадаптации исполняет Каллум Винсон. Также в шоу появятся Эд Скрейн, Тереза Палмер, Мэнди Пэтинкин, Оулавюр Дарри Оулафссон и другие.

Производством «Бога войны» занимается Amazon, а шоураннером выступает Рональд Д. Мур, известный по работе над «Звездным крейсером „Галактика“» и несколькими сериалами по франшизе «Звездный путь». Когда экранизацию God of War выпустят на Prime Video, пока что неизвестно.

Источник: Deadline