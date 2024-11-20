«Следишь за бойцами как за героями сериалов». Автор «Мясорубки» Алексей Алёхин — о том, почему всех снова заводят единоборства

— Мне кажется, в контексте боев про любую страну можно сказать, что она вместе со всеми, но где-то особенная. Мы в числе лидеров, которые дают миру лучших бойцов. Мы создаем крутые тренды в виде тех же пощечин или боев непрофессионалов. Тот же Хасбик как околобойцовский персонаж. А в чем особенные? У нас бои не стали бизнесом, который генерирует деньги. У нас голые кулаки совсем не то, что в Штатах и в Великобритании. Там самый крупный промоушен — Bare Knuckle FC; это место, где люди, уже сделавшие себе имя, выходят на финальный этап своей карьеры. А у нас бьются парни, иногда двадцатилетние, у которых не получилось реализовать себя в традиционных форматах боев. Флагманский боец из промоушена Hardcore FC Сослан Асбаров был очень сильным боксером-любителем, но изначально не смог реализоваться в боксе. А в голых кулаках перезапустил свою карьеру и показал феноменальный результат. Кстати, это человек, который вместе с другими боксерами спас в Хабаровске 20 человек из горящего трамвая. Чем мы еще отличаемся? Когда пошла волна YouTube-боев, ее никто особо не регулировал. До этого в России почти не было треш-тока, а тут мы получили много скандалов. Конфликты, массовые драки, «нежданы» и прочее. Сейчас голые кулаки стали частью профессионального спорта, и на это влияют уже спортивные федерации, но какое-то время этого было много.