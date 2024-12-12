«Веха в анимации»: чего целых 6 лет фанаты ждут от сериала «Киберслав»

Первый тизер анимационного сериала «Киберслав» показали еще в 2018 году, заявив проект и его вселенную, у которой сразу же появилась верная армия поклонников. Все эти годы фанаты активно поддерживали проект и его создателей. Перед премьерой первого эпизода славянского технофэнтези о вымышленном граде Китеже и могучем полукровке Киберславе мы пообщались с некоторыми из этой армии поклонников и узнали, чего же они ждут от сериала, чьи первые кадры увидят 22 декабря на фестивале гик-культуры «Хомякон».

Алексей Скребнёв писатель, игровой сценарист, автор визуальных новелл «Многоколонный» и «Дискордант»

Мое знакомство с «Киберславом» началось с того самого ролика на 3,5 минуты, который завирусился году в 2021-м. Мне его либо кто-то из друзей прислал в личку, либо скинул ссылку в один из чатов. Скорее всего, это была одна из флудилок наших местных вахаводов. Они у нас довольно гиковские ребята: смотрят аниме и сериалы, уважают видеоигры, многие даже книги читают. Мы весь день обсуждали ролик, и всем, в принципе, понравилось. Может, не все поверили, что «Киберслав» когда-нибудь доберется до экранов — с анимацией не для детей у нас все сложно, — но слово «круто» по отношению к увиденному применялось чаще всего.

Никто на моей памяти такого не делал, а тут авторам удалось совместить нашу древность и киберпанк, и это выглядело удивительно органично. Да, потом проект подзадержался, но все эти годы ожидание скрашивала надежда, что создатели сделают нечто по-настоящему стоящее.

Я ожидаю, что «Киберслав» станет новой вехой в нашей анимации. Это красивый и интересный проект, который, я уверен, найдет поклонников и придаст импульс всей российской анимационной индустрии.

Эмиль Дяченко менеджер по управлению игрового магазина

Я впервые услышал о «Киберславе» в 2018 году, когда учился в школе. Кто-то из друзей прислал в общий чат ссылку на только что появившийся тизер. Мы даже не понимали, что это всего лишь концепт, и подумали, что полноценный продукт выйдет совсем скоро.

«Киберслав» заинтересовал смешением сеттингов. Только представьте: киберпанк в славянской стилистике, летающие церкви, откровенная жестокость в сценах битв. До этого я даже не подозревал, что можно получить настолько интересный результат!

Я очень надеюсь увидеть именно то, что нам показали в том концепт-трейлере: зимний киберпанковский славянский мир, в котором могучий богатырь разрезает всех, кто ему неугоден, огромным клинком. А еще мне очень хочется узнать, как именно авторы покажут славянскую культуру через призму киберпанковских технологий.

Эта вселенная кажется мне настолько богатой, необычной и интересной, что я, не будучи большим поклонником литературы, с удовольствием прочел бы книгу по мотивам «Киберслава». Она бы позволила еще глубже погрузиться в лор этого мира и рассказать те истории, на которые, возможно, у авторов не хватит времени в формате мультсериала.

Марина Беляева журналист, постоянный автор журнала «Мир фантастики», эксперт по анимации

Славянская тема начинает набивать оскомину тем, кто следит за кино, и за анимацией в частности. Но ближайшие несколько лет стилизация под средневековую Русь и славянство в максимально широком понимании будет доминировать в российском аниматографе. И это хорошо, ведь наконец-то начал появляться стоящий контент!

Символично, что премьера «Киберслава» состоится в год, когда короткометражка Матвея Лашко «Руслан и Людмила» стала по-настоящему вирусной, чего с коротким метром не происходило очень давно. «Киберслав», конечно, рассчитан на совсем другую аудиторию, однако это реальный шанс вырвать представление о славянстве из лап бесконечных фэнтези и ромкомов с Бабами-ягами и Кощеями (не в обиду «Сказочному патрулю»).

На мой взгляд, со всеми своими балалайками под пафосный синкопированный ритм «Киберслав» выглядит несколько трешево, причем уже на уровне концепции, но это и хорошо! Многие классные фантастические мультфильмы, начиная с «Волшебников» Ральфа Бакши и заканчивая «Марс Экспрессом» Жереми Перена, тяготеют к этому жанру.

Я, что очень неожиданно, жду от «Киберслава» вайбов 1980-х. У проекта топовые художники, и они очень хорошо используют приемы не-миядзаковских дорогостоящих америме. Дизайн и атмосфера отчетливо излучают вайбы «Передовой полиции», «Рока и правил» и «Тяжелого металла» (а также немного «Спайси Сити» 1997 года). В трейлере и рабочих материалах, конечно, присутствуют пафос «Кастлвании» и «Ясукэ» от студии Powerhouse, но сквозь него проступает грязный стиль мультфильмов, выходивших для несчастных взрослых в крайне неспокойные времена почти сразу на VHS. Суровые люди в суровом мире зла, где национальная культура адски сплетена с высокими технологиями в недружелюбном огромном городе, — а-а-а-а-а-а!

Ярослав Филатов глава инди-студии игровой разработки Intronauts

Я давно подписан на паблик Evil Pirate Studio в VK и узнал о «Киберславе» одним из первых, да и потом часто сталкивался с упоминаниями проекта в медиапространстве.

В «Киберславе» меня привлекают сочетания славянского и кибернетического, аниме-эстетики и нашего фольклора, плюс просто великолепно выглядят боевые сцены. Все эти годы мои ожидания от проекта подогревало то, что ребята периодически выходили на связь, по чуть-чуть рассказывали о проекте и тизерили всякое. Я жду, что авторы докажут: наши аниматоры — одни из лучших в мире. Очень хочется, чтобы они стали хедлайнерами и заслуженно завоевали известность и за рубежом.

На нас с женой сериал уже оказал влияние: мы делаем видеоигру SPB 2048 — экшен-эдвенчер от третьего лица на движке Unreal Engine 5. «Киберслав» наравне с «Кибердеревней» и артами Зубкова служит основным источником вдохновения. Мне кажется, что и «Киберславу» не повредит игровой проект — если что, мы с командой всегда готовы помочь коллегам.

Никита Краузе гейм-мастер

О «Киберславе» я впервые услышал в 2020 году. Тогда мы с другом собрались даже сделать косплей по трейлеру, но сериал ушел в радиомолчание. А когда я после просмотра трейлера предложил авторам сделать костюм богатыря в профессиональной мастерской, они почему-то проигнорировали мою идею.

Я сейчас как гейм-мастер провожу игры по системе «Звездное веретено». Это настольная ролевая игра, объединяющая сеттинг космооперы и славянского фольклора, и мир сериала стал для меня еще интереснее, так как эти истории я могу заново пережить в формате настольной игры. Поэтому от сериала жду в первую очередь интересного приключения для «Веретена». Кстати, мне кажется, «Киберславу» и «Звездному веретену» вполне можно было бы заколлабиться, так как игра привлекла много внимания на краудфандинге, а целевая аудитория у обоих схожая.

А если серьезно, то от «Киберслава» хотелось бы получить что-то уровня «Кастлвании» — все-таки я большой ценитель мультсериалов и верю, что «Злые пираты» потянут уровень Netflix.

Алексей Никишин повар

Я отлично помню дату, когда впервые узнал о «Киберславе», — 18 декабря 2021 года, — потому что в тот день я очень активно делился ссылкой на трейлер со своими друзьями и знакомыми. Меня покорили хорошая анимация, серьезный тон, недетский возрастной рейтинг, добротные сражения с кровью и расчлененкой, интересная интерпретация славянской Руси в киберпанковском сеттинге, креативно созданные монстры, отличные дизайны оружия вроде матрешки-гранаты или лазерного креста. А еще мне понравились отсылки наподобие надписи на стене «Задорнов был прав».

Я жду, что сериал покажет все то, что меня привлекло в трейлере. А заодно я бы с удовольствием почитал комиксы, расширяющие лор вселенной.

Кирилл Орлов студент Башкирской академии государственной службы и управления

О «Киберславе» я узнал года четыре назад — случайно наткнулся на тизер на YouTube, потом уже услышал о проекте на канале DTVanimation. Начали активно обсуждать сериал с друзьями. Можно сказать, ждем всем селом.

В первую очередь меня заинтересовала необычная концепция. Мне кажется, что отечественные сериалы — это зачастую ситкомы, здесь же нам предлагают что-то совершенно новенькое. От премьеры жду новых эмоций, а также интересных персонажей, завязку всей истории и, конечно же, динамическую боевку.

Вообще, мне кажется, по миру «Киберслава» прямо-таки напрашивается видеоигра в духе «Ведьмака» или Atomic Heart. РПГ с различными классами и подклассами, где можно попробовать себя в роли богатыря. Ну и я бы не отказался увидеть кроссовер с «Русов против ящеров», где вместо зелья регенерации здоровья была бы байкальская водица.

По этой ссылке сериал «Киберслав» можно добавить в ваш список «Буду смотреть».

Автор: Алексей Ионов