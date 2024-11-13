Итоги российского фестивального сезона 2024 года. Самый свежий фестиваль, главное разочарование и лучший кадр

Фестивальный сезон стартует в феврале с Original+ и заканчивается декабрьским «Зимним» — в этом году он еще впереди. Однако Кинопоиск, не дожидаясь финала сезона, решил подвести итоги 2024 года. Мы попросили представителей индустрии, отборщиков и журналистов поделиться ощущениями и раздать награды кинофестивалям в девяти номинациях — от самого насыщенного смотра до самого красивого кадра.
В 2021 году российское кино переживало бум на ключевых зарубежных кинофестивалях, а после 2022-го на них перестали показывать кино из России, прекратил работу Оскаровский комитет, закрылся «Кинотавр», претендовавший на статус главного фестиваля страны. Спустя два года изоляции и трансформаций кажется, что отечественные фестивали наконец смогли переизобрести себя. Во-первых, их стало невообразимо много: в этом году, по актуальному перечню Минкульта, запланировано 182 международных кинофестиваля (и, очевидно, не меньше их с чисто российскими фильмами и сериалами). В одном только Краснодарском крае, где раньше проходил «Кинотавр», появились «Новый сезон», «Маяк» и KinoBraVo. Воскресло «Движение», проводившееся в Омске. Теперь фестиваль проходит в Великом Новгороде под названием «Новое движение». Новые смотры появились в Тарусе, Йошкар-Оле и Железноводске.
Во-вторых, изменилась фестивальная атмосфера: возможно, из-за ухода зарубежного глянца и брендов, спонсировавших знаменитостей, она стала более ламповой и не такой шикарной. Если раньше на российские фестивали изредка заглядывали мировые звезды, то теперь у пресс-волла фурор может произвести Сергей Минаев. Кинематографисты давно успели перезнакомиться с журналистами, а теперь активно налаживают связи с админами Telegram-каналов и ведут свои собственные. Кажется, что все друг друга знают и перестали стесняться, разгромные отзывы на фильмы стали острее, а вечеринки закрытия веселее.
Как все это поможет российскому кино — еще вопрос, а пока Кинопоиск вместе с профессиональными зрителями и организаторами решил зафиксировать текущее состояние российских фестивалей в разных аспектах, включая конкуренцию отборщиков, значение деловых программ, комфорт и погоду. Каждого собеседника мы также попросили выбрать победителя в придуманной нами номинации.
«Русское кино в топе»
(Не совсем) анонимный Telegram-канал с прибаутками и мемами
Кажется, в этом году фестивалям не очень повезло с российскими сериалами, а может, наоборот, сериалам не повезло с фестивалями. Например, профильный фестиваль «Пилот» отдал программу на откуп участникам индустрии, и, по общему мнению, эксперимент вышел неудачным — сценаристы-отборщики не смогли проявить должную экспертизу. Это стало понятно по сериалам, которые они не отобрали, хотя потом те всплыли на других площадках. Выбрать было из чего.
На фестивале «Новый сезон» тоже нет отборщиков, это выставка достижений онлайн-кинотеатров, где платформы выбирают, чем им похвастаться друг перед другом. Поэтому всегда ясно, почему они выбрали ту или иную новинку для фестиваля, при этом придержав другую.
Фестиваль Original+, кажется, сделал слишком большую ставку на стриминговые развлекательные шоу, которые не оправдали себя, жюри даже отказалось вручать приз какому-либо шоу. Зато фест запомнился тем, что открыл сериал «Калимба» и подарил ему статус самого ожидаемого.
Фестивали могут помочь сериалу и сложить вокруг него некий первый хайп.
Например, в этом году «Новый сезон» подарил двум проектам феномен фестивального хита — «Аутсорсу» Душана Глигорова и «Между нами химия» Карины Чувиковой. Звездный выезд «Первого номера» на «Новый сезон» тоже признан удачным — точное попадание в индустриальную публику.
Номинация
«Самый насыщенный фестиваль года»
«Новый сезон»
Фестиваль с настолько плотным расписанием событий, что ради утренней деловой программы и конкурсной части до позднего вечера приходилось жертвовать обедом и ужином. Это еще не учитывая вечеринок онлайн-кинотеатров и организованных групповых утренних пробежек. До вечернего просмотра фильмов, созданных при поддержке онлайн-кинотеатров, доживали немногие.
Сусанна Альперина
Редактор «Российской газеты», программный директор фестивалей Original+, ведет канал Alperina, известный страстью к эксклюзивам под тегом «вам первым»
В этом году появилось очень много новых кинофестивалей. Даже трудно было представить, что такое возможно. Пиком был момент, когда в Москве девять фестивалей проходили одновременно в рамках Московской недели кино! Физически более чем на два дня в этом году была всего на семи российских кинофестивалях: ММКФ, «Одна шестая», «Окно в Европу», «Новый сезон», «Маяк», «КАРО.Арт» и «Послание к человеку». Собираюсь работать на «Зимнем». Это без учета форумов вроде Российской креативной недели и «Нового вектора» и фестивалей Original+ и Original+Doc, которые сама организую.
На мою работу на фестивале сильно влияет отношение к прессе: если есть негатив и непрофессионализм, стараюсь на такие смотры не ездить.
Делаю специальные пометки — вот такая я душнила. Журналисты и блогеры — тоже творцы, им нужна соответствующая атмосфера. Все кинофестивали, которые посетила в этом году, упрекнуть не в чем. Работалось комфортно, были созданы все условия. Возвращаюсь к этим фестивалям каждый год.
Номинация
«Самый „вам первым“ фестиваль года»
«Окно в Европу»
Для меня была важна работа со школой критики на этом фестивале в Выборге. У меня есть привычка все картины досматривать до конца, чтобы потом не быть голословной, разбирая со студентами, «что такое хорошо, что такое плохо». Мне нравится выбор этого фестиваля в отношении журналистов: приезжают не столько светские обозреватели и те, кому важно хайпануть, а люди думающие, которых интересно читать, соглашаться или не соглашаться. Есть площадка для обсуждения. Многие фестивали такую потеряли, а иные даже не организовывали. Есть деловая программа встреч в библиотеке, от которой невозможно оторваться. И, что немаловажно, журналисты всегда накормлены, пригреты и любимы, никто на них не давит «обязоном», все могут сконцентрироваться на высоком искусстве кино.
Лариса Малюкова
Кинообозреватель «Новой газеты», креативный продюсер Look Film, ведет канал «Кино с Ларисой Малюковой»
Все российские фестивали в той или иной степени стараются играть по установленным, хотя и перманентно меняющимся, правилам. Однако некоторые бегут впереди паровоза, летящего на всех парах к традиционным ценностям. Число их растет — от «Лучезарного ангела» до «Волоколамского рубежа» и «Русского сердца». Некоторые становятся иллюстрациями к новым политическим инициативам, как, например, фестивали «Семейные традиции» и «В кругу семьи», который митрополит Калужский и Боровский назвал «своего рода идеологическим фронтом, борьбой за выживание целого народа, будущее нашей страны».
Не сказала бы, что какой-то из наиболее ярких и обладающих собственным лицом киносмотров решается на перпендикулярный вектор.
Даже такие прогрессивные смотры, как «Маяк», «Короче», «Окно в Европу» или «Новый сезон». Скорее, речь идет о попытках расширить узкий коридор возможностей. Круг допустимых тем неуклонно сокращается. С недавнего времени под негласным запретом, например, тема репрессий.
Номинация
«Самое яркое фестивальное достижение года»
«Маяк»
Здесь молодые (в основном) авторы продолжают исследовать киноязык в разных жанровых и стилистических формах. В этом смысле самыми любопытными картинами в этом году стали эксперимент Ренаты Джалло «На этой земле» с ее поисками киногении как ключа к раскрытию загадочного русского характера и, разумеется, «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. В пространстве жанрового кино авторы не боятся смотреть в глаза замерзающей реальности.
Евгений Ткачёв
Редактор Афиши Daily и Afisha.ru
Не знаю, на что можно жаловаться, когда приезжаешь на кинофестиваль по приглашению. На свете есть масса работы сложнее, чем просмотр трех-четырех фильмов в день и написание текстов. Плюс в Канны или Венецию коллеги по большей части ездят за свой счет, пишут по рецензии в день и, кажется, вообще не спят. Российские кинофестивали в этом смысле гораздо friendly, но и программы у них, конечно, послабее, чем в Каннах и Венеции.
Так что единственное, на что всерьез можно пожаловаться, — приходится смотреть много всякой ерунды.
И еще на Питер осенью, поскольку международный кинофестиваль «Послание к человеку» жестоко проводится в октябре. Нос заложен, кожа облазит, как в «Субстанции» — скажем прямо, это была довольно глупая мысль построить город на болоте.
Номинация
«Главное фестивальное разочарование года»
«Джекпот» Александра Ханта
Вне конкуренции. Не знаю, какое решение вызывает у меня больше вопросов — приз Мигелю Гомишу в Каннах за лучшую режиссуру в «Гранд-туре» (такой Лав Диас на максималках) или Ханту на «Маяке» за «Джекпот». Это невыносимая, несмешная, архаичная, сексистская, вызывающе фаллоцентричная криминальная комедия, которая очень хочет быть новыми «Жмурками», а получаются максимум «Сматывай удочки». Бесконечные российские тарантиноиды должны кануть в Лету, особенно те, в которых верхом режиссерского остроумия считается посветить секс-работнице в вагину фонариком, поскольку это типа смешно (на самом деле, нет).
«Кино про тебя»
Telegram-канал с Данилой Багровым на юзерпике, олицетворяющий все молодое и свежее в российском кино
Одна из прелестей кинофестивалей в том, что миры киношников и киножурналистов ненадолго соприкасаются. Люди делят интимный момент премьерного просмотра, когда кто-то впервые видит результат долгих трудов на большом экране, а кто-то идет вслепую, ничего не зная про картину. Режиссеры, актеры и прочие члены команды не только торжественно выходят представлять и обсуждать фильм, но и блуждают среди вас в толпе, садятся рядом на других показах и т. д. То и дело в перерывах во всех уголках кинотеатра кто-то записывает интервью, а кто-то строчит рецензии на телефоне. Это вечно жужжащий, но обаятельный мир, который в худшем случае может вымотать нервы, в лучшем — подарить новое откровение с экрана.
Ведь все люди на фестивалях любят кино, пусть иногда может показаться, что это не так.
На тех фестивалях, которые нам удалось посетить, были весьма самобытные программы с редкими повторами случившихся, но еще не вышедших в широкий прокат успехов (как, например, «Контакты» на «Духе огня»). Конечно, нельзя говорить за всех, ведь кинофестивалей в России несколько сотен, но, по крайней мере, чувство изоляции не ощущалось. Везде присутствовала своя уникальная атмосфера — от холодного Ханты-Мансийска до теплого Геленджика.
Номинация
«Самый свежий фестиваль года»
«Маяк»
Еще в 2023-м он сразил всех наповал, дебютировав с программой, которую обсуждали весь последующий год (и продолжают до сих пор). Здесь стоит отметить талант программного директора Стаса Тыркина к отбору действительно уникального и интересного кино. Объективно не было фильмов, которые просто «ну ок». Все работы казались максимально непохожими друг на друга и даже о самом слабом показе программы было как минимум интересно говорить и размышлять. В этом году на «Маяк» привезли много дебютов и отдельный блок коротких метров, что приятно — всегда радостно видеть, как молодые приходят в кино с большими амбициями. Поэтому нам было свежо не только от морского бриза, но и от нового актуального кино.
Vodоворott
Telegram-канал о киноиндустрии на деловом языке
Не первый год мы с радостью отмечаем растущую популярность деловых программ. Сегодня ни один приличный смотр просто не может обойтись без крепкого пула спикеров, пары анонсов и, разумеется, обнародования ключевых цифр. В этом году тренд только укрепился: везде — от ММКФ до «Маяка» — проходят дискуссии о развитии индустрии, ведутся поиски новых возможностей для роста и расширения контентной линейки. Последнее дарит нам один и главных форматов уходящего года — повышенный интерес фестивалей к питчингам. Это самая важная фишка, демонстрирующая запрос индустрии, находящейся в поиске новых лиц и идей.
Тренд настолько силен, что перекрывает, казалось бы, важнейшую геополитическую тему — поиски новых источников иностранного контента. Дискуссии о международном сотрудничестве — тоже «новый черный» любого уважающего себя кинофестиваля с иностранными гостями.
Надеемся, в ближайшее время увидим результаты нетворкинга — как международного, так и внутреннего.
Номинация
«Самый деловой кинофестиваль года»
«Пилот»
Коллеги часто подшучивают над тем, что мы за год были только на одном фестивале — «Пилоте», с которым всех и сравниваем. Это лукавство — были мы много где. Но «Пилот» действительно ценим за наилучшее сочетание зрительской и индустриальной программ. Он смог соединить презентации производителей контента с показами новинок. Принцип «утром — цифры, вечером — сериалы» лучше всего подошел для демонстрации обстановки в индустрии: получилось и итоги подвести, и похвастаться новинками, которыми платформы намерены закрепить успехи.
Не будем забывать, что фестиваль делает не только программа, но и публика. У «Пилота» получается собирать вокруг себя ключевых игроков кинорынка. Это большое достижение, которое конвертируется в интерес аудитории. Мы его отчетливо видим и в своем канале. Именно «Пилот» вызывает наибольший отклик у нашего читателя.
Андрей Апостолов
Киновед, программный директор фестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest», главред киностудии «Ленфильм»
Конечно, конкуренция между отборщиками есть. Это неизбежно в сложившейся ситуации, когда фестивальный спрос явно превосходит индустриальное предложение в области авторского кино. Работа программного директора не столько деятельность отборщика, сколько дипломата-переговорщика, лоббирующего свою площадку. Это, разумеется, касается конкурсов игрового полного метра с обязательной премьерностью. На фестивалях неигрового кино или короткого метра ситуация проще, выбор шире.
Многие думают, что работа программного директора — выбрать десять фильмов из условной сотни, но на деле селекция минимальна, программа не отбирается, а с трудом собирается.
При этом не хочу сказать, что недоволен программами «Горький fest» и «Окна в Европу» или что наскреб их по сусекам. Они были, на мой взгляд, содержательными и разнообразными. Однако запаса альтернатив тем фильмам, что вошли в программы, практически не было.
Номинация
«Фестивальный отборщик года»
Вадим Рутковский
В ситуации острого дефицита фильмов собрать премьерную программу дебютов на фестивале «Новое движение», которая точно не уступила дебютным конкурсам «Духа огня» и «Короче», — это, по-моему, сродни подвигу. Ну, и плюс к этому стабильно радует кураторская мысль в конкурсах короткого метра, которые Вадим курирует на ММКФ и том же «Короче».
Антон Маслов
Режиссер, сценарист, работал над «Вампирами средней полосы» и «Последний богатырь. Наследие»
Тексты критиков на фестивалях — это всегда остро, броско, ярко и в идеале смешно, ведь любой критик должен быть читаемым. В этом году журналисты явно отрываются, потому что есть проекты, которые были очень ожидаемыми, но не случились, и это стало почвой для разгромных статей и в авторитетных Telegram-каналах. Генеральные директора больших кинокомпаний на «Новом сезоне» неоднократно говорили, что телеграмные рецензии многих критиков значимы для них, и для меня это стало открытием. Telegram-каналы действительно набирают большой вес, мир кинокритиков постепенно превращается в мир телеграмных кинокритиков.
Критики в России, на самом деле, очень открытые, и с ними нужно общаться.
Им всегда интересно узнать точку зрения создателя, ведь это очень образованные ребята. Круто, что получается не формат интервью — ты рассказываешь, журналист накидывает вопросы. А получается диалог. В этом году меня часто просили оторваться на 5 минут, чтобы обсудить кино, и заканчивалось всегда двухчасовой беседой (приятной, разумеется).
Что расстраивает? Иногда, чтобы сделать статью поострее, критикам приходится накинуть дерьма сверху. Видимо, таковы жизнь и их работа. Была другая история: летом давал интервью кинокритику Ксюше Балюк. Мы встретились в кафе у «Ленфильма» в Питере. Пока общались, экстравагантная женщина за соседним столом наблюдала и слушала. В какой-то момент она с вызовом спросила: «А вы вообще чем занимаетесь?» Мы представились, она сказала, что российское кино не любит, вот были люди когда-то... Тогда мы поняли, что пора вставать на защиту индустрии и на время отложили споры и дискуссии. Критик и режиссер объединились, чтобы рассказать зрителю, что российское кино бывает прекрасным. И женщина пообещала глянуть кое-что из нашего. Получается, у нас плюс один зритель! По-моему, идеальный пример совместной работы критика и режиссера.
Многие наши режиссеры и артисты не хотят иметь никаких отношений с журналистами. Видимо, в какой-то момент обожглись, столкнувшись не с самыми приятными людьми, после чего перестали общаться с прессой. Это огромная проблема, которую нужно решать, и фестивальное непринужденное общение (не только вечеринки, но и совместные показы, лекции) очень объединяет. Можно без зазрения совести и какого-то подтекста подойти к человеку, познакомиться, наладить контакт. Если режиссеры, артисты и критики будут заодно, то вырастет и уровень режиссуры, и уровень критиков, а главное кино. И обязательно случится еще плюс один зритель.
Номинация
«Самый спортивный фестиваль»
«Новый сезон»
Каждый день я занимался хайкингом в горах, ко мне присоединялись друзья и актеры. Ребята из Wink организовали ежедневные пробежки по утрам.
Геннадий Авраменко
Главный кинофестивальный фотограф России
В уходяшем году немыслимым образом я умудрился поработать аж на четырнадцати фестивалях. На карте возникло два новых и сразу немелких — «Новое движение» в Великом Новгороде, ставшее своеобразным продолжением ушедшего омского «Движения», и пышный KinoBraVo в Красной Поляне. Команды, делавшие эти фестивали, опытны, поэтому в грязь лицом никто не въехал, организация на уровне. Что уж говорить о фестивалях старых, где люди понимают друг друга по изгибу бровей. С каждым смотром связано множество историй, приключений и теперь уже воспоминаний. На «Духе огня» мерз и грелся, на ММКФ — носился. Деловой и шустрый «Пилот». На «Зеркале» был впервые — в восторге. Традиционный «В кругу семьи» в Ярославле, родной «Горький fest» в Нижнем Новгороде. Теплое «Новое движение», приоткрытое «Окно в Европу», размашистый «Новый сезон», величавый KinoBraVo, ламповый «Маяк» — да не погаснет его свет вовеки. Восхитительный «КАРО.Арт»...
Везде фотографировал много и жадно.
В этом году решился после внушительного перерыва поехать на Каннский фестиваль (спасибо Кинопоиску). Как домой вернулся (Геннадий Авраменко был нашим аккредитованным корреспондентом на фестивале; вот его дневник. — Прим. ред.). Шик, блеск, красота, на дорожках знакомые всё лица, круглосуточная работа без сна, отдыха, урывками еда, прерывистые глотки розе. К концу кинофестиваля я почти не мог ходить и разговаривать. Кайф невероятный там работать, но физически тяжело: несколько дорожек в день, фотоколлы, жара, ты почти всегда в костюме. Русских было невероятное количество, «Анора» плюс «Лимонов», продюсеры, актеры, светские дамы — казалось, в Каннах только свои, настолько громко звучала русская речь. Выхожу вечером с последней дорожки, еле ноги переставляю, охранникам говорю «оревуар». Один в ответ: «Оревуар, Гена!» Я смотрю на него, глаза выпучил, а он такой: «Мы тебя знаем. Давай, будь здоров, приезжай еще!» Приеду!
Номинация
«Самый красивый фестивальный кадр года»
Автор: Тимур Алиев
Иллюстрация: Павел Мишкин
Фото: Геннадий Авраменко, Александр Рубин, «Коммерсантъ» / Legion-Media, пресс-служба фестиваля «Пилот», пресс-служба фестиваля Original+, пресс-служба фестиваля «Маяк»