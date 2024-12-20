Показываем масштабный постер «Этерны». На нем 18 героев сериала!

На фестивале «Хомякон» показали постер фэнтези-сериала «Этерна», на котором запечатлены 18 персонажей, — это самый масштабный постер проектов Кинопоиска. Разглядываем его в деталях и запоминаем героев премьеры 2025 года!
О чем это
«Этерна» — фэнтези-сериал режиссера Сергея Трофимова («Нулевой пациент»), который стоял за камерой «Дозоров» Тимура Бекмамбетова. «Этерна» основана на книжном цикле Веры Камши. Действие происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу эпохи Возрождения.
На пороге Великого Излома — конца света — мир охвачен междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть. Наследник свергнутой династии в изгнании и действующий король, религиозные фанатики и магия, враги и неожиданные союзники — у каждого свои интересы. Но изменить ход судьбы и спасти умирающий мир может только любовь.
Кто есть кто в «Этерне»
Отец Герман (Иван Добронравов). Священник и один из наставников в академии Лаик. Монах, который посвятил жизнь поиску древних знаний. Сейчас он, как никогда, близок к разгадке тайны спасения мира.
Айрис Окделл (Ксения Трейстер). Сестра Ричарда Окдела.
Фердинанд Оллар (Михаил Тройник). Слабовольный король Талига, которого тяготит бремя власти.
Катарина Оллар (Любовь Константинова). Королева Талига, с виду хрупкая девушка, оказавшаяся в водовороте интриг.
Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Дерзкий и хладнокровный генерал, единственный, кто осмелился выступить против мятежников.
Эстебан Колиньяр (Алексей Лукин). Хитрый и расчетливый противник Ричарда Окдела в училище оруженосцев Лаик.
Валентин Придд (Илья Виногорский) и Арно Савиньяк (Евгений Зайфрид). Друзья, которых Ричард обретет в Лаике, вместе их ждет множество приключений.
Ричард Окделл (Иван Трушин). Сын Эгмонта Окделла — мятежника, осмелившегося бросить вызов королю-узурпатору.
Робер Эпинэ (Павел Чинарёв). Участник мятежа против Олларов, изгнанный из Талига. Один из знатнейших дворян Талига, вместе с Эгмонтом Окделлом поднимает мятеж против короля Оллара.
Альдо Ракан (Антон Рогачёв). Потомок свергнутой королевской династии. Мечтает вернуть себе трон предков, но пока скрывается на краю мира в священном городе Агарис.
Мэллит (Валентина Ляпина). Юная представительница древнего и таинственного народа гогаов, готовая пожертвовать всем ради любви.
Енниоль (Евгений Стычкин). Глава гоганов. Хочет заключить нерушимый договор с Альдо Раканом и обрести могущество.
О знаменах
На постере за героями развеваются знамена их домов и верований (слева направо):
- За эсперадором Адрианом и кардиналом Сильвестром — семиконечные звезды. Но они разного вида, поскольку церковь раскололась после того, как королевством Талиг стали править Оллары, а Раканы отправились в изгнание. Эсперадор возглавляет Эсператискую церковь (религию, которую исповедует весь мир в сериале).
Церковь Талига же откололась от эсператизма. Ее глава — Фердинанд Оллар, кардинал как представитель интересов короля управляет церковью.
- За королем Фердинандом — герб дома Олларов: рыцарь, поражающий копьем дракона.
- За Рокэ Алва — герб герцогов Алва: черный ворон на синем фоне.
- За Ричардом Окделлом — герб его семьи: золотой вепрь на багряном фоне.
- За Валентином Приддом — герб его дома: золотой спрут на лиловом фоне.
- За Робером — герб рода Эпинэ: черный и белый жеребцы, разделенные молниями.
- За Альдо Раканом — герб его свергнутого дома: зверь Раканов, собравший в себе части животных с гербов других великих домов.
- За Енниолем — символ гоганов.
Что еще известно о сериале
Съемки проходили не только в России (в Санкт-Петербурге, Дагестане, Ивангороде, Выборге), но и в Узбекистане (в городах Бухара и Хива). Причем там команда снимала в 40-градусную жару. Спасаться от зноя помогали не только вода и мороженое, но и арбузы.
Актер Иван Трушин рассказал, что для съемок он впервые сел на лошадь. Актеров специально учили верховой езде, а некоторые кони на съемках не слушались и везли актеров не туда. Еще унаров учили фехтованию.
Готовясь к роли, Любовь Константинова изучала фанатские паблики по «Этерне» в соцсетях. Там она читала обсуждения, посвященные королеве Катарине, чтобы лучше понять многогранность героини. По словам Натальи Белоусовой, для сериала отшили около 300 комплектов одежды, из которых сделали еще большее количество образов (вещи комбинировали между собой, какие-то костюмы шили индивидуально под актеров). Для вдохновения изучали голландскую и испанскую живопись XVI — XVII веков, например творчество Диего Веласкеса. Любимые костюмы Белоусовой — форма унаров.
Когда премьера?
Сериал можно будет увидеть на Кинопоиске в апреле 2025 года.