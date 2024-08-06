«Оглянись»: рассказываем про самое трогательное аниме года и его автора, который также создал «Человека-бензопилу»

А вот первой крупной работой Фудзимото стала манга «Огненный удар» (Fire Punch), публиковавшаяся в Shonen Jump+ с 2016 по 2018 год. Эта работа Тацуки увлекала своим сеттингом: постапокалипсис, погруженная в вечную зиму планета, по всему миру рождаются особенные люди с уникальными талантами. Главный герой Агни и его сестра Луна как раз из них и способны регенерировать, своим мясом они кормят жителей деревни. Но однажды их посещают чужаки и, решив, что это деревня каннибалов, вырезают всех, включая главных героев. Их сжигает «праведным огнем» еще один одаренный, вот только главный герой выживает благодаря своему таланту. Но теперь он бесконечно в агонии и объят пламенем, которое исчезнет лишь после его смерти. Собственно, вся манга — его путь сначала к мести, а затем к поиску своего места в мире.