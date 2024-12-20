Показываем масштабный постер «Этерны». На нем 18 героев сериала!

Отец Герман (Иван Добронравов). Священник и один из наставников в академии Лаик. Монах, который посвятил жизнь поиску древних знаний. Сейчас он, как никогда, близок к разгадке тайны спасения мира.

Айрис Окделл (Ксения Трейстер). Сестра Ричарда Окдела.

Фердинанд Оллар (Михаил Тройник). Слабовольный король Талига, которого тяготит бремя власти.

Катарина Оллар (Любовь Константинова). Королева Талига, с виду хрупкая девушка, оказавшаяся в водовороте интриг.

Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Дерзкий и хладнокровный генерал, единственный, кто осмелился выступить против мятежников.

Эстебан Колиньяр (Алексей Лукин). Хитрый и расчетливый противник Ричарда Окдела в училище оруженосцев Лаик.

Валентин Придд (Илья Виногорский) и Арно Савиньяк (Евгений Зайфрид). Друзья, которых Ричард обретет в Лаике, вместе их ждет множество приключений.

Ричард Окделл (Иван Трушин). Сын Эгмонта Окделла — мятежника, осмелившегося бросить вызов королю-узурпатору.

Робер Эпинэ (Павел Чинарёв). Участник мятежа против Олларов, изгнанный из Талига. Один из знатнейших дворян Талига, вместе с Эгмонтом Окделлом поднимает мятеж против короля Оллара.

Альдо Ракан (Антон Рогачёв). Потомок свергнутой королевской династии. Мечтает вернуть себе трон предков, но пока скрывается на краю мира в священном городе Агарис.

Мэллит (Валентина Ляпина). Юная представительница древнего и таинственного народа гогаов, готовая пожертвовать всем ради любви.

Енниоль (Евгений Стычкин). Глава гоганов. Хочет заключить нерушимый договор с Альдо Раканом и обрести могущество.