«Майор Гром», «Этерна» и Леон Кемстач. Программа фестиваля «Хомякон»

С 20 по 22 декабря в Москве пройдет фестиваль современной поп-культуры «Хомякон», организованный издательством Bubble и Плюс Студией, продюсерским центром Яндекса. На фестивале состоятся презентации ожидаемых фильмов и сериалов (Кинопоиск готовит эксклюзивные материалы по своим проектам!). А еще на «Хомяконе» можно будет получить автографы звезд, пообщаться с создателями и оценить мастерство косплееров. Рассказываем о фестивале и его программе.

Это обновляемый материал. По мере выхода анонсов мы добавим расписание новых презентаций и звезд-участников «Хомякона».

Что за «Хомякон»?

Когда: с 20 по 22 декабря

Где: «Экспоцентр»

Билеты: на Яндекс Афише

Фестиваль проводится впервые, а название придумали по аналогии с конвентом Comic-con. Здесь, так же как на Comic-con и Bubble Comics Con, пройдут всевозможные панели по проектам, где можно будет задать вопросы создателям и звездам, получить их автографы и поучаствовать в интерактивных зонах.

Еще на «Хомяконе» будут Аллея авторов, где популярные художники в жанре комикса расскажут о своей работе, и Аллея косплееров, где ребята из СНГ покажут свои образы известных героев комиксов, игр, фильмов или сериалов.

Программа

Ниже — часть программы, которая будет дополняться по мере приближения «Хомякона». В каждый из дней фестиваля может добавиться новое мероприятие — следите за анонсами! Мы оперативно опубликуем их в этом материале.

20 декабря

«Кибердеревня»

На главной сцене выступят актеры Сергей Чихачёв (фермер Николай), Григорий Скряпкин (Барагозин) и Сергей Авдеев, сыгравший Робогозина (озвучил его Сергей Бурунов, а вот в костюме робота был Сергей Авдеев).

Они покажут эксклюзивные материалы о сериале, проведут автограф-сессию и приготовят большой сюрприз для фанатов.

Леон Кемстач (справа)

Это фанатический фильм Алексея Чадова, где главную роль сыграл Леон Кемстач («Слово пацана»). На «Хомяконе» создатели ответят на вопросы из зала, представят еще одного героя — робота A.P.O100L, а Леон Кемстач раздаст автографы. Фильм выйдет в 2025 году.

21 декабря

Bubble Studios на «Хомяконе»

Сооснователь Bubble Studios Артём Габрелянов, продюсер Михаил Китаев и главный редактор Bubble Comics Роман Котков расскажут о проектах компании. Напомним, на презентации Кинопоиска анонсировали масштабный таймлайн киновселенной Bubble. Гости фестиваля первыми узнают о будущих приключениях Игоря Грома и других проектах Bubble.

«Майор Гром: Игра»

На сцену выйдут режиссер Олег Трофим, актеры Тихон Жизневский (Игорь Гром), Александр Сетейкин (Дима Дубин), Дмитрий Чеботарёв (Олег Волков), Алексей Маклаков (Фёдор Прокопенко), Ольга Сутулова (Мария Архипова), Евгений Чебатков (Дядя) и другие. Можно будет получить автограф звезд и сделать селфи с ними.

22 декабря

Встреча с Димой Сыендуком и участниками творческого объединения nerds

Создатели мультсериала для взрослых «Объяснялкины» Дима sndk Сыендук и Егор Лоскутов, а также Серёжа Лекультер выступят на главной сцене фестиваля, где расскажут о своих новых проектах и ответят на ваши вопросы. А еще с ними можно будет сфотографироваться.

Илья Виногорский

На фестивале пройдет презентация мистического фэнтези «Этерна», где покажут эксклюзивные материалы, а создатели ответят на вопросы зрителей. В числе приглашенных — Илья Виногорский (Валентин Придд) и Иван Добронравов (отец Герман), список дополняется! Премьера шестисерийного проекта — в 2025 году на Кинопоиске.

А что еще?

Также в программе — мастер-класс по озвучиванию от официального голоса Локи, актера Александра Гаврилина, автограф-сессии с легендарным косплеером Lady Melamori и создателем популярной игры «Зайчик» Saikono.

А еще презентации и показы долгожданных премьер, выступления звезд кино и сериалов, эксклюзивный мерч и атмосферные локации.