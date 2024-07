13 лучших книг 2024 года: итоги первого полугодия

Россия увязает в вялотекущем хтонопокалипсисе: по всей стране возникают застывшие фигуры мертвых детей, которые не извести ни взрывчаткой, ни эзотерикой. Два героя — брат и сестра — отправляются в роуд-трип, чтобы изучить это загадочное явление. Параллельно земли покрываются борщевиком и китайской экспансией, но самое пугающее, как обычно, прячется во флешбэках простых людей.

«Кадавры» — это путеводитель по болевым точкам общества, которое из последних сил игнорирует происходящую с ним трагедию и закрывает глаза на все, что происходит за стенами серых панелек, даже если эту крипоту видно из окна. Книгу сравнивают с видеоиграми типа The Last of Us или Death Stranding, с «Дорогой» Кормака Маккарти и другими историями о тлении поломанного мира, но главным источником вдохновения тут является живой и вполне реальный гнев самого автора.

За почти документальными описаниями поездки, цитатами из научных трудов и даже кулинарными рецептами стоит один и тот же вопрос, неоднократно задаваемый в самых разных формулировках: неужели даже к такому кошмару люди могут просто привыкнуть?