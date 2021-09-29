Почему «Игра в кальмара» покорила мир

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ВидеоПочему «Игра в кальмара» покорила мир

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В чем причина всемирного успеха корейского шоу «Игра в кальмара»? Как сериал критикует современное капиталистическое общество? Какие элементы он заимствует у реалити-шоу? Как режиссер Хван Дон-хёк использует визуальные приемы и музыку для создания тоталитарной атмосферы? И почему, несмотря на зашкаливающую жестокость, это гуманистическое шоу?

В этом видеоэссе разбираем, как устроена «Игра в кальмара» — корейский сериал Netflix, ставший главной сенсацией года.

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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