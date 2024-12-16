Как создавался «Киберслав»? Рассказывает его режиссер Стас Дмитриев

«Киберслав» — славянское технофэнтези, которое зрители ждут с 2018 года. И вот 22 декабря на гик-фестивале «Хомякон» покажут его первую серию. Перед премьерой мы расспросили Стаса Дмитриева о том, как над сериалом работала международная команда, какие архитектурные и другие референсы повлияли на проект и что нам ждать от «Киберслава».
Стас Дмитриев
Режиссер
О том, как все начиналось
Идея появилась в 2016–2017 годах. Это было не озарение, то есть я не проснулся с мыслью: «О! Хочу снять сериал, где славяне из бластеров стреляют». Мои предыдущие проекты были мультикультурными, футуристичными или про настоящее время. Захотелось поэкспериментировать. И я подумал, что будет интересно взять за основу славянский фольклор, соединить его с фэнтези и немного поиграть с ним, добавить что-то от игр-стрелялок, звездолеты, бластеры. Был концепт, который сам себя потихонечку построил в моей голове, и в итоге все как-то поженилось.
Изначально я задумывал это как полный метр, а не сериал. У меня был примерный сюжет уже в 2018-м, когда вышел трейлер. После его релиза я подключил Диму Яковенко как сценариста, потому что сам больше по режиссуре, и Дима, как опытный драматург, эту историю докрутил. С Димой мы вообще познакомились в далеком 2011 году, когда оба в студии «Мельница» работали. Он был главным редактором, а я — художником-постановщиком на полном метре, который так и не вышел, к сожалению.
О том, как проект стал сериалом
Мы стали обсуждать проект с Плюс Студией, которой было интереснее делать сериал. А нам не хотелось удлинять наш полный метр, поэтому мы сошлись на том, что сценарий фильма — приквел к сериальной истории. Для нее мы придумали детективный сюжет и стали связывать его со вселенной и лором «Киберслава».
О вдохновении и референсах
Любая попытка поженить что-то историческое с чем-то футуристичным приводит к очевидным референсам. Это «Звездные войны» про условных рыцарей в далекой-далекой галактике, сражающихся лазерными мечами. Это «Дюна» с ее условным средневековым укладом и развитыми технологиями, полетами между планетами. И аниме, где японцы подчеркивают свои культурные традиции, легко соединяя их с миром будущего.
Об исторических источниках
Скажу сразу: мы не занимались историзмом. Естественно, художники брали реальные референсы из архитектуры, но даже тут есть небольшой обман. В конце XIX — начале XX веков у нас был распространен псевдорусский стиль в архитектуре. Тогда в России обратились к истокам своей культуры, и этот интерес стал еще острее к началу политического противостояния с Германией. Собственно, псевдорусский стиль — это попытка представить, как русский стиль выглядел бы в новой реальности.
Мы включали в референсы реальные здания в этом стиле и компилировали их во что-то свое. Например, дом купца Игумнова, где расположено Французское посольство. А Исторический музей в Москве стал для нас основным референсом. Я принес его в художественный отдел и сказал: «Сделайте мне такой пряничный теремочек, но настолько огромным, чтоб прямо ужас». Смотрели также на колокольню из ансамбля Вологодского кремля, построенную в XVII веке. В общем, у нас смесь псевдорусского стиля, старой русской архитектуры и киберэлементов. Мне нравятся визуально наша культура, архитектурная традиция. Хочется это все отразить с церквями, куполами-луковками.
При этом во вселенной «Киберслава» большой простор для художественного вымысла. У князей ведь не было больших тронных залов, они принимали людей в палатах с низенькими потолками, как, например, это показано у Гайдая в «Иван Васильевич меняет профессию». Но так как мы страдаем гигантоманией и хотим все сделать эпичным, то что-то приумножаем и утрируем, пытаемся переосмыслить стереотипные элементы нашей культуры, все матрешки-балалайки.
О жанре «Киберслава»
Сложно назвать один конкретный жанр — это комплексная вещь. Начиналось все как залихватское, веселое, экшеновое кино. Тут есть и глубокая драма, но при этом значительное количество иронии. Это и технофэнтези, и киберпанк, в котором хай-тек сочетается c low-life и немного с нуаром. Чисто технически это киберпанк, однако визуально — больше технофэнтези.
О месте действия
Все разворачивается в альтернативной вселенной, в вымышленном северном городе Китеж. Здесь своя религия, ничего общего не имеющая с христианством. Горожанам богиня преподнесла дар — мощный источник энергии, который хранится в княжеском замке и обеспечивает беспроводную подпитку всех электронных устройств в определенном радиусе. Китежане — единственные, у кого есть этот дар. Они им пользуются, но, вместо того чтобы развивать технологии, они порой тратят энергию на приземленные вещи. Например, на неоновую вывеску кабака.
В Китеж редко заходят пришлые, торговли у города мало. В целом мы далеко не выходим за городские границы, никакую кибер-Византию пока не строим. Рядом с людьми живет нечисть всевозможных форм, и в этом плане можно провести параллель между «Ведьмаком» и «Киберславом». У разумных и неразумных чудищ сложные отношения с людьми. Собственно, с ними связан Киберслав — он княжеский охотник за нечистью, хотя сам наполовину чудище.
О роботах в древнерусском сеттинге
У китежан в те времена память была короткая, и все, что происходило более 50 лет назад, превращалось в легенду. Так и с появлением роботов: жители Китежа знают лишь, что сто лет назад была война, когда нечисть пыталась отобрать у них источник энергии, но они его отстояли. На площади города стоит огромная статуя князя Белогора, который смог отбить нечисть. Нынешний князь Драгомир — его потомок.
О герое — самом Киберславе
Он получеловек-полунечисть: у него одна рука темная, и когда он злится, та загорается светом. Его драма в том, что он принимает свою природу, при этом ненавидит ее, как и люди вокруг него. Киберслав — сирота, выросший в церковном приюте. Князь принял его к себе на службу, и теперь он носит ошейник, сдерживающий его звериную суть. И еще шлем. Все-таки Киберслав — местный богатырь.
У нашего героя изначально вообще не было имени, в концептах у меня он записан как просто Bogatyr. Перед выходом трейлера надо было как-то назвать проект. Я думал-думал. Надо было выбрать такое название, чтобы сразу было понятно, о чем это, и чтобы захотелось узнать больше о проекте. «Киберслав» — прямое попадание, потому что это киберпанк в славянском стиле. После выхода трейлера зрители стали сами трактовать название и без участия автора нарекли главного героя Киберславом. По интернету разошлись мемы о нем. И мы решили назвать нашего богатыря именно так — Киберслав.
О том, что ждет Киберслава в первом сезоне
У князя Драгомира похитили жену — на этом строится детективная линия. Поскольку Киберслав влюблен в дочку князя, Милославу, он помогает ей в поисках мамы.
О самом сложном персонаже
Это существо, которое появится в конце первой серии, и оно претерпело самую большую эволюцию в процессе работы. Мы давали его нарисовать пяти концептерам, каждый из них выдавал по десять вариантов. Но все не подходило, в итоге я плюнул и сам нарисовал его. Это существо совмещает в себе черты искусственного интеллекта, бесплотного призрака и мистического персонажа, поскольку мы на него смотрим глазами средневековых людей из «Киберслава». Такой черт, но очень технологичный.
О долгом ожидании
Первый трейлер был выпущен в 2018-м, и сейчас продолжается работа над сезоном. Сложно посчитать, сколько всего времени ушло на производство. За весь период работы над проектом мы, конечно, встречались с непониманием зрителей. Дело в том, что после выхода трейлера работа была заморожена на пару лет, потому что требовалось время на поиски инвесторов. В 2020-м мы начали писать сценарий сериала. К производству приступили в 2021-м.
Очень хочется объяснить широкому зрителю, что анимация — длительный и кропотливый процесс. И путь длиною в шесть лет — это весь путь от идеи до реализации, от видео на YouTube от ноунеймов до релиза на Кинопоиске.
В пик работы над «Киберславом» было 80 человек занято. Главные среди них — художник-постановщик Руслан Лаптенко и режиссер анимации Александра Кречман; он был в Ростове-на-Дону, а она — во Франции. Над «Киберславом» работало много фрилансеров по всей России, из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана. Мы сотрудничали с продакшеном из Вьетнама, они нам помогают делать две серии сейчас. Оказалось, сложно найти компанию, которая сможет сделать все так, как мы задумали, поскольку нет соответствующей жанровой школы в российской анимации. Такой, как в Японии или во Франции. Мы решили смешать разные традиции этих школ, добавив, безусловно, что-то свое. В Японии, как правило, рисуют очень детализированных персонажей, но они большую часть экранного времени находятся в статике. В «Киберславе» они тоже детализированные, но еще и движутся. И это, конечно, взрывало мозг нашим аниматорам, особенно вьетнамцам. Потому что у них азиатская манера производства, которая не предполагает такие сложности. Нам буквально пришлось воспитывать очень разнородную команду до того уровня анимации, который требовался проекту. Это долгий процесс: во-первых, надо найти большое количество подходящих художников; во-вторых, надо администрировать все процессы, много усилий занял творческий менеджмент; в-третьих, анимация — это ручной труд. Толпа людей с цифровыми карандашами рисует кадр за кадром. Но ключевая проблема в нехватке людей. Можно было бы, наверное, собрать международную команду, но это были бы другие бюджеты, и с аниматорами, которые выросли не в русской культуре, получилось бы нечто совсем иное.
О реакциях на затянувшееся ожидание
Я опубликовал трейлер и выключил тогда все гаджеты, ушел гулять на два часа с семьей. Потом включил, и у меня трезвонил телефон бесконечно от уведомлений. Там уже целый мир развернулся. В основном с тех пор комментарии были в духе «Мы ждем», «Он еще жив»… Мне запомнилось то, что кто-то из фанатов написал, что увидел трейлер, когда был в восьмом классе, а сейчас уже учится в университете. Предлагали помощь все! Но нам, к сожалению, нужны только узкие специалисты.
О том, что смотрел Стас Дмитриев в 2024 году
«Аркейн», безусловно, очень крутой. Новые «Люди Икс ’97» — что-то мне не зашел стилек. Я вырос на мультсериале, который они продолжают. То была, конечно, средненькая анимация, если сейчас смотреть, но выглядит она трушной. И когда ее будто вылизали для современного сериала, то из нее пропала душа. Я, наверное, ретроград, и эти слова могут прозвучать ужасно.
«Дикий робот» визуально очень хорошо решен. То, как развивается современная 3D-анимация, мне не нравится. Нравится то, как она начала откат обратно в стилизацию. Долгое время все думали, что чем реалистичнее, тем круче, а на самом деле, если у тебя реалистичный 3D-анимационный фильм, то это, по сути, просто фильм. Считаю, что в 3D должна быть какая-то мультяшная стилизация, и в «Диком роботе» все классно нарисовано.
Автор: Лиза Кузнецова