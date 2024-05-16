«Лаки»: криминальный экшен с боевой Аней Тейлор-Джой в роли неубиваемой авантюристки

На Apple TV начался мини-сериал про мошенницу в бегах. Его сюжет энергично отталкивается от одноименного романа Мариссы Стэпли. О том, сколько достоинств приобрела «Лаки», убежав от первоисточника, рассказывает Татьяна Алёшичева.

Татьяна Алёшичева Кинокритик



«Лаки» начинается с отчаянной погони: блондинка в черной куртке мечется по стоянке грузовиков, пытаясь удрать от агента ФБР, пока тот не загоняет ее в угол. Затемнение — и время отматывается назад: теперь нам покажут, как Лаки (Аня Тейлор-Джой) дошла до жизни такой. Вот она пьет шампанское на фоне ночных неоновых огней на крыше отеля в Лас-Вегасе вместе с мужем Кэри (Дрю Старки); эти симпатичные ребята — жулики, которые только что провернули удачное ограбление, взяли 10 миллионов и готовятся лечь на дно. О пропаже денег полиция узнает в девять утра, но к этому времени воришки будут уже за пределами страны.

Аня Тейлор-Джой и Дрю Старки

Простоватый Кэри и Лаки в роскошном золотом платье танцуют под томную балладу Роя Орбисона «In Dreams». Заставший XX век киноман сразу определил бы по такому саундтреку, что персонажей ничего хорошего не ждет. Песня стала культовой, когда Дэвид Линч, не спросясь Орбисона, сделал ее ведущей темой «Синего бархата»: психопат и бандит Бут был одержим балладой и творил под нее свои темные дела. С тех пор «In Dreams» предвещает не счастливо сбывшиеся мечты, а тревогу и насилие, хоть зумеры Кэри и Лаки об этом и не знают.

Наутро Лаки проснется в гостиничном номере одна: Кэри свалил, прихватив деньги, а полиция уже оцепила отель. Следующие полчаса она будет убегать от правоохранителей, которых ведет энергичная тетка из ФБР, агент Билли Рэнд (Онжаню Эллис), а следом на хвост сядет убийца по кличке Голландец (Клифтон Коллинз — младший). Украденные миллионы принадлежали матери Кэри, мафиозной стерве Присцилле (Аннетт Бенинг), чьего подручного Голландца Лаки боится больше, чем всей полиции вместе взятой.

Клифтон Коллинз мл. Онжаню Эллис

Головокружительные погони — главная фишка сериала, где Аня Тейлор-Джой становится похожа на мультяшного персонажа, мышонка из «Тома и Джерри»: в огне не горит, в воде не тонет и всегда на шаг опережает кота («Как такое маленькое существо может создавать столько неприятностей?» — бормочет Голландец). При этом сериал не стесняется показать совсем не мультяшное насилие. Кое-какая гравитация тут все же присутствует вместе с толикой реализма: подстреленные тела шлепаются оземь, из них хлещет кровища, а мышонок то хромает, то умирает от жажды в пустыне. Все это выглядит как боевик старой школы про бедового парня в бегах, просто вместо парня — условного Микки Рурка — на экране царит Аня Тейлор-Джой.

Сериалы последних лет вроде «Покерфейса», «Убивая Еву» или «Шершней» последовательно разрушают любимый архетип поп-культуры «дева в беде», заменяя его архетипом «беда в деве». Таким крутым девахам, как Лаки, не требуется мужик-спаситель, они сами кого хочешь спасут. Ну или пристрелят.

Такую же функцию — показать, что мама-босс может быть преступницей покруче, чем окружающие ее брутальные головорезы, — выполняет в сериале и Аннетт Бенинг в роли Присциллы. Когда-то Бенинг сыграла в классическом фильме Стивена Фрирза «Кидалы» (1990) ловкую молодую аферистку, которая соперничала с прожженной преступницей в исполнении Анжелики Хьюстон — матерью своего любовника. В сериале повторяется эта коллизия «Кидал»: мать и жена отчаянно сражаются за мелкого жулика-подкаблучника Кэри, и каждая хочет перетянуть его на свою сторону, только теперь Бенинг сама заступила на роль матриарха.

Аннетт Бенинг

Аня-Тейлор Джой в роли Лаки — богиня, от нее сияние исходит, но роль доставляющего всем неприятности неубиваемого мышонка для нее мелковата. Поэтому шоураннеры Джонатан Троппер («Банши», «Друзья и соседи») и Кэсси Паппас («Укрытие») все время стремятся сделать сериал чем-то большим, чем просто хорошо срежиссированными догонялками, и добавить действию психологической глубины. Получается это с переменным успехом. От литературной основы, одноименного романа Мариссы Стэпли, тут мало что осталось, притом что роман и сам скорее встанет на полку рядом с пляжным чтивом, чем с Достоевским. Но в книге были обозначены моральные дилеммы, с которыми героине приходилось иметь дело. Например, такая: мошенники крадут миллионы из инвестиционного фонда, тот должен обеспечить пенсиями стариков, а красть у беззащитных — совсем не то же самое, что у богатых (на эту тему Троппер уже высказывался в «Друзьях и соседях»). Роман был построен вокруг нагруженного символизмом сюжета: Лаки достается выигрышный лотерейный билет на бешеные миллионы, но она не может их обналичить, потому что мгновенно загремит в тюрьму, раскрыв свою личность. Поэтому она начинает задумываться: не лучше ли перековаться и завязать с преступной жизнью? Вдобавок в сценарии сериала подчистили биографию Лаки. В книжке на протяжении всего действия она пыталась разыскать бросившую ее мать и узнать тайну своего происхождения.

Роман привлек внимание Риз Уизерспун и ее книжного клуба как хороший материал для экранизации. В производстве участвовала компания Уизерспун Hello Sunshine, которой мы обязаны такими сериалами, как «Большая маленькая ложь» и «Утреннее шоу». Но в случае с «Лаки» непонятно, зачем было покупать права на экранизацию, если ты выкидываешь из нее определяющую часть сюжета.

Тимоти Олифант и Аня Тейлор-Джой

Вместо поисков собственной идентичности в сериале у Лаки остался только прожженный папаша Джон (Тимоти Олифант) — не приемный, как в книжке, а настоящий, воспитавший ее воровкой. Джон в тюрьме, и он может лишь давать дочери по телефону мудрые советы, которые сводятся к банальностям: «У каждого человека есть свой ритм, и, когда ты его почувствуешь, сможешь заставить его танцевать под свою дудку». Лаки не только быстро бегает, она еще и врет как дышит, мгновенно считывает обстановку и умеет на ходу менять обличья, выдавая себя то за жертву домашнего насилия, то за роскошную леди. Но постепенно начинает понимать, что обмануть можно кого угодно, однако, когда врешь себе, начинаются проблемы.

Наплевав на верность оригиналу, сериал обзавелся собственным сюжетом (с множеством твистов!) и роскошным актерским ансамблем. Получилось эффектное зрелище, весь шарм которого в деталях — кривой усмешке Бенинг, летящей походке Олифанта и хрупкой красоте Тейлор-Джой. С таким кастом даже «Том и Джерри» будут выглядеть как экранизация Достоевского.