Роберт Сапольски: «У вас нет свободы воли. Вы прочли 700 страниц книги и не поняли этого?»

С этим надо как-то справляться, и вера в то, что у нас есть свобода воли, что мы обладаем агентностью, психологически защищает.

Тут уместно сказать, что одно из лучших определений клинической депрессии, которое я встречал, такое: это болезнь, при которой патологически утрачена способность рационализировать реальность, наделять ее смыслом. Вы не можете обманывать себя, и все кажется настолько ужасным, насколько оно есть на самом деле. Так вот, вера в свободу воли психологически защищает в самых разных ситуациях, но до тех пор, пока не становится ясно, что у вас никогда и не было этой силы.