Дизайнеры Яндекса нарисовали 100 обложек классическим книгам — от Жюля Верна до Маяковского и Замятина. Чтобы их захотелось перечитать!

Для некоторых дизайнеров этот проект стал площадкой для реализации давней задумки, и они выбрали любимые книги, не привязанные к сервису. Нам очень хотелось сохранить эту искру творчества, чтобы каждый мог не только стать частью проекта, но и создать что-то свое, уникальное, вложить частичку души.