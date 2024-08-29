«Терминатор Зеро»: успешная аниме-реинкарнация проклятой франшизы

29 августа на Netflix вышли все серии «Терминатор Зеро» — первого аниме в фантастической франшизе, которая уже пережила несколько апокалипсисов. Кинопоиск рассказывает, насколько успешно сценарист «Бэтмена» Маттсон Томлин и студия Production I. G перезагрузили серию без Арнольда Шварценеггера и Джона Коннора.

О чем это

1997 год. Токио. Овдовевший инженер-трудоголик Малкольм Ли готовится к запуску мощнейшего искусственного интеллекта по имени Кокоро, который, как он надеется, помешает «Скайнету» устроить ядерный апокалипсис и уничтожить человечество. Дело в том, что Ли как-то прознал, что 29 августа злой суперкомпьютер устроит Судный день. Ученый тратит все время, обсуждая с Кокоро будущее и гадая, поможет ли ИИ людям или, наоборот, присоединится к своему западному собрату.

В 2022-м, как известно, дела идут не ахти. Проигрывающее машинами Сопротивление узнает о том, что «Скайнет» изобрел машину времени и отправил в прошлое железного терминатора, запрограммированного на уничтожение Малкольма Ли и его детей. В последний момент повстанцы посылают перехватчика — солдатку Эйко, которая должна найти семейство Ли раньше. Тем временем симпатичные дети инженера — гик Кента, гуманист Хиро и упрямица Рэика — сбегают из дома, пока их растерянная няня Мисаки отвлекается на свои собственные размышления.

Кто это снял

После кассового провала «Темных судеб» (2019) даже продюсерам наконец-то стало понятно, что франшиза «Терминатор» не способна продолжать свое существование в виде боевиков за 200 млн долларов с поседевшим Шварценеггером. Не помогло даже то, что Джеймс Кэмерон вернулся в серию в качестве сценариста и продюсера, его планы на целую трилогию с Линдой Хэмилтон канули в Лету. Пока Кэмерон медленно и осторожно разрабатывает очередной ребут (наконец-то с новым актерским составом), продюсер Дэвид Эллисон, чья Skydance Productions владеет правами на «Терминаторов» со времен злосчастного «Генезиса», решил не оставлять франшизу ржаветь.

Skydance по заказу Netflix сделала восьмисерийное аниме совместно с японской анимационной студией Production I. G, которая в ответе за хитовые экранизации манги («Призрак в доспехах», «Волейбол!!»), «анимезацию» американских франшиз («Бэтмен: Рыцарь Готэма», «Звездные войны: Видения») и анимационные вставки в «Убить Билла». Режиссером выступил Масаси Кудо, придумавший дизайн персонажей мультсериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война». Функции шоураннера и сценариста взял на себя подающий надежды Маттсон Томлин. В его фильмографии уже достаточно разного сай-фая — про таблетки для суперспособностей («Проект „Сила“»), вирус амнезии («Маленькая рыбка») и восстание машин («Мать против андроидов»). Кроме того, он помогал Мэтту Ривзу со сценарием последнего ребута «Бэтмена». Стоит отметить, что Томлин — уже третий по счету сценарист бэтменианы, которого зовут спасать «Терминаторов». Джонатан Нолан переписывал «Да придет спаситель», а Дэвид Гойер работал над «Темными судьбами».

Хотя оригинальной озвучкой считается японская, среди актеров англоязычного дубляжа много звездных имен:

Соноя Мидзуно, сыгравшая у Алекса Гарленда фембота в «Из машины» и компьютерного инженера в «Программистах», подарила голос солдатке из будущего Эйко.

Связь с франшизой о терминаторе

Действие аниме будто бы происходит во вселенной первых двух «Терминаторов», но на деле события разворачиваются в альтернативном таймлайне. Томлин сохранил исходную дату Судного дня из фильмов Кэмерона — 29 августа 1997-го, когда «Скайнет» атаковал ядерными боеголовками США, Россию и другие страны (в сиквеле апокалипсис отсрочили, уничтожив все микропроцессоры из будущего). Все остальное здесь решено совсем иначе. События разворачиваются в Токио, а не в Лос-Анджелесе, и зрители видят войну между машинами и людьми с точки зрения Сопротивления в Азии. Логично, что никто из героев не вспоминает ни про «последнюю надежду человечества» Джона Коннора, ни про его его маму Сару.

Впрочем, внимательные фанаты узнают аккуратные отсылки к франшизе. Например, железный терминатор крадет мотоцикл у токийского копа и гонится за героями в белом мотошлеме, совсем как Т-1000 в «Судном дне». В другой сцене он устраивает кровавую резню в полицейском участке, где служители правопорядка допрашивают героев, как Т-800 в оригинальном фильме. Электрические шары для путешествий во времени, обугленные черепа и лающие на роботов-убийц собаки — обязательные элементы серии на месте. Один раз прозвучит фраза «He’ll be back», но никого даже отдаленно похожего на Т-800 Шварценеггера мы не увидим. Кроме того, узнаваемый шрифт для титров тоже взят из кэмероновской дилогии.

Как это выглядит

Сериал начинается с шестиминутной экшен-сцены без диалогов, в которой терминатор-блондин (почему-то напоминает Уиллема Дефо) наведывается на базу Сопротивления на заброшенном заводе. Он только что перебил кучу повстанцев и бродит среди темных коридоров, по стенам светит красный лазерный прицел пулемета, а железная ступня давит головы убитых врагов. Солдат с торчащими наружу кишками пытается бросить в робота гранатой, но не успевает выдернуть чеку. Однако тут появляется Эйко и ловко взрывает снаряд под ногами у киборга. Теперь у того вместо лица красуется металлический череп с идеально ровными зубами. Начинается напряженная погоня, которая заканчивается для андроида падением в шахту.

Эта бодрое начало задает тон всему аниме и обещает зрителям возвращение к истокам, то есть к научно-фантастическому хоррору-неонуару, которым был первый фильм Кэмерона. «Зеро» действительно оказывается куда кровавее и жестче, чем все, что мы видели во франшизе в ХХI веке. Здесь легко отрывают руки, срывают кожу и ломают кости. На контент для взрослой аудитории также недвусмысленно намекает голое тело Эйко, которое маркетологи на всякий случай отправили прямиком на постер.

Шоураннер Томлин не стал делать ставку на эпизодическую структуру. Восемь серий плотно связаны друг с другом и воспринимаются как один большой анимационный фильм. Тем не менее едва ли не треть сериала — это заунывные разговоры Малкольма Ли с Кокоро в белой комнате-сфере, на стены которой проецируются разные апокалиптические образы, призванные доказать, что человечество не то чтобы заслуживает спасения. Эти сцены временами делают «Зеро» похожим на смесь аудиокниги со скринсейвером. Нельзя сказать, что философский бубнеж с ChatGPT добавляет нечто новое идеям Кэмерона и его последователей. Почему люди убивают друг друга? Можно ли изменить свое будущее? Существует ли свобода выбора? Что делает человека человеком? Снятся ли андроидам электроовцы?

Еще одна проблема «Зеро» — несколько вторичные герои. Малкольм Ли — неубедительный сплав из горе-изобретателя Майлза Дайсона и гиперопекающей мисс Коннор. То, что Андре Холланд произносит почти все свои реплики с патетичной нравоучительностью, только усугубляет это впечатление. Эйко не сильно отличается от грозной солдатки Грейс из «Темных судеб». Плохого терминатора вернули к базовой комплектации Т-800 — перед нами безэмоциональный, молчаливый и почему-то косоглазый маньяк из слэшера. Он не шибко приметно выглядит и еще менее выразительно звучит (у Тимоти Олифанта всего пара реплик за весь сезон и ни одной запоминающейся цепкой фразы). Все-таки австрийский акцент предыдущего исполнителя — это, что называется, не баг, а фича. Единственный апгрейд робота — зашитый в руку арбалет, стреляющий штырями. Но после невразумительных обновлений терминаторов из полнометражных сиквелов, которые то грудь себе увеличивали, то становились донорами сердца, то обзаводились мексиканской женой с драпировочным бизнесом в Техасе, такой минимализм выглядит несомненным плюсом.

Что пишут критики и как фильм приняли зрители

На данный момент на Rotten Tomatoes аниме по оценкам уступает лишь первому «Терминатору» Джеймса Кэмерона. Рейтинг мультсериала составил 96% — это на 5% выше, чем у «Судного дня», и на 10% выше, чем у сериала «Битва за будущее». На IMDb тоже все неплохо: зрительский рейтинг пока не падает ниже 7.0.

Empire считает, что авторам аниме удалось рассказать «захватывающую историю, используя уникальный культурный код», и одновременно с этим «отдать должное ключевым темам франшизы без чрезмерного фан-сервиса». The Hollywood Reporter уважает сериал за «совершенно иной культурный подход к робототехнике», но признает, что в аниме есть «разочаровывающие сюжетные повороты» и «немного занудная экспозиция».

Observer напоминает, что в Японии все строго с огнестрельным оружием, и хвалит авторов за находчивость в поиске инструментов для насилия. Кроме того, критик Дилан Рот отмечает, что сценаристы используют контекст японских 1990-х, упоминая теракт в токийском метро с применением зарина. Правда, в рецензии для RogerEbert.com журналист Ренди Джонс мечтает отправиться в прошлое, чтобы заказать сценарий сериала японскому, а не американскому сценаристу.

Больше всех оказался недоволен Бен Трэверс из IndieWire. Критик сетует, что герои «Зеро» не такие запоминающиеся и харизматичные, как Конноры, Кайл Риз или Т-800: «Никакого эмоционального веса эти герои не несут, и, по сути, зрителю просто остается ждать, пока все кусочки мозаики встанут на место». Тем не менее Трэверс хвалит создателей за то, что они не стали заново рассказывать старую историю.

Вердикт

«Терминатор Зеро» — самое достойное продолжение во франшизе, которая переживает апокалипсис, с тех пор как режиссерское кресло покинул Джеймс Кэмерон. Мультсериал показывает, в какую сторону серии стоит развиваться в будущем. Оказывается, кэмероновские сюжеты все еще отлично работают в приземленном мире: восстать из пепла ядерного огня можно без Арнольда Шварценеггера, а спасти мир — без мессианства Джона и Сары Коннор.

Кроме того, «Зеро» напоминает, что аниме — все еще неплохой полигон для испытаний голливудской интеллектуальной собственности. «Аниматрица», «Звездные войны: Видения», «Бегущий по лезвию: Черный лотос», «Бэтмен-ниндзя» — в этом ряду «Терминатор Зеро» не выглядит бедным родственником. Неглупая, атмосферная и мрачноватая фантастика для взрослых успешно выполняет свою миссию. Кажется, в этот раз продолжению не скажут «аста ла виста».

Автор: Михаил Моркин