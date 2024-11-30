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Сериал «Прометей»: сюжет, трейлеры, дата выхода

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5 декабря на Кинопоиске начнет выходить сериал «Прометей» — история на стыке научной фантастики, детектива и мистики. В нем группа героев (их играют Любовь Аксёнова, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв и Александр Алябьев) расследует загадочное исчезновение самолета вместе с пассажирами в 1998 году. Рассказываем, что известно о новинке.

О чем это

Филипп Янковский

Бывшему сотруднику спецслужб Шапошникову (Филипп Янковский) не дает покоя дело об исчезновении самолета в 1998 году. В расследовании появляется новая зацепка, когда своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса: они в настоящем, а он — еще в прошлом. К делу подключают журналистку Анну (Любовь Аксёнова), привыкшую замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарёв) и инженер Никита (Александр Алябьев).

Главные герои «Прометея»

Шапошников (Филипп Янковский) — бывший сотрудник спецслужб, а ныне член государственного аппарата, стоящий во главе расследования. Может достать любую информацию, лишь бы докопаться до правды.

Анна (Любовь Аксёнова) — независимая и бойкая журналистка, занималась громкими коррупционными преступлениями. Присоединяется к расследованию Шапошникова из личных соображений. Готова пожертвовать всем ради работы.

Вадим (Дмитрий Чеботарёв) — педагог и ученый-физик, близкий друг Анны. Авантюрный и харизматичный интеллектуал. Соглашается принять участие в расследовании из научного интереса.

Никита (Александр Алябьев) — инженер, работает в дуэте с Анной не один год. Иронично смотрит на мир, всегда готов подбодрить шуткой. В секретных съемках предпочитает использовать квадрокоптеры, но постоянно ломает их не без участия Анны.

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Есть ли трейлеры?

20 ноября вышел трейлер, где можно увидеть всех основных героев, а также увидеть тот самый самолет и моменты расследования.

2 декабря Кинопоиск показал новый отрывок из сериала.

Кто работал над сериалом

Максим Свешников на съемках сериала

Режиссер — Максим Свешников, ранее снявший сериалы «Контейнер», «Плейлист волонтера» и «257 причин, чтобы жить». Он же выступил соавтором сценария вместе с братом, драматургом Вадимом Свешниковым («Крюк», «257 причин, чтобы жить»). За камерой — постоянный оператор постановщика Илья Авербах.

Производство — кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с продюсерским центром «ГОРАД». В числе продюсеров — Вадим Верещагин, Екатерина Гордецкая, Андрей Радько и Наталья Шибанова. Всех связывают сериал-триллер «Синдром» и романтическая комедия «Адам и Ева».

В проекте также сыграли Игорь Гордин, Виктория Фёдорова, Елена Николаева, Игорь Черневич, Владимир Виноградов, Елена Ербакова, Александр Макаров, Наталья Дедейко и другие.

Команда о сериале

Любовь Аксёнова

Максим Свешников

Режиссер

Название сериала отсылает к мифу о Прометее, который украл огонь у античных богов и передал его людям. В нашем случае под огнем подразумевается знание. После нескольких драматических проектов мне хотелось рассказать более жанровую историю. Фантастика с элементами мистики оказалась прекрасной альтернативой. В разработке этой истории мы вдохновлялись книгами Стивена Хокинга, Митио Каку и сборниками мифов и легенд Алтая.

Надеюсь, сериал понравится широкой аудитории. В нем есть все предпосылки для этого: загадочная фабула, эффектные локации, сюжет с множеством загадок и поворотов, экшен-сцены и много прекрасных артистов. Думаю, «Прометей» может заинтересовать тех, кому понравились сериалы «Грань», «Тьма», нолановские фильмы «Начало» и «Довод». А что касается актеров, то я сразу писал историю под Любовь Аксёнову, Филиппа Янковского, Дмитрия Чеботарёва и Александра Алябьева. Мне легче писать диалоги, когда я знаю интонацию и манеру речи артиста. Так что они однозначно были моими вдохновителями и мотиваторами.

Любовь Аксёнова

Актриса

Когда Максим Свешников предложил мне прочитать сценарий «Прометея», я сразу обратила внимание на персонажа Анны Полетаевой. Анна — журналистка, занимающаяся расследованием громких коррупционных дел. Она ведет блог в интернете и одновременно работает в газете. Влиятельные люди пытаются помешать ее расследованиям, оказывая давление на редактора. Аня не теряется среди мужчин, открыта и готова рисковать ради своего дела. При разработке персонажа я сосредоточилась на деталях ее образа: в ней много от близких мне людей — сильных и волевых личностей.

Журналистика для Анны не просто работа, а призвание. Она закалила характер героини, сделав ее целеустремленной и сильной, а также укрепила веру в справедливость и возможность лучшего будущего для людей.

Филипп Янковский

Актер

В сериале меня прежде всего привлекла команда создателей. Это замечательный режиссер Максим Свешников: мы работали с ним на первом сезоне «Контейнера», и сейчас я снимаюсь в его новом проекте «Полураспад». И оператор Илья Авербах, с которым мы снимали «Карамору» и «Контейнер».

Вдобавок жанр, в котором сделан фильм «Прометей», новый для меня. Мне было интересно в этом поучаствовать, тем более вместе с такими коллегами. Кастинг всегда у Свешникова очень интересный. Люба Аксёнова здесь — моя основная партнерша, Дима Чеботарёв — мой товарищ, мы с ним, кажется, уже в пятом фильме вместе снимаемся. Остальные коллеги также замечательные актеры.

Максима в принципе окружают первоклассные специалисты — от грима до костюма, от осветителей до локейшен-менеджера, от художника до звукорежиссера. Ребята обладают удивительным, ни на кого не похожим киноязыком, который у них выработался на других картинах Максима: «257 причин, чтобы жить», «Контейнер», «Плейлист волонтера». Все, что они делают, очень интересно. Поэтому работать в их кинематографическом пространстве было невероятно захватывающе.

Когда премьера

Дмитрий Чеботарёв

Первые четыре эпизода выйдут на Кинопоиске 5 декабря, а оставшаяся половина — 2 января.

Автор: Алина Кувшинникова

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