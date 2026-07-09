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В сериал по God of War найдут нового актера на роль Кратоса

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Создатели сериала по God of War решили искать замену Райану Херсту, исполнителю роли Кратоса, получившему травму на съемках, передает Deadline.

В конце июня Херст порвал бицепс, выполняя один из трюков, в связи с чем производство шоу приостановили. Когда актер перенес операцию, стало ясно, что на восстановление у него уйдет слишком много времени, вероятно, не меньше полугода. Отложить съемки до 2027-го оказалось невозможным, поэтому авторы будут искать нового Кратоса.

Найти актеру замену хотят уже в ближайшие месяцы, чтобы продолжить работу в середине октября. С участием Херста успели отснять четыре эпизода сериала, однако их придется переснимать практически целиком. Команда по-прежнему планирует снимать два сезона шоу подряд.

Производство сериала по серии видеоигр God of War стартовало в начале 2026 года. Он рассказывает о спартанце Кратосе, бывшем боге войны, в мире, вдохновленном скандинавской мифологией. Вместе с сыном Атреем он отправляется в путешествие, чтобы развеять прах Фэй, своей супруги.

Роль Атрея в телеадаптации исполняет Каллум Винсон. Также в шоу появятся Эд Скрейн, Тереза Палмер, Мэнди Пэтинкин, Оулавюр Дарри Оулафссон и другие.

Производством «Бога войны» занимается Amazon, а шоураннером выступает Рональд Д. Мур, известный по работе над «Звездным крейсером „Галактика“» и несколькими сериалами по франшизе «Звездный путь». Когда экранизацию God of War выпустят на Prime Video, пока что неизвестно.

Источник: Deadline

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