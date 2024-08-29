«Спираль»: первый достойный аниме-хоррор по манге Дзюндзи Ито

На Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Max стартовал аниме-сериал «Спираль» по мотивам одноименной манги Дзюндзи Ито. Это история в духе Стивена Кинга и Говарда Лавкрафта о городе, жители которого один за другим становятся жертвами спиралей. Рассказываем про сильные и слабые стороны экранизации культовой манги.

О чем это

«Не задумывалась о том, чтобы сбежать отсюда?» — заявляет хмурый старшеклассник Сюити своей девушке Кириэ, едва вернувшись с учебы в небольшой прибрежный город Куродзу, где они живут. Родные места кажутся юноше какими-то неправильными, искаженными, с какой-то червоточиной. И не без оснований: отец Сюити становится одержим спиралями и умирает, выкручивая свое тело, чтобы оно приняло характерную форму.

Вскоре после этого теряет рассудок и мать Сюити, которую приводят в ужас все увиденные ею спирали, будь то завивающиеся волосы или узоры на подушечках пальцев. Можно было бы списать все это на безумие погибшего и шоковое состояние, но буквально через пару дней у Азами, одноклассницы Кириэ, на лбу тоже образуется воронка. Дальше — больше, омерзительнее и страшнее.

Кто это сделал

«Спираль» — экранизация одноименной манги Дзюндзи Ито, японского автора, уже почти 40 лет работающего в жанре хоррора. Прежде чем стать профессиональным писателем и художником, он около шести лет работал в стоматологии, и, возможно, поэтому ему с такой убедительностью удается показывать телесные изуверства. Так, другая его популярная манга, «Томиэ», рассказывает о жестокой роковой красавице, которая сводит с ума людей и может возрождаться из любой частицы своего тела, регенерируя в чужом организме, например, из собственной почки или капель крови. Хорроры Дзюндзи Ито переведены на многие языки (и изданы в том числе на русском), потому он известен по всему миру. В число поклонников его манги входят гейм-дизайнер Хидэо Кодзима и режиссер Гильермо дель Торо.

Манга «Томиэ»

Работа над экранизацией «Спирали» шла долго: аниме анонсировали еще в 2019 году, но несколько раз откладывали из-за проблем с производством во время пандемии. Три тома оригинальной манги (в каждом из которых по 200 страниц) уложили при этом всего в четыре эпизода. Поэтому фанаты опасались, что «Спираль» не удастся, как и предыдущие аниме-адаптации манги Ито. В 2012 году выходил анимационный фильм по «Рыбе» с неряшливым 3D, в 2018-м и 2023-м — антологии хорроров «Дзюндзи Ито: Коллекция» и «Дзюндзи Ито: Маньяк» на Netflix, которые тоже были анимированы скупо. Дешево выглядели и многочисленные киноадаптации разных работ Ито, включая японский фильм по «Спирали», выпущенный в 2000 году. Визуальные эффекты в нем выглядят скорее смешно, чем пугающе.

Но анимационной адаптации «Спирали», над которой работал опытный режиссер Хироси Нагахама («Мастер Муси»), это не коснулось. Аниме по большей части выглядит так, словно его кадры перерисовали со страниц самой манги.

Как это выглядит

В «Спирали» на головы героев обрушиваются самые разные козни: люди здесь сгорают заживо, попав под свет линзы Френеля на маяке, превращаются в огромных улиток, сплетаются в комки биомассы. Тем, кто под впечатлением от недавней «Субстанции» решит и дальше исследовать боди-хоррор, это аниме откроет новые вершины и глубины этого жанра. Впрочем, в конечном счете работы Ито поражают даже не физиологическими подробностями, а тем, как он чувствует некую истинную, не подчиняющуюся логике иерархию ужасного. В соответствии с ней человек, свернувший свое тело в спираль, не так страшен, как тот, кто посреди улицы всматривается в ракушку улитки, медленно утрачивая разум.

Чисто технически «Спираль» исполнена если не идеально, то во многом аутентично. Как и оригинал, это минималистичное ч/б: город Куродзу выглядит так, как и должен, будто из него выкачали радость жизни. А музыка саксофониста Колина Стетсона (автор саундтреков к «Реинкарнации» и «Цвету из иных миров») усиливает ощущение смутной тревоги.

Впрочем, кроме очевидных достоинств, у экранизации есть и не менее ощутимый недостаток. Уместить историю, занявшую 600 страниц, в четыре серии длиной 25–40 минут без потерь все-таки не вышло. Из-за этого «Спираль», кажется, утратила важную особенность первоисточника, в котором локальный апокалипсис складывался неспешно, как в особенно удачных книгах Говарда Лавкрафта и Стивена Кинга (которыми Ито всегда вдохновлялся). В экранизации же все происходит быстро (отец Сюити стремительно сходит с ума, Азами проводит в отчаянии совсем мало времени), поэтому последствия и впечатления от этих историй не такие сильные.

Что пишут критики

Рецензий на «Спираль» пока не очень много, зато все они хвалебные. На Rotten Tomatoes рейтинг аниме-сериала на основе первых пяти обзоров достиг 100%. Довольны и зрители, по крайней мере пока; средняя пользовательская оценка «Спирали» на IMDb — 8.8 из 10.

Обозреватель Мэт Джонс из IGN отмечает, например, что авторы аниме-сериала показывают жестокие и шокирующие сцены предельно точно, без сокращений и изменений. Местами, по мнению журналиста Эрнесто Валенцуэлы из DiscussingFilm, экранизация выглядит даже более жутко и сюрреалистично, чем оригинал. Достигается это благодаря сочетанию 2D-стилистики с анимацией, сделанной словно с помощью ротоскопирования. В этом случае изображение покадрово перерисовывается с движений актеров, записанных на видео.

В результате, как считает Дэниэл Керланд из издания о хоррорах Bloody Disgusting, «Спираль» наверняка станет классикой анимационных ужасов, будет стандартом и для них, и для последующих экранизаций манги Дзюндзи Ито.

Вердикт

«Спираль» по духу и форме очень близка к первоисточнику и выглядит как лучшая экранизация работ Дзюндзи Ито. Это достойный аниме-хоррор, который справляется со своей задачей — заставляет зрителя переживать паранойю, пугает и одновременно завораживает. Тот, кто ждет от «Спирали» физиологических ужасов, вряд ли останется разочарован. А проблема с ускоренным темпом вполне может исправиться в следующих трех эпизодах, которые должны быть длиннее и полнее, уже без сильных сокращений оригинала.

Автор: Александр Омолоев