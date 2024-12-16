Лучшие книги — 2024: выбор Кинопоиска

Трилогия Рейчел Каск «Контур» стала одним из главных событий в англоязычной литературе 2010-х. Терапевтические мемуары? Безжалостная — к чужой глупости и, в первую очередь, к собственной вялости — проза? Или располагающийся на зыбкой границе между ними автофикшен, одновременно отказывающийся от частного «я» и несколько апофатически утверждающий его? Те, кто писал, что Каск расшатывает привычные представления о возможностях и назначении повествования, не так уж преувеличивали.

Сборник эссе «Ковентри» — в известном смысле развитие тем и приемов «Контура», но и отчасти возврат назад, на территорию чистого эго-нарратива, за который Каск прежде крепко досталось (одна рецензентка, прочтя ее книгу о разводе «Последствия», назвала автора «бесподобной нарцисской»). Впрочем, про что бы ни писала Каск — ремонт, вождение, воспитание детей или (возможно, лучшая часть «Ковентри») моральная геометрия романов Эдит Уортон и Франсуазы Саган, — это всегда умно, парадоксально и как-то в хорошем смысле взросло. Оглушительная трезвость — так, наверное, лаконичнее всего можно сформулировать эстетическое кредо Каск; в таком состоянии она оставляет своих лучших читателей.