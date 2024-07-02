«Я увидела во сне трейлер романа»: Вера Богданова — о сектах, сериалах, насилии и литературе

Когда я собирала материал для «Сезона», то полетела во Владивосток. И еще пока летела, выбрала место, где будет жить главная героиня Женя — на полуострове Эгершельд, на самой окраине города, в пятиэтажке. Я придумала, что она, пытаясь убежать в первую очередь от самой себя, добегает до самого края земли. А что там дальше? Только залив и Япония. Вот всё, бежать больше некуда. И она сидит в этой пятиэтажке и смотрит из окна. Я приехала и подошла к этой пятиэтажке. Во-первых, много всего интересного увидела вокруг, чего нет на картах. Но! К дереву у подъезда дома был приколочен где-то оторванный краденый знак тупика. Реально его откуда-то отодрали и приколотили к дереву рядом с подъездом. Такая деталь — очень говорящая, реальная. Я ее не выдумывала. Действительно, тупик. И это тупик, в котором оказалась героиня. Я его вписала в книгу. С Барнаулом то же самое. Если бы я не лазила по Потоку, то было бы все, наверное, по-другому. И ощущения были бы другие.