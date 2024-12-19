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От «Ведьмака» до Warhammer. На что похож «Киберслав» — анимационный экшен-сериал Кинопоиска

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Первая серия долгожданного анимационного сериала «Киберслав» уже доступна на Кинопоиске. Богатыри в современном российском кино появляются довольно часто, но такого у нас еще не было. Наш герой-мутант сражается с биомеханическими чудовищами и живет не в сказочной, а в суровой, сумрачной Древней Руси. Создатель сериала Стас Дмитриев называет среди источников вдохновения «Звездные войны», «Дюну» и аниме, но в «Киберславе» просматриваются черты и других известных вселенных. Разбираемся, что еще напоминает этот необычный мир.

Приземленное фэнтези

Игра The Witcher 3: Wild Hunt

В первую очередь речь идет о «Ведьмаке» — вселенная, придуманной польским писателем Анджеем Сапковским и давшей начало крайне популярной серии видеоигр и не самому удачному сериалу. Геральт из Ривии наверняка неплохо поладил бы с Киберславом, если бы им удалось встретиться. Оба они мутанты, обладающие сверхчеловеческими физическими возможностями. Геральт и Киберслав используют их, чтобы охотиться на чудовищ, а окружающие презирают героев и готовы их убить.

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Объединяет персонажей, впрочем, не только видовая и профессиональная принадлежность. Сапковский в «Ведьмаке» по-новому излагал классические сказки и превращал их в приземленное реалистичное фэнтези без очевидной морали, с бескомпромиссной жестокостью и славянской спецификой. «Киберслав» примерно так же работает с русскими былинами, делая их материал более грубым и кровавым. Вдобавок анимационный сериал, как и книги Сапковского, содержит элементы детектива, поскольку главному герою приходится не просто убивать монстров, а выслеживать их и искать преступников.

Наконец, кое-что роднит «Киберслава» и с игровым «Ведьмаком», точнее, с русскоязычной версией третьей части. Во-первых, в обоих произведениях звучат крепкие выражения, что для анимации и видеоигр в России, скорее, редкость. Во-вторых, взрослого Киберслава озвучивает Иван Жарков, чьим голосом говорит Ламберт — тот самый ведьмак, о котором Геральт сложил свой лаконичный, но выразительный стих.

Игры со славянским фэнтези

«Аллоды Онлайн»

Идея совместить фэнтези и древнеславянскую эпоху возникла давно, но не в кино, а в видеоиграх. Воплотить ее попытались в конце 1990-х в амбициозной RPG «Князь: Легенды Лесной страны», где игрок в поисках амулета дракона мог собрать дружину, подчинить себе окрестные деревни, сражаться с мороками, лешими и болотником. Князем же можно было сделать викинга Драгомира, одного из трех играбельных героев. Тот факт, что так же зовут князя в «Киберславе», кажется неслучайным. Тем более что оба Драгомира обладают некоторым внешним сходством.

Стилистически же «Киберслав» несколько напоминает более позднюю игру — российскую многопользовательскую RPG «Аллоды Онлайн». Прообразом Кании, одного из главных государств в ней, стала именно Древняя Русь, что отразилось на внутриигровой архитектуре с ее избами, теремами и хоромами и на военном снаряжении канийцев. В мире «Аллодов Онлайн» при этом есть и развитые технологии, как и в граде Китеже в «Киберславе».

Сочетание классического фэнтези и технологического прогресса в целом не редкость для игр. Поэтому источником вдохновения для авторов «Киберслава» могла стать, например, и Too Human — ролевая игра, в которой скандинавские боги использовали пулеметы и кибернетические имплантанты. Или вселенная Shadowrun, где на Земле в XXI веке появилась магия, а вслед за ней — орки, эльфы, гномы и другие фантастические существа, которые вместе с человечеством становятся частью эпохи киберпанка.

Аниме-фантастика

«Призрак в доспехах»

Например, «Призрак в доспехах». На первый взгляд, «Киберслав» не очень похож на это аниме. Но с точки зрения формы и постановки боевых сцен параллели в первой серии усмотреть можно. Например, когда юный герой отрывает конечность биомеханического монстра, вспоминается, как рвались мышцы Мотоко Кусанаги в бою с паукообразным танком. К тому же авторы «Киберслава» сами отмечали, что вдохновлялись и аниме.

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В их числе вполне могла быть и «Гинтама». По ее сюжету в Японию XIX века вторгаются инопланетяне аманто, они развивают страну технологически и в то же время подчиняют ее себе, победив самураев. Хотя «Гинтама» — это в первую очередь истерически смешная комедия, заигрывающая с историей и поп-культурой, в ней есть и серьезные сюжетные арки с превосходно поставленными поединками и битвами. Как раз этим должен брать зрителя и «Киберслав».

Космическое технофэнтези

Игра Warhammer 40,000: Space Marine 2

Здесь имеется в виду, конечно, Warhammer 40,000. Казалось бы, что общего у вселенной, где человечество ведет в космосе непрекращающуюся войну с другими расами и демонами, и у анимационного технофэнтези о Древней Руси? И все-таки мир Warhammer 40,000 в России пользуется большой популярностью, и нет ничего удивительного в том, что многие так или иначе попадают под его влияние. «Киберслава» с Warhammer 40K роднят мачизм, суровость, склонность к гигантизму. Взрослый Киберслав габаритами вполне напоминает одного из космодесантников. Вдобавок в мире анимационного сериала, как и во вселенной Warhammer, важную роль играет церковь, обладающая влиянием на власть.

Что любопытно, Warhammer 40,000 в декабре 2024 года тоже получила анимационное воплощение: в составе антологии «Секретный уровень» в Prime Video вышел эпизод по видеоигре Warhammer 40,000: Space Marine 2, которую, кстати, во многом создавали разработчики из России. Интерес к технофэнтези, по-видимому, у нас далеко не исчерпан.

Автор: Александр Омолоев

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