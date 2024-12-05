Что купить на зимней ярмарке «non/fiction-2024»: выбор Галины Юзефович

Восхитительные фантазии, горячечное веселье и ретроуют! Каждый год к ярмарке интеллектуальной литературы «non/fiction» издательства готовят свои лучшие новинки. Мы уже сделали большой обзор 35 главных книг в разных жанрах (прежде всего связанных с кино), а теперь попросили литературного критика Галину Юзефович составить собственный список фаворитов.

Галина Юзефович Литературный критик

Джон Барт «Торговец дурманом» Издательство «Выргород», перевод с английского Александра Смирнова

В России про роман Джона Барта было известно, что это великая классика и что это очень сложный текст. Первая часть утверждения бесспорна: постмодернистский шедевр Барта оказал колоссальное влияние на последующую литературу. А вот по поводу сложности мы теперь можем составить собственное мнение и убедиться, что, пожалуй, все не так страшно. Циклопический объем (почти тысяча страниц), вставные истории в разных жанрах, от трактата до плутовской новеллы, и затейливая стилизация поначалу и правда могут немного дезориентировать. Но в целом роман Барта — проза предельно остроумная, увлекательная и не давящая навязчивым интеллектуализмом.

Главный герой — Эбенезер Кук, не написавший ни строчки тридцатилетний англичанин, мнящий себя поэтом — в XVII веке отправляется в далекий Мэриленд. Претерпев множество приключений, он становится одним из первых поэтов Америки, автором сатирической поэмы «Торговец дурманом». Кук — фигура историческая, однако известно про него настолько мало, что Барт практически не стеснен в своих фантазиях на его счет, и фантазии эти восхитительны.

Джудит Макрелл «Флэпперы. Роковые женщины ревущих 1920-х» Издательство «Лайвбук», перевод с английского Юлии Змеевой

Эпоха между войнами, когда люди, выжившие в одной мировой войне и еще не подозревающие о приближении следующей, кружились в горячечном веселье, — время особенное. И одна из самых характерных его черт — это радикальное изменение роли женщины в обществе. Избирательные права, возможность работать, курить и носить брюки, а также куда большая сексуальная свобода — все это сделало именно женщин главными героинями «ревущих 1920-х».

Документальная книга Джудит Макрелл посвящена самым эпатажным и самым дерзким представительницам этой новой породы женщин — флэпперам. В фокусе внимания Макрелл шесть очень разных героинь, судьбы которых пересекаются в 1925 году в Париже. Что привело сюда каждую из них? Были ли флэпперы бунтарками или всего лишь дорвавшимися до развлечений капризными девочками? Джудит Макрелл избегает упрощений, показывая своих героинь одновременно и живыми людьми, и продуктом зыбкого, лихорадочного времени.

Билли О’Кэллахан «Дом смерти» Издательство «Дом историй», перевод с английского Дарьи Расковой

Художница, поэтесса, арт-дилер и галеристка приезжают на уикэнд в уединенный дом на ирландском взморье. Все идет хорошо, между арт-дилером и галеристкой даже зарождается взаимное чувство. Увы, к вечеру второго дня поэтессе приходит в голову идея устроить спиритический сеанс, вызвав кого-то из местных духов. Однако тот, кто приходит на зов, не похож на шаловливого обитателя холмов. В дом проникает призрак, напитанный болью и ужасом Великого голода, в XIX веке выкосившего четверть населения Ирландии, и добра от него ждать не стоит.

История дружеской компании, впускающей в мир древнее зло, — казалось бы, что может быть банальнее? Но Билли О’Кэллахан обладает даром вплетать ужас в самую ткань повседневности: вот жареный бекон на завтрак, вот первый поцелуй с твоей будущей женой, а вот — мертвые глаза, глядящие на тебя сквозь толщу воды. Именно это соположение бытового и потустороннего, теплой жизни и ледяного дыхания иного мира делает «Дом смерти» книгой бескомпромиссно страшной и при этом по-настоящему волнующей.

Себастьян Барри «Время старого бога» Издательство «Фантом Пресс», перевод с английского Марины Извековой

Если вам не хватило ирландской хтони в «Доме смерти» Билли О’Кэллахана, то дополнить впечатление можно романом современного ирландского классика Себастьяна Барри. После выхода в отставку старый полицейский Том Кеттл словно бы погрузился в безмолвие — внешнее и внутреннее. Весь его мир теперь — это крошечная квартирка во флигеле замка на ветреном морском берегу. Все обитатели этого мира — чайки, пара соседей да духи любимых мертвецов, обретающих жизнь в его воспоминаниях. Но однажды на пороге Томовой квартиры возникают двое полицейских, желающих расспросить его о десятилетней давности висяке, к которому герой имел отношение.

Не нужно ждать от романа Барри настоящего детективного экшена. «Время старого бога» — пронзительно печальная, поэтичная и мудрая история о ненадежности нашей памяти, о работе травмы и о том, как легко на самом деле общество готово мириться с насилием над детьми, если насилие это скрыто завесой чопорной благопристойности.

Действие цикла романов Виктора Дашкевича о графе Гермесе Аверине разворачивается в альтернативной России 1980-х годов, где существует магия, а на престоле сидит правнук адмирала Колчака. Пожалуй, уже сегодня можно сказать, что цикл этот стал самой популярной детективной франшизой в России со времен Эраста Фандорина. При поддержке своего волшебного помощника — дива-оборотня, наполовину кота, наполовину дурно воспитанного подростка — Гермес Аркадьевич ловит тех, кто использует магию противозаконным образом. А заодно понемногу постигает природу дивов как таковых — существ могущественных, враждебных людям и вместе с тем благодетельных.

Романы Виктора Дашкевича объединяют в себе обаятельный ретроуют с безупречной литературностью и отлично сконструированными (и абсолютно рациональными, несмотря на всю магию) сюжетами. На ярмарке точно можно будет купить первые три тома, а к выходным обещают подвезти долгожданную четвертую часть — «Тайну мертвого ректора».

Оуэн Мэтьюс «Безупречный шпион» Издательство Corpus, перевод с английского Полины Жерновской

В советское время репутация у Рихарда Зорге, немецкого коммуниста и советского шпиона в Японии, была неоднозначной. Само имя его как будто бросало тень на героизм советского народа в первые недели и месяцы войны: Зорге заранее предупреждал о готовящемся нападении Гитлера на СССР, и, поверь Сталин тому вовремя, многих трагических жертв удалось бы избежать.

Однако англичанина Оуэна Мэтьюса фигура Зорге интересует не как свидетельство неэффективности сталинского режима, но как воплощение самой сути шпионажа, сочетающего в себе высокие цели и самую отъявленную низость в их достижении. Пьяница, бабник, циничный провокатор, адреналиновый наркоман и высокомерный интеллектуал, Зорге вызывает у Мэтьюса смешанные чувства в диапазоне от восхищения и благодарности до отвращения. Однако эмоции не мешают автору сохранять взвешенный, трезвый и вместе с тем человечный взгляд на своего героя.

Надя Алексеева «Белград» Издательство «Редакция Елены Шубиной»

Уже после первого романа Нади Алексеевой «Полунощница» стало понятно, что в русской прозе появился новый голос — выразительный, ясный, не похожий ни на какой другой. «Белград», вторая книга писательницы — это впечатление закрепляет: да, все так и есть, не померещилось.

Само название намекает, что речь пойдет о новой волне российской эмиграции. Не случайно именно столице Сербии вновь, как и 100 лет назад, выпало стать одним из ее центров. Об эмиграции Алексеева тоже, конечно же, пишет: ее героиня Аня переезжает в Белград и там сталкивается со всеми стандартными проблемами релокантов. Однако в действительности, как ни удивительно, роман Алексеевой о Чехове, который становится для Ани другом и спутником на ее трудном одиноком пути. Иными словами, при всей своей внешней актуальности «Белград» — книга буквально о вечном; о литературной классике как диалоге живых с живыми и о том, что, вопреки расхожему мнению, автор вовсе не так мертв, как кажется.