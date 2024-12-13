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Сезонное обострение

Подкаст«Прометей». Мистический триллер со сложносочиненным сюжетом

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Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

«Сезонное обострение» — это подкаст Кинопоиска о российских сериалах, где киноблогер Артём Ремизов и журналистка Валерия Давыдова-Калашник обсуждают новинки и старые любимые сериалы и помогают разобраться в причудливом мире отечественной индустрии.

В новом выпуске ведущие разбирают сериал Кинопоиска и «Иви» «Прометей» о загадочном исчезновении самолета и объясняют, как в этой истории детективное сочетается с мистическим.

Валерия Давыдова-Калашник

Журналистка, ведущая подкаста «Сезонное обострение»

Основной персонаж тут, конечно, журналистка Анна. Мне нравится героиня Любови Аксёновой — независимая, сообразительная, внимательная, любознательная, справедливая, отважная, работящая. Это и есть идеальная журналистка. И именно она должна по законам жанра раскрыть все тайны. 

Артём Ремизов

Киноблогер, ведущий подкаста «Сезонное обострение»

Никогда не думал, что яблоком раздора в нашем подкасте станет героиня Любови Аксёновой, но вот мы здесь. Мне показалось, что вся драматичность Анны заключается только в том, с каким тяжеленным выражением лица она ходит по разным локациям. Спектр чувств ее героини, на мой взгляд, минимален. Любе как будто нечего играть.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал. Называется «Сезонное обострение» — подписывайтесь на него по этой ссылке (и обязательно вступайте в чат!). Там мы делимся интересными материалами по темам выпусков, публикуем бэкстейдж записей и разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Как вам первые серии «Прометея»?

Авторы: Валерия Давыдова-Калашник, Артём Ремизов

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