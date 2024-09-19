«Нафуфырился, будто не в бордель, а свататься идешь»: как снимали стриптиз в «Преступлении и наказании»

Реальные «Девственницы» базируются в подвале серого конторского здания; днем без зазывающих неоновых огней не догадаешься, что внизу раздеваются за деньги. Спускаемся по лестнице в помещение без окон, где что днем, что ночью все залито красным и синим светом. По стенам и углам расставлены манекены в белье, в масках зайчиков и с плетками. Торшеры тоже тематические — в виде статуй 18+ с абажурами на головах. В центре — сцена с пилонами, выше — бельэтаж. Там налево пойдешь — в курительно-читальный зал попадешь (представляете, в российских стриптизах можно обнаружить томики Достоевского). Направо — жутковато эротический Диснейленд приватов: средневековая тюрьма, офис, баня… В одном из помещений — гинекологическое кресло, также промелькнувшее в сериале.

В читальном зале снимают кабинет хозяйки злачного места Амалии Карловны, она же квартирная хозяйка Мармеладовых. Сыгравшая ее Мариэтта Цигаль-Полищук объясняет, что у Мирзоева героиня не такая, какой была в романе. Во-первых, ее зовут Амалия Ивановна Липпевехзель, но в книге встречается и Амалия Людвиговна, и Фёдоровна; каждый из героев переводил отчество под себя, хотя есть версия, что это ошибка в рукописях. Во-вторых, в романе Амалия никак не связана с борделем. А вот немецкий акцент есть у обеих версий, и его Мариэтта оттачивает на площадке: «Я вас на работе знать, а в доме не знать. Ферштейн?»