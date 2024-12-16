Как создавался «Киберслав»? Рассказывает его режиссер Стас Дмитриев

В пик работы над «Киберславом» было 80 человек занято. Главные среди них — художник-постановщик Руслан Лаптенко и режиссер анимации Александра Кречман; он был в Ростове-на-Дону, а она — во Франции. Над «Киберславом» работало много фрилансеров по всей России, из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана. Мы сотрудничали с продакшеном из Вьетнама, они нам помогают делать две серии сейчас. Оказалось, сложно найти компанию, которая сможет сделать все так, как мы задумали, поскольку нет соответствующей жанровой школы в российской анимации. Такой, как в Японии или во Франции. Мы решили смешать разные традиции этих школ, добавив, безусловно, что-то свое. В Японии, как правило, рисуют очень детализированных персонажей, но они большую часть экранного времени находятся в статике. В «Киберславе» они тоже детализированные, но еще и движутся. И это, конечно, взрывало мозг нашим аниматорам, особенно вьетнамцам. Потому что у них азиатская манера производства, которая не предполагает такие сложности. Нам буквально пришлось воспитывать очень разнородную команду до того уровня анимации, который требовался проекту. Это долгий процесс: во-первых, надо найти большое количество подходящих художников; во-вторых, надо администрировать все процессы, много усилий занял творческий менеджмент; в-третьих, анимация — это ручной труд. Толпа людей с цифровыми карандашами рисует кадр за кадром. Но ключевая проблема в нехватке людей. Можно было бы, наверное, собрать международную команду, но это были бы другие бюджеты, и с аниматорами, которые выросли не в русской культуре, получилось бы нечто совсем иное.