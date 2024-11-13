Итоги российского фестивального сезона 2024 года. Самый свежий фестиваль, главное разочарование и лучший кадр

Во-вторых, изменилась фестивальная атмосфера: возможно, из-за ухода зарубежного глянца и брендов, спонсировавших знаменитостей, она стала более ламповой и не такой шикарной. Если раньше на российские фестивали изредка заглядывали мировые звезды, то теперь у пресс-волла фурор может произвести Сергей Минаев. Кинематографисты давно успели перезнакомиться с журналистами, а теперь активно налаживают связи с админами Telegram-каналов и ведут свои собственные. Кажется, что все друг друга знают и перестали стесняться, разгромные отзывы на фильмы стали острее, а вечеринки закрытия веселее.

Как все это поможет российскому кино — еще вопрос, а пока Кинопоиск вместе с профессиональными зрителями и организаторами решил зафиксировать текущее состояние российских фестивалей в разных аспектах, включая конкуренцию отборщиков, значение деловых программ, комфорт и погоду. Каждого собеседника мы также попросили выбрать победителя в придуманной нами номинации.