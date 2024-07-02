13 лучших книг 2024 года: итоги первого полугодия

Сальников построил уникальный и самодостаточный фэнтезийный мир: есть люди и есть драконы, между ними была война, потому что люди — коммунисты, а драконы — капиталисты. Но все не так однозначно. Драконы выглядят как человеческие соседи, а драконий язык отличается от нашего только тем, что глагол-сказуемое, как в латинском языке, в конец предложения ставится. Мастерство же Сальникова заключается в том, что, даже закрыв книгу (или закончив аудиоверсию в озвучке Сергея Гилёва), мы не сомневаемся: мир Когнаты продолжает существовать; там возвращают домой потерявшихся детей (и человеческих, и драконьих), натыкаются в аномальной зоне под названием Зеркало на «необъясненные явления» вроде говорящего танка Вадика и, главное, переосмысляют причины и исход войны.

Этот книжный сериал — своего рода осколок большой вселенной уровня Стругацких. Не на все вопросы мы получим ответы, но этого как будто бы и не нужно. Главный вывод, который я сделала: как не стоит село без праведника, так и наш зыбкий мир будет держаться, пока есть среди нас такие вот Константиновы Константины Константиновичи, потому что они трижды постоянны и стойки (в переводе с латинского), а еще эмпатичны и милосердны.