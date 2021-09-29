Почему «Игра в кальмара» покорила мир

В чем причина всемирного успеха корейского шоу «Игра в кальмара»? Как сериал критикует современное капиталистическое общество? Какие элементы он заимствует у реалити-шоу? Как режиссер Хван Дон-хёк использует визуальные приемы и музыку для создания тоталитарной атмосферы? И почему, несмотря на зашкаливающую жестокость, это гуманистическое шоу?