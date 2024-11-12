Дизайнеры Яндекса нарисовали 100 обложек классическим книгам — от Жюля Верна до Маяковского и Замятина. Чтобы их захотелось перечитать!

В Яндекс Книгах можно найти много классических произведений, перечитать которые или прочитать впервые — отличная идея для зимнего вечера. В отличие от новых книг, обложки к которым издательства готовят вместе с авторами и художниками и стараются сделать их привлекательными и запоминающимися, классика выглядит старомодно и не бросается в глаза.
Сервис Яндекс Книги решил исправить это и придумать известным книгам новые обложки, которые привлекают взгляд пользователя, отражают суть произведения и влияют на выбор книги. Сто дизайнеров из разных подразделений Яндекса присоединились к проекту и нарисовали обложки для классических романов, стихов и повестей. Показываем, как теперь в Яндекс Книгах выглядят «Идиот» Достоевского, «Мы» Замятина, «Похождения Тома Сойера» Марка Твена и другая классика.
Как появилась идея проекта
В Яндекс Книгах множество произведений классики — от «Божественной комедии», «Идиота» и «Айвенго» до «Неразменного рубля», «Когда спящий проснется» и «Человека, которому повезло». Все эти книги стали классикой, они отвечают на сложные и вечные вопросы читателей даже спустя многие годы после выхода.
Новые обложки по задумке сервиса должны отражать знаковость этих книг, заново влюблять читателей в знакомые с детства произведения и знакомить с классикой, которую современный читатель мог пропустить.
Генри Иванов
Автор идеи и арт-директор проекта
Работая в крупной корпорации, дизайнер каждый день сталкивается с рутиной — гайдами, шаблонами, ограничениями. В такой монотонности глаз легко замыливается, и уже перестаешь отличать один макет от другого. Из этого болота нужно выныривать: делать что-то новое, вдохновляться разным опытом, смотреть под другим углом. Проект именно про это.
Дизайнеры получили задачу создать обложку, и ограничение было только одно — обыграть знак из логотипа Яндекс Книг. Каждый решил эту задачу по-своему, уникально, задействовав навыки, которыми давно не пользовался, попробовав что-то нехарактерное для себя или освоив новые техники. Поэтому для меня этот проект о живости, артовости и свободе.
Как художники создавали обложки
Нарисовать уникальные обложки к ста книгам — непростая задача. В проект привлекли дизайнеров и художников из более чем тридцати сервисов Яндекса. Среди них — Поиск, Еда, Кинопоиск, Музыка, Алиса, Авто.ру и другие.
Так появилась команда из ста художников, каждый со своим уникальным взглядом и подходом. Произведения подбирались так, чтобы они подходили по духу и стилю сервису, где работает иллюстратор.
Неля Шаймурзина
Главный редактор проекта
У нас была концепция, и мы ее придерживались: каждому дизайнеру предложили произведения, которые ассоциативно можно связать с сервисом Яндекса, где он или она работает. Например, для дизайнера из Еды — чеховская «Закуска», из Карт — «Ночь, улица, фонарь, аптека» Блока, из Погоды — «Гроза» Островского.
Для некоторых дизайнеров этот проект стал площадкой для реализации давней задумки, и они выбрали любимые книги, не привязанные к сервису. Нам очень хотелось сохранить эту искру творчества, чтобы каждый мог не только стать частью проекта, но и создать что-то свое, уникальное, вложить частичку души.
Душевности также добавили истории от дизайнеров: все сто авторов новых обложек рассказали про то, как выбирали книгу, чем вдохновлялись в работе. Кто-то вспоминал свои детские впечатления, а кто-то даже написал стихотворение!
Такой большой проект мог быть придуман и реализован только по большой любви — так оно и было.
У дизайнеров была полная свобода творчества, они сами решали, в каком стиле и какими средствами сделать обложку. Кто-то рисовал вручную, кто-то применял метод коллажа, подключал к работе инструменты 3D-моделирования, экспериментировал с шрифтами или вдохновлялся приемами других авторов.
Если присмотреться, то можно заметить у всех обложек нечто общее. Речь про силуэт Закладыша — персонажа из логотипа Яндекс Книг. К этому визуальному решению каждый дизайнер тоже подошел по-своему.
Вот как выглядит обложка «Анны Карениной» в исполнении Евгения Николаева, арт-директора Кинопоиска:
На обложке — монограмма первых букв имен главных героев книги: «A» слева — Анна Каренина, «А» справа — Алексей Вронский, «К» слева — Константин Левин, «К» справа — Кити Щербацкая. Это одновременно дань эпохе и попытка разгадать название. У букв разный дизайн, как и характеры персонажей и их судьбы.
Для «Трех поездок Ильи Муромца» старший дизайнер Яндекс Такси Мария Котышова изобразила героя веселым и решительным. В противовес васнецовскому витязю на распутье.
В обложке чеховских «Заблудших» креативный арт-директор в Яндекс Картах Таня Васильева старалась передать эмоции паникующих кур. И получилось!
Ведущий дизайнер в Яндекс Поиске Сергей Минкин помнит «Таинственный остров» как захватывающую историю выживания с неожиданными поворотами. Чтобы передать это настроение, остров на обложке он изобразил с множеством скрытых деталей.
Обложку «Продавца воздуха» дизайнер продукта в Яндекс Пэй Ника Тареева сделала соответствующей мрачной атмосфере повести. Она как бы говорит: сколько бы у вас ни было денег, вы всегда будете готовы отдать даже последнюю монету за воздух.
«Мы» Евгения Замятина считается одной из первых антиутопий, ведь счастье в этом мире математически рассчитано и предопределено. Чтобы сразу настроить читателя на этот посыл, арт-директор Яндекс Поиска Андрей Мануилов создавал обложку вместе с Yandex Art.
С обложкой «Облака в штанах» дизайнер коммуникаций в Yandex Cloud Алексей Андрющенко не церемонился. Сразу после прочтения представил себя футуристом, забил на правила и начал творить.
Анне Рузиной, руководителю команды продюсеров в Yandex Cloud, дизайнерская задача далась непросто. С каждым днем она не верила, что у нее получится нарисовать задуманное. Но истории, рассказанные в шедевре арабской и персидской культуры, помогли ей добиться желаемого.
А дизайнер продукта в Яндекс Путешествиях Богдан Липченко вновь вернулся в детство, пока создавал новую обложку для «Похождений Тома Сойера» — истории озорного мальчишки за авторством Марка Твена.
Где посмотреть все новые обложки и почитать книги
Новые обложки — на сайте проекта. Там же вы найдете короткие рассказы дизайнеров о работе над иллюстрациями. А произведения, выбранные для проекта, можно почитать в приложении Яндекс Книг.