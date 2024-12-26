Что смотреть дома в праздники: «Киберслав», «Анора», «Игра в кальмара 2» и «Гладиатор 2»

Обаятельная аферистка Саша (дебютантка Рината Тимербаева) сбегает из Москвы в Красную Поляну, где тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта Михалыча (Николай Фоменко). Чтобы сохранить свободу, Саша должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино (Матвей Лыков). Саша внедряется в ряды горничных под управлением принципиального Георгия (Риналь Мухаметов).

Над сериалом трудились режиссер Роман Прыгунов и сценарист Владимир Васильев (вместе они уже работали над «Беспринципными»), а также актер Николай Фоменко, с которым Прыгунов и придумал идею, отдыхая как раз в Красной Поляне. По словам режиссера, зрителей ждет «легкая, веселая история о любви и дружбе».

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