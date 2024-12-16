Диана Енакаева, 17 лет, актриса. Играла в «Преступлении и наказании» и «Последнем ронине»

— Это правда. Раскрепощаться непросто. Иногда в кадре и закричать сложно, не то что раздеться. Поэтому некоторые сцены давались c трудом. Например, в одном эпизоде мне надо было сесть на коленки к клиенту в стриптиз-клубе. В этот съемочный день я молилась: «Господи, пусть это будет какой-нибудь молоденький красивый мальчик». В итоге в кадр заходит мой партнер, и я вдруг осознаю, что год назад мы с ним играли отца и дочь. В общем, это был кошмар. Причем ему-то было еще менее комфортно! Но зато играть мне ничего не пришлось — от неловкости и так бросало в жар.