«Оглянись»: рассказываем про самое трогательное аниме года и его автора, который также создал «Человека-бензопилу»

31 октября в российский прокат выходит полнометражное аниме о двух девушках-мангаках. «Оглянись» основано на одноименной манге Тацуки Фудзимото. Автор «Человека-бензопилы» в этой истории отказывается от фантастики в пользу пронзительной истории о дружбе и творчестве. Рассказываем историю создания манги и о том, какой получилась экранизация.
Кто такой Тацуки Фудзимото
Сегодня это имя хорошо известно фанатам манги — всё благодаря его самой известной работе под названием «Человек-бензопила». При этом рисовать мангака начал с ранних лет и долго мечтал о том, чтобы выпустить собственную мангу. В его родном городе Никахо не было художественных школ, поэтому он учился рисовать маслом вместе с бабушкой и дедушкой, а уже повзрослев, поступил в Университет искусств и дизайна Тохоку. Фудзимото даже придумал свой журнал манги, который хотел наполнить различными историями. После окончания школы Тацуки нарисовал несколько ваншотов, которые отправлял на конкурсы. О его работах хорошо отзывались ONE («Ванпанчмен») и Суи Исида («Токийский гуль»). Полноценно он дебютировал как автор в 2014 году с мангой «Квалификация» (Shikaku) в журнале Shonen Jump SQ.19.
А вот первой крупной работой Фудзимото стала манга «Огненный удар» (Fire Punch), публиковавшаяся в Shonen Jump+ с 2016 по 2018 год. Эта работа Тацуки увлекала своим сеттингом: постапокалипсис, погруженная в вечную зиму планета, по всему миру рождаются особенные люди с уникальными талантами. Главный герой Агни и его сестра Луна как раз из них и способны регенерировать, своим мясом они кормят жителей деревни. Но однажды их посещают чужаки и, решив, что это деревня каннибалов, вырезают всех, включая главных героев. Их сжигает «праведным огнем» еще один одаренный, вот только главный герой выживает благодаря своему таланту. Но теперь он бесконечно в агонии и объят пламенем, которое исчезнет лишь после его смерти. Собственно, вся манга — его путь сначала к мести, а затем к поиску своего места в мире.
Манга цепляла тем, что герой, фактически не желавший ни славы, ни крови и просто мечтавший о спокойной жизни, оказывается втянут в чужие конфликты. А еще Фудзимото провоцирует читателя, постоянно испытывая его взгляды на прочность то гипертрофированным насилием, то отсутствием привычного хеппи-энда.
В 2018 году стартовал «Человек-бензопила» (Chainsaw man), принесший Тацуки мировую известность. В этом мире демоны живут среди людей и предстают воплощением их страхов. Чтобы подзаработать, главный герой Дэндзи решает поохотиться на демонов, но погибает от рук якудза. Его ручной демон решает слиться с Дэндзи, и так появляется Человек-бензопила — могущественный одержимый, которого привлекают к работе на Бюро общественной безопасности.
Здесь все те же приемы, что и в «Огненном ударе»: кровавый экшен, сложные спорные темы, отстраненный главный герой, который хочет не спасать мир, а просто жить (чего ему, конечно, не дают). По манге есть аниме от студии MAPPA, авторы которого постарались над тем, чтобы приблизить его к первоисточнику. А вкупе с детализированной анимацией и проработанным экшеном «Человек-бензопила» стал хитом.
Сам Фудзимото нечасто появляется на публике из-за многочисленных угроз, которые получает в свой адрес от фанатов, не всегда довольных тем, что автор расправляется с их любимыми героями. На Jump Festa 2022, где мангака был заявлен как один из звездных гостей, вместо него выступала анимированная Почита, персонаж «Человека-бензопилы». А еще Тацуки — заядлый киноман. В его манге огромное количество отсылок к самым разным фильмам.
Что такое «Оглянись» и о чем рассказывала манга
Фудзино учится в четвертом классе и обожает ёнкомы — короткие комиксы-стрипы в четыре кадра, которые публикуют в школьной газете. Она рисует их, представляя себя, одноклассников и учителей в комичных ситуациях. Однажды учитель просит девушку уступить одну из колонок для другой ученицы, которая не ходит в школу. Фудзино соглашается, но вскоре видит, что у Кёмото настоящий талант: она рисует гораздо лучше. Это подстегивает Фудзино всерьез заняться рисованием.
История, начинающаяся как спокон в духе «Бакумана», постепенно переходит в трогательное драмеди о двух совершенно непохожих девушках, которых объединяет страсть к творчеству. Вместе они решают выпустить мангу, и их ваншоты тепло встречают критики. Девушкам даже предлагают сериализацию. И это школьницам!
Взаимоотношения Фудзино и Кёмото — основа манги. Пока Фудзино завидовала таланту подруги, та была ее фанаткой. Тут можно проследить параллель с предыдущими работами Фудзимото, где уже поднималась тема кумиров, которые не всегда оправдывают ожидания. К тому же Кёмото при первой демонстрации ее рисунка изображала школьные безлюдные коридоры, то есть открытые пространства, которых всей душой боялась из-за агорафобии.
Но самое важное в «Оглянись» — это то, как манга обманывает ожидания читателей. Предполагая историю о дружбе и преодолении, на деле они получают трагическое высказывание об утрате и сложности принять уход человека.
Ключевой момент «Оглянись» — трагические события в художественном колледже, где Кёмото становится одной из случайных жертв психически нездорового человека. Фудзино тяжело принять гибель подруги, с которой их пути разошлись, но уважение и особая связь все же сохранились. В этой сюжетной линии Фудзимото проводит параллель с трагическими событиями во время поджога студии Kyoto Animation в 2019 году, где погибло 35 человек. Нападавший в манге Тацуки твердит, что слышал, как его оскорбляют, поэтому решился на убийства. В действительности же причиной поступка якобы стал плагиат. Некоторые сцены в манге даже изменили, чтобы сходство стало не столь очевидным.
«Оглянись» сильно углубляется в личный опыт Фудзимото. Так, он тоже с юных лет интересовался мангой и учился рисованию в префектуре Ямагата (как и Кёмото). Сериализация, которой занята Фудзино, называется «Акулий удар» (очевидная отсылка к «Огненному удару»), а обложка первого тома заметно напоминает обложку «Человека-бензопилы» и персонажа-одержимого по имени Бим. Даже визуально можно увидеть сходства между героинями. Так, Кёмото внешне напоминает Рэдзэ, одну из героинь «Бензопилы», а Фудзино — Эри, главную героиню другого ваншота.
Каким получилось аниме
Режиссурой, сценарием и дизайном персонажей занимался Киётака Осияма. В прошлом он работал над внешним видом персонажей в «Человеке-бензопиле» и над такими аниме, как Mob Psycho 100, Doraemon the Movie и FLCL Alternative. Аниме от молодой студии DURIAN показывали на Международном фестивале анимации в Анси в июне 2024 года во внеконкурсной категории, где его тепло приняли зрители. В июне «Оглянись» также вышло в кинотеатрах в Японии, где заработало больше миллиарда йен в прокате (около 6 млн долларов).
Критики и зрители положительно оценили аниме. На Rotten Tomatoes у «Оглянись» 100% «свежести» при 98% одобрения от зрителей. На Metacritic — 87 баллов и оценка зрителей в 7.7 балла. Среди фанатов «Оглянись» есть и гейм-дизайнер Хидэо Кодзима. В России аниме выпускает компания DEEP.
Аниме следует близко к тексту манги, лишь точечно добавляя какие-то эпизоды вроде экранизации одного из ёнкомов Фудзино. При этом рисунок местами выглядит сильно проще первоисточника, особенно на контрасте с оригиналом и адаптацией «Человека-бензопилы». При этом упрощенный визуальный ряд не портит историю, деталей и мелочей в кадре все равно достаточно. Просто в нем нет экшена и лишней динамики. Как и в манге, подобные эпизоды остаются за кадром. Зато Киётака Осияма отлично передает на экране дух упорства и целеустремленности, с которыми девушки работают над своими историями. Достигается это как раз через мелкую рутину, которой так много при работе над любой мангой.
Аниме длится чуть больше часа, но успевает рассказать всю историю, дополнив ее мелкими и точными деталями. Так, например, зритель увидит больше «Акульего удара», заглянет домой к Кёмото и ощутит, чего боится Фудзино. Глобально эти сцены ничего не меняют, но какие-то небольшие акценты и недосказанности все же закрывают.
Как манга, так и аниме используют все доступные средства, чтобы показать: творчество способно лечить любые раны. Даже те, которые, казалось бы, восполнить невозможно. Но это не так. Нужно лишь понимать, что каждый выбор в жизни ведет человека вперед. Фудзино на собственном горьком опыте убеждается, как важно получить поддержку в нужное время и как ценно помнить о близких на протяжении всей жизни.
Фудзимото в России
Русскоязычным фанатам работы Фудзимото хорошо знакомы. Обе его ключевые серийные манги выпускаются на русском языке издательством «Азбука». В августе 2024-го вышла 11-я книга «Человека-бензопилы» (134–143 главы), а в июле — четвертая книга «Огненного удара» (серия издана целиком).
В сентябре 2024-го на русском языке появился ваншот «Оглянись», а в октябре издательство планирует выпустить еще одну короткую мангу Фудзимото — «Прощай, Эри». Это история талантливого Юты, который снимает свою жизнь на камеру телефона. После гибели матери он монтирует фильм о ней, но все окружение находит его странным. И только девушка Эри видит в Юте потенциал. Она уговаривает его попробовать снять еще один фильм, в котором уже сама станет главной героиней.
Также осенью на русском языке выйдет книга «Shonen Jump: руководство по созданию манги», в которой, помимо комментариев от опытных редакторов журнала, будут и истории из жизни различных мангах. В их числе и Тацуки Фудзимото.
Какие экранизации Фудзимото выйдут в ближайшем будущем
Помимо «Оглянись», фанаты Тацуки в скором времени смогут увидеть и продолжение «Человека-бензопилы». Первый сезон аниме вышел в 2022 году, а в 2023-м MAPPA объявила, что продолжение выйдет в формате фильма с подзаголовком «История Рэдзэ». Сюжет основан на одноименной арке из манги и был издан на русском языке в третьем томе «Человека-бензопилы». В нем у Дэндзи появится поклонница, которая влюбляется в парня, но при этом явно что-то скрывает. Герой долго не может заметить подвох, потому что поражен ее вниманием. Дата выхода пока не объявлена, но фанаты надеются, что фильм выйдет в 2025-м.
При этом новостей о полноценном втором сезоне пока нет. Известно, что первый сезон не вызвал восторгов у руководства MAPPA (уступив «Магической битве»), но при этом был коммерчески успешен.
Автор: Денис Варков
Фото: TATSUKI FUJIMOTO / SHUEISHA / Look Back Film Partners