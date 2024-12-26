Что смотреть дома в праздники: «Киберслав», «Анора», «Игра в кальмара 2» и «Гладиатор 2»

Новые сериалы Кинопоиска — «Красная Поляна», «Киберслав» и «Прометей», блокбастеры «Огниво» и «Гладиатор 2», нашумевшие драмеди «Анора» и «Настоящая боль», комедии с Нагиевым, Прилучным и «Квартетом И» и мешок зрелищ для всей семьи. А еще спорт: «Хороший хоккей», европейский футбол и первый турнир UFC 2025 года. Рассказываем о главных премьерах ближайших праздничных недель на российских и зарубежных стримингах.
Главные премьеры
Продолжение мрачного супер-хита
Где смотреть: Netflix — с 26 декабря
Продолжение вирусного южнокорейского хита про жуткую и таинственную игру на выживание. События разворачиваются спустя три года после того, как Сон Ги-хун, он же Игрок 456 (Ли Джон-джэ), победил в игре, получил денежную награду в размере 45,6 млрд вон и отказался улетать к дочери в Лос-Анджелес. Победитель решил снова участвовать в смертельных соревнованиях, чтобы найти и уничтожить тех, кто стоит за чудовищным развлечением. Шоураннер и режиссер сериала Хван Дон-хёк вернулся к работе на продолжении.
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Противостояние хороших и плохих жуликов на горнолыжном курорте
Где смотреть: Кинопоиск — с 28 декабря
Обаятельная аферистка Саша (дебютантка Рината Тимербаева) сбегает из Москвы в Красную Поляну, где тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча (Николай Фоменко). Чтобы сохранить свободу, Саша должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино (Матвей Лыков). Саша внедряется в ряды горничных под управлением принципиального Георгия (Риналь Мухаметов).
Над сериалом трудились режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев (вместе они уже работали над «Беспринципными»), а также актер Николай Фоменко, с которым Прыгунов и придумал идею, отдыхая как раз в Красной Поляне. По словам режиссера, зрителей ждет «легкая, веселая история о любви и дружбе».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Экранизация Андерсена от продюсера «Трех богатырей» и фильмов Балабанова
Где смотреть: Кинопоиск — с 28 декабря
В сказочном царстве солдат (Роман Евдокимов) находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу (Антонина Бойко), которую похитил и заколдовал Лиходей (Виталий Хаев). Чтобы развеять его чары, героям придется отправиться в опасное путешествие. Новая киносказка студии СТВ и режиссера Александра Войтинского, создателей «По щучьему велению» и «Конька-горбунка». По словам продюсера Сергея Сельянова, от текста Ханса Кристиана Андерсена в экранизации «осталось только само огниво». Зато в фильме появятся волшебная механическая лошадь и Ирина Старшенбаум в роли царицы.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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ТНТ-капустник от авторов «Иван Васильевич меняет всё»
Где смотреть: Кинопоиск — с 31 декабря (премьера — в 23:00 мск)
Семён Семёнович Горбунков (Тимур Батрутдинов) отправляется в путешествие на круизном лайнере. В Старом Дубае контрабандисты накладывают незадачливому пиарщику гипс с новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами «параллельного импорта». Новогодняя пародия на советскую классику с кучей отсылок к популярным фильмам, сериалам, мемам и поп-культуре. Лёлика играет Максим Лагашкин, а Козодоева — Алексей Воробьёв. Кроме того, в комедии появятся Павел Воля, Михаил Галустян, Владимир Епифанцев, Регина Тодоренко и Никита Кологривый. Режиссеры проекта — Михаил Семичев и Роман Ким, снявшие «Иван Васильевич меняет всё».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Киберпанк, который мы дождались
Где смотреть: Кинопоиск — с 31 декабря
Киберслав — богатырь-полукровка, который борется с нечистью с помощью технологий будущего и своей темной сущности. Он пытается распутать жестокое преступление и узнать, кому помешала княжеская семья — людям или монстрам. Но Киберслава презирают как народ, так и нечисть, ведь он выродок-полукровка с неоновыми глазами и страшной лапой вместо руки. Анимационный экшен, сочетающий в себе славянские мотивы и киберпанк. Взрослую анимацию об альтернативной Древней Руси разрабатывают независимая студия Evil Pirate, автор идеи, продюсер и режиссер Стас Дмитриев вместе с режиссером и сценаристом Дмитрием Яковенко.
Смотрите первую серию сериала на Кинопоиске в Плюсе.
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Славянская антигероиня № 1 снова оказывается на стороне добра
Где смотреть: Кинопоиск — скоро
Снежная королева похищает в ледяное королевство мальчика Юру, который ее случайно освободил из ледяной тюрьмы. Злодейка решает отомстить заточившему ее в темницу Деду Морозу, заморозив весь мир в канун Нового года. Баба-яга, Иван-царевич и Марья-искусница пытаются спасти праздник и освободить Юрку. Продолжение сказки «Баба-яга спасает мир». К роли Яги вернулась Людмила Артемьева, Деда Мороза сыграл Сергей Никоненко, а Снежную королеву — Юлия Такшина. Для создания виртуальных декораций кинематографисты использовали движок Unreal Engine 5 и LED-экраны.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Главный «российский» фильм года с Борисовым и Эйдельштейном
Где смотреть: Кинопоиск — с 7 января
Молодая стриптизерша с русскими корнями, работающая на Брайтон-Бич, выходит замуж за сына русского олигарха, с которым только познакомилась. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы прекратить безобразие. Пытаясь расторгнуть брак, они отправляют домой к молодоженам своего фиксера Тороса с помощниками Игорем и Гарником. Триумфатор Каннского фестиваля от американского инди-режиссера Шона Бэйкера («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета»), который описывают как «Рискованный бизнес», переснятый братьями Сэфди. Главные роли в драмеди сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Ждем создателей на «Оскаре», так как пять номинаций на «Золотой глобус» они уже получили (в том числе и Борисов!).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Комедии и новогоднее кино
Ян Цапник и Дмитрий Нагиев играют бывших друзей
Где смотреть: Кинопоиск — с 29 декабря
Российская комедия от создателей «Тещи» и «Бара „МоскваЧики“». Примерный муж и образцовый отец (Ян Цапник) пытается поломать отношения 20-летней дочери со своим безбашенным ровесником и бывшим лучшим другом (Дмитрий Нагиев). Режиссер Анарио Мамедов обещает «ироничный взгляд на жизненный сумбур мужчин за 40, вечный поиск себя и обретение нового статуса».
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Многословная экскурсия по вечному городу и таким же вопросам
Где смотреть: Кинопоиск — с 30 декабря
Четверо друзей — продюсер Костя, врач Гера, писатель Денис и чиновник Марат (Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац и Камиль Ларин) — приезжают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля-бизнесмена Вадима. Однако на месте выясняется, что Вадик умер. Помощник усопшего Паша (Тарас Кузьмин) предлагает провести запланированную прогулку по Босфору, чтобы помянуть босса. Всплывают и не самые приятные воспоминания о Вадике, важном человеке в жизни каждого из собравшихся. Меланхоличная и ностальгическая трагикомедия «Квартета И», в основу которой лег спектакль коллектива «Один день из смерти Вадика Беляева».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Кулинарная праздничная комедия с Павлом Прилучным и Зоей Бербер
Где смотреть: Кинопоиск — с 30 декабря, «Иви», Okko, Kion
Модный ресторан Виктора (Прилучный) на новогоднюю ночь ждет полная посадка, но накануне увольняется шеф-повар со всей командой. Подменить главного человека на кухне он просит Олесю (Бербер), которая готовит на заказ из дома и способна подобрать именно сейчас необходимое человеку блюдо. 31 декабря ей предстоит не только решить множество столичных драм, но и успеть к сыну на праздник. Второй игровой фильм Василия Ровенского, последние шесть лет работавшего с анимацией («Коты Эрмитажа», «Большое путешествие»).
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Зарубежные новинки
Криминальный триллер в стиле Майкла Манна
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Kion
1983-й. Опытный агент ФБР Терри Хаск (Лоу) расследует серию взрывов, ограблений и жестоких убийств на Северо-Западе США, за которыми стоит неонацистская организация во главе с харизматичным злодеем Робертом Мэттьюсом (Николас Холт). Основанный на реальных событиях криминальный триллер из основного конкурса Венецианского кинофестиваля. За режиссуру отвечал австралиец Джастин Курзель, автор «Кредо убийцы», «Макбета» и «Подлинной истории банды Келли». Критики фильм хвалят и сравнивают с работами Майкла Манна.
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Популярный актер играет самого себя в фантастической комедии
Где смотреть: Кинопоиск — с 29 декабря
Международная кинозвезда защищает детеныша большой панды от преступного синдиката, который стремится заполучить редкий ген животного. Комедийный экшен, где 70-летний Джеки Чан играет самого себя. Увы, медвежонок нарисован на компьютере, но трейлер обещает много ностальгических трюков. Для тех, кому не хватило «Приключений Паддингтона» и «Винни Пух: Кровь и мед 2».
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Подробнее о Джеки Чане:
История человека, который раскрутил «Битлз»
Где смотреть: Кинопоиск — с 5 января
Музыкальный байопик о продавце мебели Брайане Эпстайне, который решил стать менеджером начинающей группы «Битлз» в 1961 году и в итоге сумел сделать ливерпульскую четверку популярнее Элвиса Пресли. За время съемок фильм сменил трех режиссеров, однако критики его преимущественно хвалят. Права на оригинальные песни The Beatles продюсеры не достали, а главную роль играет Джейкоб Форчун-Ллойд («Ход королевы», последние «Три мушкетера»).
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Документальный портрет выдающегося режиссера за работой
Где смотреть: Кинопоиск — с 9 января
Больше полувека зрители, критики и режиссеры бьются над феноменом Дэвида Линча, но только немногим удавалось приблизиться к нему во время творческого процесса. Документальной группе blackANDwhite повезло снимать мастера сновидений в течение двух лет, пока он работал над «Внутренней империей» — все еще последним своим полнометражным фильмом. В процессе режиссер вспоминает детство, фонтанирует идеями и доверяет важные вещи интуиции (например, выбирает актеров при помощи медитации).
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Режиссерский дебют Анны Кендрик, далекий от ее ролей в кино
Где смотреть: Кинопоиск — с 9 января
В 1978 году серийный убийца Родни Алькала принял участие в популярном телешоу «Игра в свидание», где выиграл свидание с привлекательной холостячкой Шерил Брэдшоу. Криминальный триллер, основанный на реальных событиях, стал режиссерским дебютом актрисы Анны Кендрик, звезды комедий «Простая просьба», «Мне бы в небо» и «Идеальный голос». Она же сыграла главную женскую роль, а маньяка изобразил Дэниэл Дзоватто из «Оно приходит за тобой» и «Не дыши». Историю о том, как системная мизогиния перерастает в насилие, критики хвалят за остроумие и саспенс.
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Посмотреть всей семьей
Колесо сансары для самых маленьких
Где смотреть: Кинопоиск — с 27 декабря
Беккет — внушительного размера кот с глазами разного цвета, которого Роуз когда-то подобрала на улице. Он привык к постоянной заботе хозяйки, поэтому очень недоволен, когда та начинает все чаще отвлекаться на работу и бойфренда. Пытаясь обратить внимание Роуз на возникшую проблему, Беккет попадает на небеса. Теперь ему нужно прожить девять жизней — в шкуре крысы, пчелы и других созданий, — чтобы вновь вернуться в свое тело. Второй полный метр Криса Дженкинса — сценариста дилогии «Лови волну!» и аниматора диснеевской классики («Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин»).
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Веселые приключения с едой
Где смотреть: Кинопоиск — с 1 января, «Иви», Okko, Kion
Милые гуманоиды Ум и Хрум живут на планете, состоящей из еды. Первый ищет разные диковинные ингредиенты, второй не всегда может устоять перед яствами вокруг. Когда Хрум слишком набивает желудок, то сам превращается в еду, и тогда Уму приходится его выручать, и скучать друзьям-соседям не приходится. Продолжение добродушного мультсериала, который сочинил Евгений Агабеков («Команда Флоры»). Большую часть эпизодов режиссировал Олег Шепляков («Бодо Бородо»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Праздничный анекдот перед «Финистом — Ясным соколом»
Где смотреть: Кинопоиск, Start — с 4 января
В Cочинском дендрарии всегда солнечно и тепло, поэтому новогодней атмосферой не пахнет. Чебурашка однако намерен как следует отпраздновать: не только сходить в кино на «Финиста — Ясного сокола» (короткий метр буду крутить в качестве предсеансового обслуживания), но и придумать Гене (Сергей Гармаш) достойный подарок.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Продолжения любимых сериалов
Знакомимся ближе с самым милым ученым новейшего телевидения
Где смотреть: Кинопоиск — с 28 декабря
Финал ситкома о взрослении вундеркинда Шелдона Купера (Иэн Армитедж) из «Теории большого взрыва». Главный герой сталкивается с семейной трагедией и уезжает из родного Техаса на учебу в Калифорнию, где когда-нибудь встретит своего лучшего друга Леонарда Хофстедтера.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Культовый ситком украсят нотки ромкома
Где смотреть: Кинопоиск, Start — с 2 января
Наступает время романтики: у Веника (Филипп Бледный) тайно развиваются отношения со школьным психологом Татьяной (Ксения Теплова), а у его старшей дочери Сони (Полина Денисова) — сразу три ухажера. Остальные пока заняты внутриклановыми разборками, борясь за уважение окружающих и личное пространство, что очень непросто, когда вас пятеро под одной крышей. В кадре вновь соберутся Полина Айнутдинова (Арина), Виталия Корниенко (Лиза) и Ева Смирнова (Диана), а также играющие их тетушек звезды оригинала Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Елизавета Арзамасова и Екатерина Старшова.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Полная загадок история близится к завершению (и объяснению)
Где смотреть: Кинопоиск — с 2 января
Продолжение фантастического детектива о загадочном исчезновении самолета в конце 1990-х. В финале первой части профессор физики Вадим (Дмитрий Чеботарёв) нашел возможную зацепку и решил продемонстрировать коллегам свой прорывной эксперимент. Опыт ученого привел к неожиданным последствиям, с которыми героям предстоит разобраться в новых сериях.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Сериалы Start на Кинопоиске
Глянцевый триллер с Любовью Аксёновой
Где смотреть: Кинопоиск, Start
Пережив смерть мужа (Юрий Чурсин), успешный маркетолог Анна Богинская (Аксёнова) переосмысляет жизнь и не торопится вступать в новые отношения. Сердцу, однако, не прикажешь, и в ее жизни появляется хирург Матвей (Роман Васильев), ловелас и манипулятор. Дебют Дарьи Мороз в качестве шоураннера (еще она играет подругу главной героини, Риту). Первый сезон снял Артём Аксененко («Медиатор»), а второй — Михаил Вайнберг («Тест на беременность»).
Смотрите этот сериал на Start и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Гламурная жизнь в каникулы: «Содержанки», сериал
Беспринципные экстра-класса
Где смотреть: Кинопоиск, Start
Приехав из Саратова в Москву, художница Даша (Софья Эрнст) погружается в мир гламура. Ее проводницей становится школьная подруга Марина (Маруся Фомина), находящуюся на содержании у женатого чиновника Игоря (Сергей Бурунов). Духless-франшиза, у истоков которой стоял Константин Богомолов. Сняв первый сезон, он уступил режиссерское кресло Дарье Жук («Хрусталь»), а с третьего постановка и художественное руководство перешли к Дарье Мороз, игравшей в сериале сотрудницу уголовного розыска.
Смотрите этот сериал на Start и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Подробнее о сериале:
Драма созависимых отношений в исполнении Любови Аксёновой и Дениса Шведова
Где смотреть: Кинопоиск, Start
Яна Миронова (Аксёнова) проходит курс реабилитации от наркотической зависимости. Ее психолог-консультант — Илья Русаков (Шведов), сам переживший непростые отношения с алкоголем. Вопреки врачебной этике, между ними закручивается болезненный и разрушительный роман. Драматичная история, которую на протяжении пять лет снимал Иван Китаев («Счастливы вместе»), а полнометражный финал поставил Антон Мегердичев («Метро», «Движение вверх»).
Смотрите этот сериал на Start и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Амбициозный скрипач познает соблазны большого города
Где смотреть: Кинопоиск, Start
Сеня (Марк Эйдельштейн) — одаренный скрипач из Пятигорска по прозвищу Смычок. Он едет в Санкт-Петербург, чтобы поступать в консерваторию, но в купе знакомится с очаровательной незнакомкой Лерой (Кристина Кучеренко). Та его соблазняет и подсовывает в кофр из-под музыкального инструмента порцию наркотиков, которые трепетный юноша смывает в унитаз. Приехав в город на Неве, он начинает двойную жизнь — как восходящая звезда консерватории и кладмен. Режиссером сериала выступил Александр Цой, снявший четвертый сезон «Трудных подростков», а в эпизодах появляются Рузиль Минекаев, Катерина Беккер и Михаил Кремер.
Смотрите этот сериал на Start и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Подробнее о сериале:
Комедия про земельный вопрос от создателей «Ивановых-Ивановых»
Где смотреть: Кинопоиск, Start
Захар Занозин (Николай Добрынин) всю жизнь провел в деревне Смоленской области и не планирует покидать родные места, даже когда вокруг понастроили многоэтажек. Застройщик тщетно пытается заполучить участок пенсионера, пуская в ход деньги, связи и мошеннические схемы. В семье Занозина тоже все сложно: сыновья-близнецы (Сергей Лавыгин) враждуют из-за жены одного из них, а внук Богдан (Тимофей Елецкий) влюбляется в Майю (Василина Юсковец), дочь застройщика. Комедия от создателей сериала «Ивановы-Ивановы», в которой с каждым сезоном становится больше проблем и Занозиных.
Смотрите этот сериал на Start и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
«Пингвин» для всей семьи
Где вышло: Netflix — с 3 января
Эксцентричный изобретатель Уоллес чересчур полагается на авторские ноу-хау, что приводит к пугающему саморазвитию «умного гнома». К счастью, у фантазера есть верный и скептичный пес-соратник Громит, а у злоключений дуэта есть виновник из прошлого — пингвин. Студия Aardman возрождает былые хиты: в 2023-м она выпустила сиквел «Побег из курятника», теперь — второй полнометражный фильм про Уоллеса и Громита («Проклятие кролика-оборотня» вышло 20 лет назад). Руководит проектом классик анимации Ник Парк, отвечавший за большинство хитов студии.
Римская империя: плюсы, минусы, подводные камни
Где вышло: Prime Video, iTunes — с 24 декабря
Через пару десятков лет после смерти Максимуса (Рассел Кроу) по его стопам идет сын Люций (Пол Мескал), обжившийся на севере Африки под именем Ганно. Когда родной город захватывают, а жену убивают, он клянется отомстить генералу Марку Акацию (Педро Паскаль), а потому становится гладиатором при ушлом коневоде Макрине (Дензел Вашингтон). Неожиданно дерзкий и политически заряженный сиквел культового пеплума, который Ридли Скотт планировал снять больше 20 лет. Неплохие сборы, Вашингтон в престижных номинациях — так возвращаются легенды.
Подробнее о фильме:
Сатирическая черная комедия с Эми Адамс (и собаками)
Где вышло: Hulu — с 27 декабря
Безымянная художница (Адамс) становится матерью и домохозяйкой, а бесконечная рутина из уборки, подгузников и прочих совсем не странных дел погружает ее во фрустрацию. Особенно на фоне идеальных женщин из социальных сетей и окружения. По ночам тайком от мужа (Скут Макнэри) и ребенка она превращается в собаку и хорошо проводит время с окрестной стаей. Мариэль Хеллер, постановщица «Прекрасного дня по соседству» и «Сможете ли вы меня простить?», экранизировала феминистский роман Рэйчел Йодер о материнстве.
Драмеди об исторической памяти с Джесси Айзенбергом и Кираном Калкином
Где вышло: Hulu, Prime Video, iTunes — с 31 декабря
Кузены — американские евреи Дэвид (Айзенберг) и Бенджи (Калкин) — едут в тур по Польше, чтобы почтить память покойной бабушки и больше узнать о холокосте. Вторая режиссерская работа Джесси Айзенберга, которую он снимал в местах, где жила его семья, а также в бывшем лагере смерти Майданек. Калкину уже прочат премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана (одним из его соперников может стать Юрий Борисов).
Игры в каникулы: праздничный пак квизов
«Сезон Рождества», «Чай с Паддингтоном», «Киноитоги», «Пока часы 12 бьют», «Миссия: Новый год» и много других игр
Раздел «Игры» пополнился новыми квизами, которые точно помогут прочувствовать праздничную атмосферу. В наших викторинах можно вспомнить рождественские спешелы любимых сериалов («Сезон Рождества»), проверить, как хорошо вы знаете отечественные («Пока часы 12 бьют») и зарубежные («Кино под Рождество») новогодние фильмы, снова оказаться в уютной вселенной медвежонка Паддингтона («Чай с Паддингтоном») и подвести киноитоги 2024 года («Киноитоги»). Юные зрители смогут разгадать тайны Деда Мороза в детективной игре «Миссия: Новый год». В квизы можно играть компанией до шести человек, они идеально подойдут для новогодней вечеринки и посиделок с друзьями в каникулы. Для игры вам понадобятся компьютер или телевизор и телефон.
Играйте в эти и другие квизы в веб-версии Кинопоиска и в приложении на Smart TV.
Спорт
Новогодний «Хороший хоккей»
Два больших праздничных матча
Новогодние праздники — лучшее время для «Хорошего хоккея». Волшебное настроение, специальный спортивный шоу-формат Кинопоиска и хоккейная классика — идеальный рецепт.
28 декабря вместе с Денисом Казанским и экспертами в студии посмотрим матч-блокбастер. «Ак Барс» примет «Трактор» — для обеих команд это предпоследняя игра года и одна из ключевых в декабре. Ну а 5 января перемещаемся на запад: «Локомотив» выступит дома в Ярославле против ЦСКА. Битва стилей и симметричная интрига — лидер конференции играет с конкурентом.
Европейский футбол: Серия А и Кубок Испании
Последние большие футбольные матчи года пройдут в Италии. 29 декабря «Фиорентина» постарается прервать серию поражений, для этого нужно обыгрывать «Ювентус». Это в нынешнем итальянском сезоне не удалось пока никому. Шансы «Милана» на борьбу за медали призрачны: отрыв от первого места составляет уже 14 очков. Но если футбольные чудеса реальны, они начнутся в игре с «Ромой».
4 января «Реал» и «Барселона» отвлекутся от гонки в Ла Лиге, чтобы принять участие в Кубке Испании. «Депортиво Минера» и «Барбастро» — явные андердоги из четвертого по силе дивизиона испанского футбола — попробуют совершить первую сенсацию 2025 года в матчах с фаворитами.
Первый турнир UFC 2025 года
В первые выходные после новогодних праздников возвращается UFC. 12 января в главном бою турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе встретятся Маккензи Дерн и Аманда Рибас. В первом бою в 2019 году победу решением одержала Рибас. С тех пор их карьеры развивались по схожему сценарию. Рано утром в воскресенье специалистки по бразильскому джиу-джитсу проведут реванш.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС, Hans Gutknecht / MediaNews Group / Los Angeles Daily News via Getty Images