Что почитать в духе сериала «Прометей»: 9 книг про таинственные исчезновения

На Кинопоиске доступны первые четыре эпизода мистического сериала «Прометей» (в главных ролях — Любовь Аксёнова и Филипп Янковский) о расследовании загадочного исчезновения самолета в 1998 году. Финальные серии выйдут 2 января. Пока мы ждем развязки, подобрали книги, близкие шоу по духу, — остросюжетные романы и триллеры, в которых что-то все время исчезает.

Пропал самолет

Эрве Ле Теллье «Аномалия» Издательство Corpus, перевод с французского Марии Зониной

Летел аэробус из Парижа в Нью-Йорк и попал в страшную бурю. Никто из диспетчеров не знал, где он, исчез самолет. Но в последний момент опытный командир воздушного судна все разрулил, всех спас, лайнер вернулся на радары и приземлился в Америке. Вот только лайнер встречает не трап с улыбающимся техником, а суровый спецназ, и пассажиров ждет не багаж, но допрос. Оказывается, точно такой же самолет прилетал за три месяца до этого, тоже попадал в турбулентность, тоже исчезал, тоже возвращался, а теперь пассажиры и экипаж, полные двойники нынешних, пытаются пережить потрясение. А вы кто такие? И вот дело о пропавшем самолете превращается в политический триллер, президенты и премьеры, которые в романе названы настоящими именами, пытаются понять, с чем они, собственно, имеют дело. С искривлением времени-пространства? С вторжением инопланетян? С апокалипсисом? С незаконным копированием людей и самолетов?

Пропала жена

Гиллиан Флинн «Исчезнувшая» Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Владислава Русанова

Самый известный роман ХХI века об исчезновениях. Исчезла жена, при этом часть оставленных улик указывает на то, что ее убил муж. А муж убежден, что это какая-то ее сложная игра с ним. Читатель мужу не верит — по крайней мере, поначалу. Великолепный триллер, у которого есть столь же великолепная экранизация; не только роман с потрясающе придуманным, продуманным и воплощенным сюжетом, но и история о том, насколько искусными могут быть манипуляции циничных игроков.

Пропала сестра

Ли Суа «Мадам Таро» Издательство Inspiria, перевод с корейского Екатерины Похолковой и Алёны Мударисовой

Современный корейский детектив во всем его великолепии: женщина-сыщица увольняется из полиции и становится гадательницей на картах Таро, причем среди ее клиенток сплошь эскортницы. Вы спросите зачем? А все потому, что у сыщицы-тарологини пропала сестра. Родители готовили ту в звезды кей-попа, но что-то не сложилось, из музыки она ушла в транзакционный секс, пару лет назад ее даже официально признали мертвой. Но бывшая полицейская уверена: сестра обменялась с кем-то личностями и легла на дно, а значит, нужно дальше гадать элитным секс-работницам, и рано или поздно сестра найдется. Впечатляет изнанка счастливой корейской жизни.

Пропал брат

Элоиса Диас «Покаяние» Издательство «Синдбад», перевод с английского Александры Самариной

Суровым языком триллера нам рассказывают про период диктатуры в Аргентине, когда эскадроны смерти военной хунты уничтожали врагов режима. Целые семьи исчезали без следа. Впрочем, начинается роман в начале 2000-х, когда на фоне очередных протестов против очередного авторитарного, но гораздо более слабого президента старый полицейский инспектор пытается понять, кто убил красивую девушку. А заодно вспоминает времена тирании, когда у него так же бесследно пропал родной брат.

Пропала мать

Шан Хьюз «Перл» Издательство «Лайвбук», перевод с английского Дарьи Ивановской

Строго говоря, перед нами не триллер, а образцовый автофикшен из палаты мер и весов. У рассказчицы в детстве пропала мать — просто ушла из дома и не вернулась. Может быть, утопилась, а может быть, живет где-то на Луне под вымышленным именем. Мать искали пожарные, искала полиция, искала сама героиня, но в первую очередь последней было важно найти в своих воспоминаниях какую-то мелочь, какой-то образ, который бы ей объяснил, из-за чего мать ушла, что с ней случилось и можно ли было как-то этого избежать.

Пропала память (и тело)

Лондонский бездомный забирается погреться в незапертую квартиру и становится свидетелем сперва ссоры, а затем и убийства. Кто-то избил до смерти девушку и замел следы. Бездомный обращается в полицию, но там ему не верят, в указанном им доме ни трупа, ни следов борьбы детективами не обнаружено. Меж тем прошлое этого человека без постоянного места жительства туманно. Вроде как он был успешным программистом, вроде как у него была куча денег. А вот как именно он оказался на улице, из его речевого потока поначалу нельзя понять. Какой-то фрагмент памяти бездомного исчез столь же основательно, как и тело убитой девушки, вот только как связаны эти истории?

Пропала совесть

Дэвид Эллис «Дом лжи» Издательство Inspiria, перевод с английского Натальи Екимовой

Пожалуй, лучший триллер этого года, который начинается с жуткой сцены: некий мужчина осматривает тело повесившейся женщины. В следующей сцене нас отбрасывают на несколько недель назад: мужчина и женщина встречаются, но у обоих кризис в их отношениях, а тут любовь вдруг вспыхивает снова. Тем временем законная жена мужчины пытается его обокрасть на много миллионов долларов, но это все не очень точно. Тут каждый эпизод будет вывернут наизнанку, а триллер на самом деле посвящен мести людям, которые совсем уж потеряли совесть.

Пропало терпение

Рут Манчини «Шаг в пропасть» Издательство «Азбука-Аттикус», перевод с английского Ольги Александровой

Актриса-неудачница, работающая на полставки на случайной работе, попадает в ужасную ситуацию: некая женщина покончила с собой, прыгнув с небоскреба, но по-хитрому, и теперь полиция убеждена, что актриса — убийца. Актриса тоже не проста, и эпизод с подставой и шагом в пропасть на самом деле часть длинной и очень запутанной истории, в которой присутствуют совращение девочек-тинейджеров взрослым подонком, психологические проблемы от подростковых травм у повзрослевших жертв и, наконец, окончательная пропажа терпения и желание мести. Месть тут будут подавать не то чтобы холодной, а после многолетнего лежания в холодильной камере.

Пропал здравый смысл

Эмили Эдвардс «Толпа» Издательство «Синдбад», перевод с английского Ивана Авраменко

Небольшой идиллический британский городок, две семьи близко дружат: одна — очень богатая, другая — просто богатая. Вот-вот что-то эти семьи должно поссорить. Что же это будет? Ах да, спор о прививках. В одной семье есть убежденная, пусть и пока таящаяся, антипрививочница со стройной теорией и семейной историей, дескать, ее дядя стал ментально больным именно из-за прививок. Дальше с одним из детей произойдет трагедия, и дружившие семьи начнут враждовать, судиться и окончательно потеряют здравый смысл.

Автор: Константин Мильчин