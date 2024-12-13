«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В новом выпуске ведущие разбирают сериал Кинопоиска и «Иви» «Прометей» о загадочном исчезновении самолета и объясняют, как в этой истории детективное сочетается с мистическим.

